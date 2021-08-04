«Ман Сити» продолжает переговоры по трансферу Грилиша

«Манчестер Сити» все еще ведет переговоры с «Астон Виллой» по переходу полузащитника Джека Грилиша.
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что переговоры продолжаются со всеми заинтересованными сторонами, но еще не завершены.
Эта неделя станет ключевой для достижения соглашения. Также Джек рассмотрит предложение «Астон Виллы» о новом контракте с увеличенной зарплатой.
Ранее стало известно, сколько «Сити» предложил за трансфер Грилиша.
Значит это всё серьёзно и скорее всего МС добьются своего.
Значит это всё серьёзно и скорее всего МС добьются своего.