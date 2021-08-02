«Динамо» сообщило, кто сможет попасть на трибуны на матч с ЦСКА

«Динамо» на официальном сайте сообщило о правилах допуска зрителей на матч 3-го тура РПЛ против ЦСКА.
Учитывая действующие ограничения в Москве (не больше 3 000 зрителей на матче), первоочередное право допуска на встречу получат владельцы клубных абонементов и по QR-коду. Дети в возрасте до 18 лет могут быть допущены на стадион без предъявления QR-кода в сопровождении родителей или иных законных представителей, предъявивших QR-код.
Уточняется, что клуб «мониторит ситуацию и предпринимает все необходимые меры для соблюдения безопасности зрителей на трибунах „ВТБ Арены“».
Матч «Динамо» — ЦСКА состоится в воскресенье, 8 августа. Начало — в 20.00 (мск).
Недавно РПЛ выступила с заявлением о допуске болельщиков на стадионы в Москве.
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