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Игроки «Ростова» приехали к Карпину домой и устроили церемонию прощания

вчера, 22:46

Футболисты «Ростова» тепло попрощались с Валерием Карпиным, занимавшим должность главного тренера команды. Напомним, что специалист покинул ростовский клуб, чтобы сосредоточиться на работе в сборной России.

«Мы вас любим, Георгич! Приехали к тренеру в гости, он даже не ожидал такого сюрприза», — говорится в сообщении клуба.

Ранее Валерий Карпин объяснил свое решение уйти из «Ростова».

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Все комментарии
Doping87
Doping87
сегодня в 08:24
Красивый поступок.
Стасодзюб
Стасодзюб
сегодня в 08:08
Молодцы пацаны все правильно сделали! Красавцы.
mtoc57
mtoc57 ответ mihaluch (раскрыть)
сегодня в 08:06
на уровне Ростова - 10 место......................
mtoc57
mtoc57
сегодня в 08:04
продажную портовую .... и еще и простили ?!?
dok66
dok66
сегодня в 07:54
Очень мощный позитив в том числе и для Карпина ! Он не ожидал . Удачи , Георгич !
Sandr2011
Sandr2011
сегодня в 07:52
Красавчики!
Константин Белых
Константин Белых ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 07:50
Cкорей всего это не он согласился возглавить-звонок сверху был. А властя ооочень не любят когда от сборной отказываются. Как и с Денисовым было. А Валера жил тихо-с Ростова спрос у нас невелик. Денег у него навалом-жена ребенок маленький-зачем ему это? И пока лимит-боеспособной сборной у нас не будет -хоть Гвардиолу ставь. Так что эта вся движуха-не более чем толкание воды в ступе.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 06:59
Каждый выбирает по себе
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку
Каждый выбирает по себе.
112910415
112910415
сегодня в 06:32
это очень трогательно ...
sir_Alex
sir_Alex ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 05:57
Тень КББ встала над Ростовом 😉😆
ABir
ABir
сегодня в 05:49
Значит не зря Карпин тренировал Ростов столько время
mihaluch
mihaluch
сегодня в 05:36
Карпин был на уровне.
протон1
протон1 ответ Gahi (раскрыть)
сегодня в 04:47
а порой бывает так. чем больше узнаешь людей. тем больше любишь котов и собак)
протон1
протон1
сегодня в 04:45
я ваще не люблю этого тренера. но ролик умилил. красиво , четко,
Ваня Копчик
Ваня Копчик
сегодня в 04:33
Карпин конечно уникальный тип и футболистом играл на уровне и в тренерской карьере до сборной дошёл. Желаю ему только лучшего. Удиви всех, Георгич.
Valeron112
Valeron112
сегодня в 03:24
На самом деле жесть.,,кинуть чтоб провалиться...ну если покатит- мужик.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:51
Ни к каждому тренеру так относятся его подопечные .
Респект и Уважение Карпину и пацанам !!!
praporchik zadov
praporchik zadov
сегодня в 01:32
Молодцы ребята!
Этим всё сказано....ВАЛЕРИМ!
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987 ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 00:18, ред.
да всё Карпин правильно сделал, сейчас быть тренером в ростове означало бы для Валеры остановиться в развитии своей тренерской карьеры. у ростовчан просто нет денег на хорошие трансферы, Норманн давно травмирован, покинул команду Роман Ерёменко который отвечал за креатив команды, Шомуродов уже начнёт сезон в роме под руководством Жозе Моуринью...а ещё уходили Зайнутдинов, Попов, Ионов, Чистяков. на замену этим футболистам в ростов пришли футболисты сильнее их? Карпин прекрасно понимал что из-за совмещения может провалить и в сборной и в клубе, сейчас отбор в Катар-2022 и из-за ковида до ноября этого года сборная должна сыграть все отборочные игры и на клуб у Валеры просто не было бы времени...если не получится вывести сборную России на чемпионат мира Карпину что ему помешает вернуться в ростов уже в январе? есть кстати и другие клубы, которые не против чтобы их тренеровал Валера через годик/два😉
Gahi
Gahi
сегодня в 00:10
В первые увидел Карпина таким удивленным и стеснительным одновременно, видимо жизнь тренера сильно повлияла на Валерия Георгиевича что со временем становится сентиментальным. Удачи
RBA
RBA
сегодня в 00:06
Молодцы ребята.
makkie
makkie
вчера в 23:46
Молодцы, теплое прощание.

Но смущает, что в последние годы игроки Ростова не очень то бились за Карпина. Было много поражений и ничьих, а победы по пальцам пересчитать. Что-то не клеилось. Расставание напрашивалось еще в прошлом сезоне, но случилось лишь сейчас.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 23:46
Уважающий себя мужчина должен в жизни как можно больше всего попробовать. Клубная работа от него никуда не уйдет.
Caniggia
Caniggia
вчера в 23:40
Вылетит Карп пробкой из сборной после провала отбора на ЧМ в Катар, а в Ростов ему уже вряд ли вернуться. Вот и опять возглавит свой очередной Армавир.
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:19
Рано прощаться!
У Валерия Георгиевича ещё вся жизнь впереди полная новых испытаний наверняка сопряжённая с чередующимися громкими победами и обидными поражениями, потому как в футболе иначе не бывает. Ребята просто пришли высказать тёплые слова благодарности своему наставнику за совместную работу под его началом и пожелать дальнейших успехов на новом поприще. Сейчас сложно сделать прогноз, как сложится карьера Карпина в сборной и каких высот добьётся он вместе с ней, но хочется присоединиться к словам поддержки футболистов Ростова и пожелать ему удачи от всех болельщиков, ВАЛЕРА ВЕРИМ!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 23:15
Любовь, уважение, такое отношение к своему тренеру, дорогого стоит...
протон1
протон1
вчера в 23:06
Такое за деньги не купишь. Насколько же его любили и уважали в Ростове
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 23:03
Лучшее враг хорошего!!!!
David Young
David Young ответ sbk (раскрыть)
вчера в 23:02
Здравствуйте. Решением проблемы занимаемся.
Брулин
Брулин
вчера в 23:01
Можете закидать меня грязными носками, но я считал и буду считать, что Карпин совершил ошибку, перейдя в сборную из Ростова. В сборной, конечно, больше понтов. Первые пару месяцев... ;)) А потом сплошной хейт и неминуемое увольнение через год - после очередного пролета сборной. В Ростове же он давно был своим и его там любили, если не ошибаюсь.
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