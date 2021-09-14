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«Тоттенхэм» попытается подписать Кессье в январе

14 сентября 2021, 16:14

Полузащитник «Милана» Франк Кессье может переехать в Англию. Игрок отклонил последнее предложение о продлении контракта с «Миланом». Соглашение истекает будущим летом. Этой ситуацией планирует воспользоваться «Тоттенхэм». «Шпоры» собираются подписать игрока в зимнее трансферное окно. «Милан» должен пойти навстречу в этом вопросе, клуб хочет выручить с продажи Кессье хоть какие-то деньги, а не отпустить его летом абсолютно бесплатно.

Ранее «шпоры» обозначили трансферную цель номер один на будущее лето.

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Все комментарии
Вoлхв
Вoлхв
14 сентября в 18:18
Попытаться то можно, но вероятность удачи маленькая
STVA 1
STVA 1
14 сентября в 16:34
Не думаю что Милан отдаст его!
ЮЗИК
ЮЗИК
14 сентября в 16:27
Милану самому он нужен
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