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Бывший форвард «Челси»: «Бека Бека приехал в „Локомотив“ не за деньгами»

18 сентября 2021, 09:18

Экс-нападающий «Челси» Демба Ба прокомментировал переход хавбека Алексиса Бека Бека в «Локомотив». Недавно француз рассказал о дебюте за московский клуб.

Многие считают, что он приехал сюда из-за денег, но на самом деле из-за Рангника. Этот специалист делает «Локомотив» привлекательным для европейских ребят, подобным ему. Все знают, что есть такой Наби Кейта, которого купили за миллион, а продали за 17. Любой инвестор заинтересуется таким способом ведения селекции и любой футболист.

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Все комментарии
протон
протон
18 сентября в 20:14
Вот поэтому везде нужны иностранные тренера и менеджеры. ЦСКА из за Березуцкого кто то приедет? Нет.
dok66
dok66
18 сентября в 12:41
Может и получится стрельнуть .
Союзник противников
Союзник противников
18 сентября в 12:26
РАб-миллионер всегда мечтает,чтобы его подороже продали лучшему хозяину.
Ислам0926
Ислам0926 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
18 сентября в 11:56
Азмун,Шомуродов,Норманн забыл про них
cska1948
cska1948
18 сентября в 11:02
Тоже мне, Америку открыл! Да где вы видели, чтобы в Россию футболисты ехали за деньгами? В Россию едут только из любви к футболу!
Байкал-38
Байкал-38
18 сентября в 10:30
Сейчас Локо выглядит как ярмарка талантов. В Локо и раньше охотно доверяли молодым, больше всех в РПЛ, а теперь ещё и вышли на международный уровень.
Ведь за Локо теперь в Европе будут следить тщательнее, а это ещё и шанс российским футболистам уехать в хорошие европейские клубы.
Возможно примеру Локо последуют и другие клубы.
Проблема нашего футбола в том, что футболисты зарабатывают на клубах, а не клубы на футболистах!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
18 сентября в 10:15
Практически все легионеры приезжают сюда за деньгами. Только одни как Халк отрабатывают все по полной и потом их еще и продают, полностью окупая покупку, а другие как Маркизио нежатся на скамейке запасных получая миллионы. Но если к нам будут приезжать футболисты в надежде, что их цена возрастет и отлично себя демонстрировать в ставших для нас злым роком еврокубках, то о лучшем и мечтать даже не стоит. Но для этого нашей лиге вернуть хотя бы утерянные позиции.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
18 сентября в 10:11, ред.
Он просто снег захотел увидеть.
berda2003
berda2003
18 сентября в 10:08
конечно, в 20 лет зачем ему деньги? да, и рубли для них не деньги, а русские 56ы, потому можно ляпать всякую херню...
Рязань 062
Рязань 062
18 сентября в 09:57
Будет бегать за еду?
112910415
112910415
18 сентября в 09:33
а что, а вдруг !
Ironigor
Ironigor
18 сентября в 09:20
А я еду, а я еду за туманом,
За туманом и за запахом тайги !!!)))
shlomo2
shlomo2
18 сентября в 09:20
Будем надеяться что это так...
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