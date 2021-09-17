ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Селюк: «Отправил бы „Спартак“ на сайт „Безнадёга точка ру“»

17 сентября 2021, 20:24

Футбольный менеджер Дмитрий Селюк высказался относительно выступления клубов из России в еврокубках:

Пока не будет серьёзных перемен, которые анонсировал РФС, больших изменений в выступлениях наших клубов не предвидится. «Зенит» провёл более-менее неплохую игру, но мы настолько привыкли, что начинаем считать минимальный проигрыш неплохим результатом.

У «Спартака» большие проблемы. У красно-белых, когда они победили «Химки», была надежда, что как минимум воспрянут духом против «Легии» — но этого не произошло. Я бы отправил их на сайт «Безнадега точка ру».

Что касается «Локомотива»: перед матчем Николич говорит о том, что «мы знаем, как играет Сампаоли, изучили их стратегию игры, всё сделали — мы будем действовать „умно“». Играть у себя на поле с 28 процентами владения мячом — это грустно. Не вижу в этом никакого «ума».

Я считаю, что всем российским командам надо умолять РФС скорее реформировать футбол.

Напомним, что в Лиге чемпионов «Зенит» уступил «Челси» (0:1). В Лиге Европы «Спартак», который шуточно предложили переименовать, проиграл «Легии» (0:1), а «Локомотив» в меньшинстве вырвал ничью в матче с «Марселем» (1:1).

Все новости
Магнуссон: «Влашич счастлив в „Вест Хэме“, но скучает по друзьям в ЦСКА»
Сегодня, 16:00 Комментарии0
Тихонов: «Если бы кто-то стоял в очереди, Федун давно бы продал „Спартак“»
Сегодня, 12:07 Комментарии14
Джикия: «Дай бог, чтобы победная серия „Спартака“ продолжилась»
Сегодня, 11:11 Комментарии14
Бакаев — перед матчами сборной: «Я набрал хорошую форму»
Сегодня, 08:50 Комментарии13
Арсен Адамов: «Хотел бы всех поблагодарить»
Вчера, 20:07 Комментарии3
Бикфалви: «„Урал“ не хочет быть внизу турнирной таблицы»
Вчера, 16:31 Комментарии8
Сортировать
Все комментарии
Чист
Чист
18 сентября в 16:41
какие перемены -чиновники от футбола рубят капусту -ни за что не отвечая -в Советское время их на партком хоть вызывали -грозили партбилетом -а это могло на всю карьеру влиять а сейчас если лоялен власти -все дозволено - а результат в основном только болельщику нужен а бизнесу это не мешает - наоборот больше покупают продают -
13 RUS
13 RUS
18 сентября в 10:02
Когда уже матч тв возьмет к себе этого эксперта?
санек002
санек002 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
18 сентября в 10:00
вань мы такие!
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
18 сентября в 09:57
Просто Спартак - игрушка в руках Федуна, с которой он играется и плевать ему на чьё-то мнение. А сам ничего не смыслит в футболе, как и его свита. Искренне жаль фанатов Спартака...
mordvin60
mordvin60
18 сентября в 08:38
Грустно всё как-то
Jeck Denielse
Jeck Denielse
18 сентября в 01:05, ред.
Сколь долго на данной территории будет действовать правило "У кого деньги - тот и разбирается в футболе" ???
Loko57
Loko57
18 сентября в 00:44
Какие хоть серьёзные перемены, анонсировал РФС!? Из года в год из пустого в порожнее переливает.
4RT
4RT
18 сентября в 00:08
А тебя на "Закатай свою губу".ру
ABir
ABir
17 сентября в 23:18
Один из последних, кто «открыл Америку» про состояние российского футбола
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
17 сентября в 23:05
Именно так. Более стойких болельщиков, чем у Спартака в РФ нет. Не отворачиваются никогда. Поворчат, покричат, пошумят, а потом.... снова КБ!!!
nikoladolgov
nikoladolgov
17 сентября в 22:53
Ну а Селюка отправить в Африку !
бурбон
бурбон
17 сентября в 22:30
А что такое силюк,болезнь какая или обзывательство?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
17 сентября в 22:29
У Селюка новая "должность". Он тепер футбольный "менеджер". А может это кликуха у него такая ? Вроде он раньше агентом звался?
Блоссия
Блоссия
17 сентября в 22:11
Никита Симонян:
«Что тут комментировать? Не меня надо спрашивать. Когда я был тренером, могли спросить, что со «Спартаком».

