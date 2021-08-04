«Ман Сити» продолжает переговоры по трансферу Грилиша

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сегодня, 00:33

«Манчестер Сити» все еще ведет переговоры с «Астон Виллой» по переходу полузащитника .

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что переговоры продолжаются со всеми заинтересованными сторонами, но еще не завершены.

Эта неделя станет ключевой для достижения соглашения. Также Джек рассмотрит предложение «Астон Виллы» о новом контракте с увеличенной зарплатой.

Ранее стало известно, сколько «Сити» предложил за трансфер Грилиша.