Форвард «Нижнего Новгорода»: «Нам все команды по силам»

Форвард «Нижнего Новгорода» прокомментировал успешный старт своей команды в РПЛ .

Думаю, это за счет духа команды. У нас все ребята с характером, никогда в жизни не видел такую боевую команду, которая за счёт духа вытаскивает всё. Она всегда идёт до конца — что в ФНЛ , когда мы там играли, что сейчас в РПЛ . Для нас нет разницы. Мы бьемся — и вот результат.

Конечно, мы не собираемся ограничиваться борьбой за выживание. Мы вполне реально можем идти даже в лидерах, потому что нам все команды по силам.