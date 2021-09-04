Карпов может продолжить карьеру в чемпионате Болгарии

Как сообщает источник, защитник ЦСКА Вадим Карпов может продолжить карьеру в болгарской «Славии» на правах аренды.
В настоящее время клубы ведут переговоры по условиям сделки.
В прошлом сезоне РПЛ Карпов, который недавно продлил контракт, провел 12 матчей и отличился результативной передачей.
Портал Transfermarkt.com оценивает Карпова в 1.5 млн евро.
Помню как сломал Бакаева в дерби, а потом задирался на других спартаковцев.
Помню как сломал Бакаева в дерби, а потом задирался на других спартаковцев.