Пиняев ответил на вопрос о возможном переходе в «Манчестер Юнайтед»

Вингер «Крыльев Советов» ответил на вопрос о возможном переходе в зарубежный клуб. 16-летний хавбек неоднократно проходил стажировку в «Манчестер Юнайтед».

Для тех, кто постоянно спрашивает про «Манчестер Юнайтед», отвечу, что до 18 лет я не могу никуда уехать. Конечно, есть желание и амбиции поиграть в Европе. Чем раньше уезжать — тем лучше. Однако я прекрасно понимаю, что в 18 лет вряд ли смогу это сделать. За эти два года всё может кардинально измениться как в лучшую, так и в худшую сторону. Не буду загадывать.