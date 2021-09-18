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Форвард «Нижнего Новгорода»: «Нам все команды по силам»

18 сентября 2021, 10:30

Форвард «Нижнего Новгорода» Тимур Сулейманов прокомментировал успешный старт своей команды в РПЛ.

Думаю, это за счет духа команды. У нас все ребята с характером, никогда в жизни не видел такую боевую команду, которая за счёт духа вытаскивает всё. Она всегда идёт до конца — что в ФНЛ, когда мы там играли, что сейчас в РПЛ. Для нас нет разницы. Мы бьемся — и вот результат.

Конечно, мы не собираемся ограничиваться борьбой за выживание. Мы вполне реально можем идти даже в лидерах, потому что нам все команды по силам.

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Все комментарии
протон
протон
18 сентября в 20:04
В конце сезона надо оценивать.
Futurista
Futurista
18 сентября в 15:27
Тимур и его команда)...
альсато
альсато
18 сентября в 14:46
Правильно Тимур!...В нашем мире-НЕТ КУМИРОВ!
marut
marut
18 сентября в 13:59
Да, пока все получается...посмотрим что будет дальше...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
18 сентября в 12:37
Нижегородцы приятно удивляют.
1bear
1bear
18 сентября в 11:33
ну это он погорячился,на счёт все по силам....
cska1948
cska1948
18 сентября в 11:22
Уверенность в себе штука тонкая и легко может перерасти в излишнюю самоуверенность, а это чревато...
cska1948
cska1948 ответ stanichnik (раскрыть)
18 сентября в 11:19
Болея за своих, невольно приходится болеть против чужих.
Leha-ha50
Leha-ha50
18 сентября в 11:08
Может это и звучит пафосно несколько, но тем не менее старт НН нельзя не отметить. Лично мне их игра нравится. Команда может целый тайм терпеть , играть в обороне , а потом прибавить и добиться нужного результата. Нечасто так дебютанты стартуют в РПЛ. Надеюсь , что команда продолжит в том же духе и не свалится в подвал турнирной таблицы.
Всем здоровья.
beefs
beefs
18 сентября в 11:00
Заяц трепаться не любит...
stanichnik
stanichnik
18 сентября в 10:52
Стоило дебютанту РПЛ этого года дважды обыграть московские клубы у них дома, как футболисты возомнили себя суперменами. А ведь если разобраться по большому счёту, то заслуга победителей там не столь велика, скорее это чистое разгильдяйство фаворитов и банальная шапкозакидательская недооценка соперника. С командами своего уровня у нижегородцев получается добывать очки сложнее. Об этом наглядно говорят домашние поражения Уфе и Ростову, которые располагаются на двенадцатом и четырнадцатом местах соответственно, плюс две ничьи с Химками и Уралом, которые тоже в глубоком подвале турнирной таблицы. Посмотрим, каким гостеприимством сегодня подопечные Кержакова встретят ещё одного аутсайдера чемпионата из Тулы. Болейте за своих, а не против чужих.
David Young
David Young ответ _dankoff_ (раскрыть)
18 сентября в 10:40
Здравствуйте.

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Всего у Вас может быть три команды в Фэнтези-Футбол (то есть максимум три в один момент времени).
Ironigor
Ironigor
18 сентября в 10:31
Характер у команды есть и это очень здорово 👍
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