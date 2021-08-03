Игроки «Ростова» приехали к Карпину домой и устроили церемонию прощания

Футболисты «Ростова» тепло попрощались с Валерием Карпиным, занимавшим должность главного тренера команды. Напомним, что специалист покинул ростовский клуб, чтобы сосредоточиться на работе в сборной России.
«Мы вас любим, Георгич! Приехали к тренеру в гости, он даже не ожидал такого сюрприза», — говорится в сообщении клуба.
Ранее Валерий Карпин объяснил свое решение уйти из «Ростова».
У Валерия Георгиевича ещё вся жизнь впереди полная новых испытаний наверняка сопряжённая с чередующимися громкими победами и обидными поражениями, потому как в футболе иначе не бывает. Ребята просто пришли высказать тёплые слова благодарности своему наставнику за совместную работу под его началом и пожелать дальнейших успехов на новом поприще. Сейчас сложно сделать прогноз, как сложится карьера Карпина в сборной и каких высот добьётся он вместе с ней, но хочется присоединиться к словам поддержки футболистов Ростова и пожелать ему удачи от всех болельщиков, ВАЛЕРА ВЕРИМ!
У Валерия Георгиевича ещё вся жизнь впереди полная новых испытаний наверняка сопряжённая с чередующимися громкими победами и обидными поражениями, потому как в футболе иначе не бывает. Ребята просто пришли высказать тёплые слова благодарности своему наставнику за совместную работу под его началом и пожелать дальнейших успехов на новом поприще. Сейчас сложно сделать прогноз, как сложится карьера Карпина в сборной и каких высот добьётся он вместе с ней, но хочется присоединиться к словам поддержки футболистов Ростова и пожелать ему удачи от всех болельщиков, ВАЛЕРА ВЕРИМ!