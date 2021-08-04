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«Ман Сити» продолжает переговоры по трансферу Грилиша

сегодня, 00:33

«Манчестер Сити» все еще ведет переговоры с «Астон Виллой» по переходу полузащитника Джека Грилиша.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что переговоры продолжаются со всеми заинтересованными сторонами, но еще не завершены.

Эта неделя станет ключевой для достижения соглашения. Также Джек рассмотрит предложение «Астон Виллы» о новом контракте с увеличенной зарплатой.

Ранее стало известно, сколько «Сити» предложил за трансфер Грилиша.

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Все комментарии
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 08:23
Я думаю возьмут.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:16
Сделка похоже состоится.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:15
На кону очень большие деньги.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 08:02
Долго договариваются и никак не решат вопрос, похоже на сериал.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:56
Очень все сложно...
SHMEL
SHMEL
сегодня в 07:53
Возьмут, не сомневаюсь.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:40
Явно нацелились на лигу чемпионов.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 07:39
Скорей всего договорятся!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:33
Грилиша сейчас нарасхват
ОПС
ОПС
сегодня в 07:31
Что то все затянулось.
sv_1969
sv_1969 ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 07:21
Если чудить не будет, то несомненно внесёт новых красок в игру горожан.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 07:00
Скорее всего Сити своего не упустит и подпишет Джека,который разнообразии атаку "горожан". Бирмингемцам будет сложно удержать своего лидера,даже если предложат высокую з/п...т.к у игроков есть и личные амбиции, и добиться больших побед в составе Сити увеличивается в разы,нежели в составе Виллы.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 06:54
Грилиш качественный игрок, но...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:51
Всех надо прибалтывать...
Василий 50
Василий 50
сегодня в 06:51
Сколько же у них денег
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 06:49
Там он лидер, а в МС будет одним из... Если в состав попадёт
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 06:45
Очередной дорогой лавочник
Cat01
Cat01
сегодня в 06:29
Может все это только разговоры
drug01
drug01
сегодня в 06:28
Будем ждать результат
рус фан
рус фан
сегодня в 04:55, ред.
Грилиш усилит Сити это очевидно, с ним Гвардиола надеюсь возьмет ЛЧ, Астон Вилла при всем уважении вряд ли сможет выйти в финал Лиги чемпионов в ближайшие годы.
Gahi
Gahi
сегодня в 04:28
Решающее неделя которая и определит кто более настойчив в своих аргументах чтобы добиться Грилиша. Удачи
allemz
allemz ответ 1bear (раскрыть)
сегодня в 03:16
Решали бы деньги, продлил бы контракт с предложенной увеличенной ЗП, либо перешёл в МЮ с ПСЖ, где на своей тусовке всем рады за свой счёт, а не к действующему чемпиону Англии и финалисту ЛЧ
1bear
1bear
сегодня в 02:30
деньги решают всё,а жаль
STVA 1
STVA 1
сегодня в 02:18
Думаю скоро договорятся
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:53
Скорее всего переход состоится.
протон1
протон1
сегодня в 00:44
Возьмут его за 100 лямов и Кейна за 130 лямов а Пеп будет лежать вытирать слёзки долларами как Вуди Харрельсон))
ARMENIAN
ARMENIAN
сегодня в 00:42
Грилиша и Кейна взять им и норм
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:36, ред.
Всё никак не могут успокоиться .?!!
Значит это всё серьёзно и скорее всего МС добьются своего.
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