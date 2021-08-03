Пиняев ответил на вопрос о возможном переходе в «Манчестер Юнайтед»

Вингер «Крыльев Советов» Сергей Пиняев ответил на вопрос о возможном переходе в зарубежный клуб. 16-летний хавбек неоднократно проходил стажировку в «Манчестер Юнайтед».
Для тех, кто постоянно спрашивает про «Манчестер Юнайтед», отвечу, что до 18 лет я не могу никуда уехать. Конечно, есть желание и амбиции поиграть в Европе. Чем раньше уезжать — тем лучше. Однако я прекрасно понимаю, что в 18 лет вряд ли смогу это сделать. За эти два года всё может кардинально измениться как в лучшую, так и в худшую сторону. Не буду загадывать.
Ранее стало известно, что трансфер Пиняева предлагали одному из топ-клубов РПЛ.
И потом, разве в Англии не действует правило, что леги должны отыграть определённый процент игр за сборную? Или если стажировался в Англии, то могут взять без вопросов?
А вообще амбиции у него не слабые. Возможно, родители богатенькие Буратины, избаловали отпрыска. Посмотрим, что из него выйдет. Пока в Крыльях Советов...
И потом, разве в Англии не действует правило, что леги должны отыграть определённый процент игр за сборную? Или если стажировался в Англии, то могут взять без вопросов?
А вообще амбиции у него не слабые. Возможно, родители богатенькие Буратины, избаловали отпрыска. Посмотрим, что из него выйдет. Пока в Крыльях Советов...