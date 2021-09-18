Бывший форвард «Челси»: «Бека Бека приехал в „Локомотив“ не за деньгами»

Экс-нападающий «Челси» прокомментировал переход хавбека Алексиса Бека Бека в «Локомотив». Недавно француз рассказал о дебюте за московский клуб.

Многие считают, что он приехал сюда из-за денег, но на самом деле из-за Рангника. Этот специалист делает «Локомотив» привлекательным для европейских ребят, подобным ему. Все знают, что есть такой Наби Кейта, которого купили за миллион, а продали за 17. Любой инвестор заинтересуется таким способом ведения селекции и любой футболист.