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«Смоленск» снялся с розыгрыша ФНЛ-2 после трёх туров

вчера, 20:23

Собственник «Смоленска» Сергей Савченков на официальном сайте клуба сообщил о снятии команды с чемпионата после трех туров.

Сообщаю Вам, что мной как учредителем и президентом, принято решение о снятии футбольного клуба «Смоленск» с Первенства России по футболу среди команд второго дивизиона Футбольной национальной лиги сезона-2021/22.

С момента основания ФК «Смоленск» по моей инициативе в 2018 году я финансировал его из личных средств, но на данный момент у меня отсутствует возможность продолжать обеспечивать финансовую стабильность клуба. Ежегодные затраты на клуб превышают 30 миллионов рублей, что сейчас стало непосильной ношей для меня. Ранее достигнутые предварительные договоренности по дополнительному финансированию не удалось реализовать из-за сложной экономической ситуации.

На сегодняшний день у клуба нет просроченных долгов, а все взятые на себя финансовые обязательства будут полностью выполнены. При этом я не готов идти по пути, когда клуб постепенно увязает в долгах и решил, что будет честно отказаться от участия в соревнованиях сейчас, а не в тот момент, когда финансовое положение ухудшится настолько, что это затронет интересы сотрудников и партнеров, с которыми мы работаем.

С осени 2020 года в клубе была произведена оптимизация расходов, налажена работа менеджмента. С весны 2021 года нами проводилась целенаправленная работа по привлечению в команду воспитанников смоленского футбола. На данный момент команда состоит на 2/3 из местных футболистов, сформирован качественный тренерский, административный и управленческий штаб. У меня нет претензий ни к кому из сотрудников и футболистов. Все они качественно выполняли свою работу и, уверен, сложись экономическая ситуация более позитивно, у ФК «Смоленск» было всё, чтобы достойно представлять наш регион в профессиональном футболе и в дальнейшем. Однако сегодняшнее положение дел, к сожалению, не позволяет нам продолжить работу в этом направлении.

Благодарю всех, кто прошел с нами вместе этот путь, выполнял свои обязанности честно и профессионально, поддерживал команду даже в сложные времена пандемии.

Прошу понять мое решение. Уверен, что смоленский футбол будет жить и успешно развиваться только при объединении всех сил региона: бизнеса, власти, болельщиков и спортивных функционеров.

В мае свое существование прекратил клуб, принимавший участие в розыгрыше РПЛ.

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Смоленск
Источник: fc-smolensk.ru
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Все комментарии
mat73
mat73
сегодня в 06:58
Зато честно, и без протянутой руки к госкормушке
112910415
112910415
сегодня в 06:41
беда ... и что дальше ?
протон1
протон1
вчера в 23:41
Такая вот мы «футбольная страна»
4y7a26ut8kjh
4y7a26ut8kjh
вчера в 21:46
Только играть начали и уже снимаются. Так и начинать не стоило.
bsww
bsww
вчера в 20:54
Хорошо, что сейчас, пока трансферное окно открыто. Проблемы бы были, снимись в сентябре. Игроки могли спокойно настаивать на окладе до января
Анд-м
Анд-м
вчера в 20:43
Очень жаль, что так произошло
нечитайло
нечитайло
вчера в 20:35
Честно и главное вовремя
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:30
Администрация Смоленска в ступоре.
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 20:29
Доходчиво и чётко.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 20:28
Прям чувствую как россиянский футбол развивается))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:25
Началось в деревне утро!
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