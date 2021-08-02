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«Динамо» сообщило, кто сможет попасть на трибуны на матч с ЦСКА

вчера, 18:32
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА08.08.2021 в 20:00 Не начался

«Динамо» на официальном сайте сообщило о правилах допуска зрителей на матч 3-го тура РПЛ против ЦСКА.

Учитывая действующие ограничения в Москве (не больше 3 000 зрителей на матче), первоочередное право допуска на встречу получат владельцы клубных абонементов и по QR-коду. Дети в возрасте до 18 лет могут быть допущены на стадион без предъявления QR-кода в сопровождении родителей или иных законных представителей, предъявивших QR-код.

Уточняется, что клуб «мониторит ситуацию и предпринимает все необходимые меры для соблюдения безопасности зрителей на трибунах „ВТБ Арены“».

Матч «Динамо» — ЦСКА состоится в воскресенье, 8 августа. Начало — в 20.00 (мск).

Недавно РПЛ выступила с заявлением о допуске болельщиков на стадионы в Москве.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 20:29
Какие ограничения сохранятся?! Коды эти уродские отменили с 19 числа или чудакам закон не писан?
протон1
протон1
вчера в 19:22
Пфффф, скоро день ФСБ, там биток опять в каком-нибудь концертном зале будет. И кто будет проверять эти коды? Собянин, Путин?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 19:14
Тут про зрителей а ты про тренеров, у вас пиджаки тренеры меняют три раз в год, за посление пять лет чаще всех тренеры менялись у вас, не веришь? Посчитай.
LOpp
LOpp
вчера в 19:03
Гончаренко, Олич, Березуцкий..

В ЦСКА тренеров выбирают по принципу кто надел пиджак, тот и тренер?
shlomo
shlomo
вчера в 19:02
Круто как то...даже с учетом ограничений можно было бы и больше
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:00
Сотрудники проверят автобус Березуцкого по полной. Алексея могут лишить прав вождения!
Cat01
Cat01
вчера в 18:58
Болельщиков будет мало....
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:55
Тяжело конечно смотреть такой футбол без болельщиков.
beefs
beefs
вчера в 18:39
да уж и этот год похоже потерян для болельщиков, так и привыкнет к телевизору...
YVG
YVG
вчера в 18:37
Динамо и при пустых трибунах сделает цска.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:34
Уже стали привыкать к пустым трибунам
j7cvecw8jz73
j7cvecw8jz73
вчера в 18:33
Хоть столько допустят и то хорошо.
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