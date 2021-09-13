Бэйл из-за травмы выбыл как минимум до середины октября

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13 сентября 2021, 18:13

Нападающий «Реала» из-за травмы выбыл на длительный срок.

32-летний валлийский игрок вчера получил травму на тренировке перед матчем с «Сельтой» (5:2). Сегодняшнее медицинское обследование выявило у Гарета серьезное повреждение правого бедра.

Marca сообщает, что Бэйл пропустит ближайшие шесть матчей «Реала» до паузы на игры сборных – против «Интера» и «Шерифа» в Лиге чемпионов, «Валенсии», «Мальорки», «Вильярреала» и «Эспаньола» – в Примере.

Отмечается, что в середине октября врачи снова оценят состояние Бэйла.