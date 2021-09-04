Карпов может продолжить карьеру в чемпионате Болгарии

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04 сентября 2021, 09:20

Как сообщает источник, защитник ЦСКА может продолжить карьеру в болгарской «Славии» на правах аренды.

В настоящее время клубы ведут переговоры по условиям сделки.

В прошлом сезоне РПЛ Карпов, который недавно продлил контракт, провел 12 матчей и отличился результативной передачей.

Портал Transfermarkt.com оценивает Карпова в 1.5 млн евро.