Но это Никита Симонян.
Зато остальные всё знают как и почему.
ДАША Д
ДАША Д
17 сентября в 21:43
Пора Селюка забанить по полной.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
17 сентября в 21:34
Да не глумитесь над Спартаком. Уже и так всем ясно, что летит команда в пропасть. Дайте уж упасть спокойно, что бы потом подняться. В советское время так уже было. Вернувшись из первой лиги Спартак стал Спартаком, тем самым. Никогда не болел за этот клуб, но сейчас считаю верхом цинизма радоваться неудачам Спартака.
Не радуйся чужому горю.
А Селюк... пустозвон.
санек002
санек002 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
17 сентября в 21:29
вот на сто процентов уверен при коммунистах наши так бы не играли!по самое не балуй бы вставили!раньше играли не за деньги а за честь и славу ссср!а сейчас сами за себя!ну конечно платили тоже,но не такие деньжищщи!да к тому же не заслуженные!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ mihaluch (раскрыть)
17 сентября в 21:25
Пока мы живы . А Спартак не умрёт никогда !!! )
Трезвый повар
Трезвый повар
17 сентября в 21:22
Я понимаю если бы кто-то успешный потроллил бы Спартак этой безнадёгой
Но когда пытается троллить агент-барыга специализирующийся на средних чернокожих игроках, то это выглядит жалко. Его самого можно туда отправить
Ironigor
Ironigor
17 сентября в 21:17
Эту песню не задушишь не убьёшь !!!)))
Legend 6
Legend 6
17 сентября в 21:12
После этих слов, негров Селюка не будет в Спартаке
SHMEL258
SHMEL258
17 сентября в 21:11
Отчасти Сельдюк прав, но опять же он говорит это из корыстных интересов, чтобы наводнить наш чемпионат дешёвыми африканцами как он всегда делал.
zsb1961
zsb1961
17 сентября в 21:04
Сколько Селюка не посылали, а он всё тут!!!
LAISMEN
LAISMEN
17 сентября в 20:59
"Надежда - наш компас земной,
А удача - награда за смелость",
cska1948
cska1948 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
17 сентября в 20:59
Сергей Семак:

"У нас нет никакой возможности приглашать сильных российских игроков, поскольку это очень дорого, сильные отечественные футболисты нужны всем."
---------------------
Так что не обвиняйте зря Зенит, что это он задрал ценник на паспартистов. Скорее всего это происки Урала, Тамбова и примкнувшего к ним Н.Новгорода.
ermak6848
ermak6848
17 сентября в 20:59
тебя самого на кол пора напялить селюк
311
311
17 сентября в 20:56
    STVA 1
    STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    17 сентября в 20:56
    Приветствую!Да я про торговца черным деревом((
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    17 сентября в 20:56
    Скорей негры в Африке закончатся, чем от Спартака болельщики откажутся
    протон
    протон
    17 сентября в 20:53
    Спартак обеспечил себе хлопоты в плане репутации руководства, с которым уже никто не хочет серьезно разговаривать и рассматривают исключительно как денежных мешок, серьезные игроки сюда и по этой причине не пойдут.
    Спартак обеспечил себе хлопоты с точки зрения репутации перед болельщиками, поскольку у каждого болельщика есть предел терпения этого всего безумия, когда команда используется, очевидно, как денежная прачечная, а сама команда и ее история попросту унижены непрофессиональным, базарным и беззубым руководством, скупающим Хендриксов, Кофрие (не в обиду этим спортсменам).
    Спартак то, о чем я ностальгирую.... Имена Цымбаларя, Титова, Онопко, Хлестова - те о ком я прежде всего думаю, когда слышу Спартак.
    Спартак сейчас - это красивый герб, который его хозяин уронил в грязь и топчется на нем, кичась своей вседозволенностью.
    Говорите с ним, спрашивайте его, умоляйте - он глух и не изменит своего поведения...Спартак - бренд, который прямо сейчас хоронят живьем, думая что делают благо....Забери свой стадион, забери свои деньги и уходи...
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100