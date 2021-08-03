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Пиняев ответил на вопрос о возможном переходе в «Манчестер Юнайтед»

вчера, 19:09

Вингер «Крыльев Советов» Сергей Пиняев ответил на вопрос о возможном переходе в зарубежный клуб. 16-летний хавбек неоднократно проходил стажировку в «Манчестер Юнайтед».

Для тех, кто постоянно спрашивает про «Манчестер Юнайтед», отвечу, что до 18 лет я не могу никуда уехать. Конечно, есть желание и амбиции поиграть в Европе. Чем раньше уезжать — тем лучше. Однако я прекрасно понимаю, что в 18 лет вряд ли смогу это сделать. За эти два года всё может кардинально измениться как в лучшую, так и в худшую сторону. Не буду загадывать.

Ранее стало известно, что трансфер Пиняева предлагали одному из топ-клубов РПЛ.

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Мага Шульман
Мага Шульман ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 07:01
Мечтать можно ( и нужно!) всегда. Тем более, когда зарубежье светит только в мечтах. А МЮ - подавно.
112910415
112910415
сегодня в 05:46
речи его разумны
STVA 1
STVA 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 22:55
Парень родился в Саратове! Вот из его вью: родители у меня сами спортсмены. Мама — призёр России по лёгкой атлетике, папа — футболист, дедушка тоже был футболистом и заслуженным тренером России.
Если интересно https://www.6/football/article-3894207-15-letnij-sergej-pinjaev--o-manchester-junajted-chertanovo-populjarnosti.html
minai
minai
вчера в 22:44
Какой то бред. Какой Пиняев? Какой Манчестер Юнайтед ?!
Евгений Ивановский
Евгений Ивановский ответ valt134 (раскрыть)
вчера в 22:43
    Gahi
    Gahi
    вчера в 21:15
    Хорошие планы, но желательно Сергею меньше говорить а больше продолжать работать над собой, и сама игра должна говорить за футболиста в этом возрасте, чтобы быть востребованным в перспективе и желанным в больших клубах Европы. Удачи
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    вчера в 21:07
    Парень , беги за бугор сейчас ,если будет такая возможность ,пока тебя не угробили в России местные тренеришки и жажда лёгкой наживы !!!
    протон1
    протон1
    вчера в 20:49
    Пиняев очень талантливый футболист, и дай Б-г, что бы его карьера сложилась. Но объективности ради, наверняка есть игроки ему под стать, о которых не пишут в газетах и так сильно не пиарят.
    valt134
    valt134
    вчера в 20:39
    Пиняев? Кто ЭТО??? И при чем здесь Манчестер Юнайтед???
    Обезжиренный
    Обезжиренный
    вчера в 20:39
    Пока парень будет стачивать ноги на газоне, агент должен за 2 года подготовить почву для прорыва на трансферный рынок с хорошим реноме и ценником
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 20:18
    На удивление логичный, обдуманный и даже мудрый не по годам ответ 16-ти летнего тинейджера! Ох, так хочется, чтобы большие деньги не вскружили голову нашему вундеркинду! И это очень зависит от его наставников. В Крыльях как раз тот тренер, который должен его учить и воспитывать в правильном направлении. Но думаю, в Самаре парень долго не задержится и следующий этап - Москва. И вот тут будет самое трудное испытание. Очень хочется верить, что он и его пройдёт достойно и станет новым российским топ игроком европейского уровня. Все данные для этого у Пиняева есть.
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    вчера в 20:05
    Парнишка хорош.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 19:48
    Вот пожалуйста, парень вышел на 15 минут и сделал пару движений и сразу сватают не куда-нибудь а в сам Манчестер Юнайтед.
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 19:46
    Ждём - как сложатся у Сергей дела...
    Kostya P.
    Kostya P.
    вчера в 19:42
    Очень , очень много авансов и внимания , а это редко идёт на пользу.
    Ironigor
    Ironigor ответ particular (раскрыть)
    вчера в 19:41, ред.
    Посмотрим на его правильные слова, через года три - четыре, как изменится его жизненная философия. С такой зарплатой 💰💰💰 она может даже и раньше о себе дать знать ! И тогда Погба может показаться джентельменом. )))
    нечитайло
    нечитайло
    вчера в 19:37
    Классный парень
    Ironigor
    Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 19:36
    Да уж, и только единицы добились настоящего успеха.
    Деньги 💰 нынче решают больше здравого смысла. И это большая беда для развития молодого не окрепшего сознания.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 19:33
    Надо поменьше болтать, больше работать, а то можно остаться вечно подающем надежды. Много у нас таких уже было.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 19:30, ред.
    Паренёк здраво рассуждает. Вначале надо в Крыльях вырасти в одного из лидеров, а уж потом мечтать о зарубежье.
    И потом, разве в Англии не действует правило, что леги должны отыграть определённый процент игр за сборную? Или если стажировался в Англии, то могут взять без вопросов?
    А вообще амбиции у него не слабые. Возможно, родители богатенькие Буратины, избаловали отпрыска. Посмотрим, что из него выйдет. Пока в Крыльях Советов...
    particular
    particular
    вчера в 19:26
    По мозгам он уже превосходит Погба..:)) Наблюдаем...
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 19:25
    Сколько их таких было, юных, да ранних.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 19:25
    Было бы круто его там увидеть!
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 19:17
    Умно ответил мальчишка!
    ДСА
    ДСА
    вчера в 19:16
    Мячики кто-то должен подавать на тренировках квалифицированно.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 19:11
    Не дергай судьбу за уши 👂
    shlomo
    shlomo
    вчера в 19:10
    Все правильно ответил...
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