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Карпов может продолжить карьеру в чемпионате Болгарии

04 сентября 2021, 09:20

Как сообщает источник, защитник ЦСКА Вадим Карпов может продолжить карьеру в болгарской «Славии» на правах аренды.

В настоящее время клубы ведут переговоры по условиям сделки.

В прошлом сезоне РПЛ Карпов, который недавно продлил контракт, провел 12 матчей и отличился результативной передачей.

Портал Transfermarkt.com оценивает Карпова в 1.5 млн евро.

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Все комментарии
zooveterinar
zooveterinar
04 сентября 2021 в 14:01
Ну это однозначно лучшее решение,чем сидеть без игровой практике.
Слайш
Слайш
04 сентября 2021 в 13:54
вот от кого надо избавляться, а не от Марадишвили и Тикнизяна... Не могу понять, как можно держать в команде такой планктон, как васин и карпов
Mi6
Mi6
04 сентября 2021 в 12:24
Беги, Карпов, беги! С Гинером тупик
STVA 1
STVA 1 ответ cska1948 (раскрыть)
04 сентября 2021 в 12:13
Приветствую!Думаю Славия далеко не слабая команда!
cska1948
cska1948 ответ makkie (раскрыть)
04 сентября 2021 в 11:50
    makkie
    makkie
    04 сентября 2021 в 11:23
    Слабенький защитник, да еще и хамоватый, наглый.
    Помню как сломал Бакаева в дерби, а потом задирался на других спартаковцев.
    RamonCSKA
    RamonCSKA ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    04 сентября 2021 в 11:05
    Медленный и не габаритный
    cska1948
    cska1948 ответ cska1948 (раскрыть)
    04 сентября 2021 в 10:41
    А когда Дзюбу из СпаМа отдавали в аренду в Томск, то Томь была не слабее СпаМа? И когда, всё того же Дзюбу из Зенита отдавали в аренду в Тулу, то Арсенал был не слабее Зенита? Так?
    Gahi
    Gahi
    04 сентября 2021 в 10:36
    Не каждому игроку предлагают набираться опыта в Болгарии, может эта аренда в команде Славии поможет Вадиму Карпову набраться необходимого опыта и спортивного мастерства, чтобы проявить себя и стать лучшим в команде. И возвратиться в ЦСКА со славой лучшего игрока чемпионата Болгарии. Удачи
    Ислам0926
    Ислам0926
    04 сентября 2021 в 10:22
    Что то бегут из Цска молодежь
    xws7swd8npvs
    xws7swd8npvs
    04 сентября 2021 в 10:14
    Пусть у него все получится
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd ответ cska1948 (раскрыть)
    04 сентября 2021 в 10:12
    Я вот не уверен, что Славия сейчас слабее ЦСКА...
    cska1948
    cska1948
    04 сентября 2021 в 09:58
    Странно, нам все уши прожужжали, что присутствие в команде легионеров способствует росту мастерства наших футболистов! А на практике набираться футбольного ума-разума молодёжь и не только молодёжь отправляют в аренду в более слабые клубы. В чём то нас обманывают...
    1bear
    1bear
    04 сентября 2021 в 09:55
    ну так это мировая практика - отправлять в аренду молодёжь,чтобы опыта набирались...
    dok66
    dok66
    04 сентября 2021 в 09:48
    Нормально . Пускай набирается опыта
    drug01
    drug01
    04 сентября 2021 в 09:46
    А кто будет играть дома?
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    04 сентября 2021 в 09:37
    Карпин тоже может продолжить карьеру в Болгарии если сборная России не выйдет на ЧМ
    КЭТиК
    КЭТиК
    04 сентября 2021 в 09:37
    Там можно неплохо отдохнуть.
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    04 сентября 2021 в 09:25, ред.
    Вот это правильно. Давно пора отдать его. Столько, сколько он делает результативных ошибок даже Васин не делает. Медленный, позицию плохо выбирает...
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    04 сентября 2021 в 09:23
    Это его дело и уровень его
    sihafazatron
    sihafazatron
    04 сентября 2021 в 09:22
    В аренду можно конечно
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    04 сентября 2021 в 09:22
    А я бы его оставил,хороший защитник!
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