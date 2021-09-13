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Бэйл из-за травмы выбыл как минимум до середины октября

13 сентября 2021, 18:13

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл из-за травмы выбыл на длительный срок.

32-летний валлийский игрок вчера получил травму на тренировке перед матчем с «Сельтой» (5:2). Сегодняшнее медицинское обследование выявило у Гарета серьезное повреждение правого бедра.

Marca сообщает, что Бэйл пропустит ближайшие шесть матчей «Реала» до паузы на игры сборных – против «Интера» и «Шерифа» в Лиге чемпионов, «Валенсии», «Мальорки», «Вильярреала» и «Эспаньола» – в Примере.

Отмечается, что в середине октября врачи снова оценят состояние Бэйла.

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Реал  Бэйл Гарет
Перевод с marca.com
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Все комментарии
Ми Ша
Ми Ша
14 сентября в 04:52
Хорошо контракт в конце этого сезона заканчивается...
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
14 сентября в 00:41
По крайней мере время для гольфа найдет.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
13 сентября в 22:56
Скорейшего выздоровления.
Рома Олейник
Рома Олейник
13 сентября в 21:50
Та не нужен он "Реалу". Есть кому играть на правом фланге атаки. Вчера даже Азар там ходил.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
13 сентября в 19:36
Как же это всё достало. Потом набор формы, потом снова мелкая травма и так уже несколько лет.
Incredulous
Incredulous ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
13 сентября в 19:34
Очень спорное утверждение
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 сентября в 19:33
С Сельтой не помог и дальше обойдутся!
протон
протон
13 сентября в 19:32
Зато сборной помог. Быстрее бы скинуть этот неликвид, вместе с Мариано и остальным хрусталем
ДАША Д
ДАША Д
13 сентября в 19:31
Не так уж и долго будут лечить.
Brooklyn888
Brooklyn888
13 сентября в 19:14
Нужно отдохнуть..
Антон Белянкин
Антон Белянкин
13 сентября в 19:04
Скорейшего выздоровления.
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
13 сентября в 18:34
Устал он!!)))
sihafazatron
sihafazatron ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
13 сентября в 18:22
они уже привыкли))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 сентября в 18:16
Потеря для команды...
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