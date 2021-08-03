Игроки «Ростова» приехали к Карпину домой и устроили церемонию прощания

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вчера, 22:46

Футболисты «Ростова» тепло попрощались с , занимавшим должность главного тренера команды. Напомним, что специалист покинул ростовский клуб, чтобы сосредоточиться на работе в сборной России.

«Мы вас любим, Георгич! Приехали к тренеру в гости, он даже не ожидал такого сюрприза», — говорится в сообщении клуба.

Ранее Валерий Карпин объяснил свое решение уйти из «Ростова».