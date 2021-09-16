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Сампаоли: «„Локомотив“ реализовал свой единственный момент»

16 сентября 2021, 22:19
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб МарсельМарсельМатч завершен

Главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли прокомментировал ничью в матче группового этапа Лиги Европы против «Локомотива» (1:1).

У нас было подавляющее преимущество по ходу всей игры. К сожалению, мы не смогли забить больше одного гола. У «Локомотива» единственный опасный момент воплотился в забитый мяч. Но что поделать, это футбол. Будем готовиться дальше. Доволен, как сыграла команда: мы создали много моментов, пытались победить. Поймите, у нас совсем молодая команда — всё впереди. Конечно, обидно, что уезжаем из Москвы без победы. Но получилось так, как получилось. Да, сегодня мы потеряли очки, но ничего страшного не произошло. Впереди много матчей: постараемся наверстать упущенное. Наша цель — выйти в плей-офф Лиги Европы.

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Все комментарии
112910415
112910415
17 сентября в 09:49
поздно теперь разговаривать
zsb1961
zsb1961
17 сентября в 07:58
А штанга в первом тайме?
77yu988b92as
77yu988b92as
17 сентября в 05:55
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    17 сентября в 05:48
    Не единственный, там ещё штанга спасла жабоедов.
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин
    17 сентября в 04:38
    Счёт на табло.
    Gahi
    Gahi
    17 сентября в 02:12
    Кто-то теряет, а кто-то находит очки. Локомотив в меньшинстве смог забить а это дорогого стоит чтобы не проиграть. Локомотиву 🚂. Удачи в следующих матчах.
    амурец
    амурец
    17 сентября в 02:10
    были моменты вы их не реализовали, у Локо был момент который стал голом, вопросы?
    Ironigor
    Ironigor
    16 сентября в 23:06
    Сампаоли: «„Локомотив“ реализовал свой единственный момент» !!!
    И всё таки они это сделали !!!)
    ВиммБилльДанн
    ВиммБилльДанн
    16 сентября в 22:51
    Хорхе, зачем считать количество моментов Локомотива? Вас было на одного больше, у Вас было много времени... удваивай счет... какие вопросы?
    Забили с точки, а Локомотив с игры...
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    16 сентября в 22:38
    А девственнику не нужны несколько попыток, ему нужен лишь один вход.
    311
    311
    16 сентября в 22:36
    Тренер-пустышка заговорил! Всё ещё помню, как Месси об него ноги вытирал!)
    STVA 1
    STVA 1
    16 сентября в 22:34
    Да по хрен с моментом! 1-1 на табло! Хотя с такой игрой....((
    beefs
    beefs
    16 сентября в 22:30
    Счет на табло, но, конечно, обидно...
    протон
    протон
    16 сентября в 22:23
    Ну зачем принижать наш клуб? 2 момента у нас было)
    Удар по штанге от Смолова был опаснее
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