Селюк: «Отправил бы „Спартак“ на сайт „Безнадёга точка ру“»

Футбольный менеджер Дмитрий Селюк высказался относительно выступления клубов из России в еврокубках:
Пока не будет серьёзных перемен, которые анонсировал РФС, больших изменений в выступлениях наших клубов не предвидится. «Зенит» провёл более-менее неплохую игру, но мы настолько привыкли, что начинаем считать минимальный проигрыш неплохим результатом.
У «Спартака» большие проблемы. У красно-белых, когда они победили «Химки», была надежда, что как минимум воспрянут духом против «Легии» — но этого не произошло. Я бы отправил их на сайт «Безнадега точка ру».
Что касается «Локомотива»: перед матчем Николич говорит о том, что «мы знаем, как играет Сампаоли, изучили их стратегию игры, всё сделали — мы будем действовать „умно“». Играть у себя на поле с 28 процентами владения мячом — это грустно. Не вижу в этом никакого «ума».
Я считаю, что всем российским командам надо умолять РФС скорее реформировать футбол.
Напомним, что в Лиге чемпионов «Зенит» уступил «Челси» (0:1). В Лиге Европы «Спартак», который шуточно предложили переименовать, проиграл «Легии» (0:1), а «Локомотив» в меньшинстве вырвал ничью в матче с «Марселем» (1:1).
Реформы !!! Слово то какое красивое, а вот что оно означает в понимании наших чиновников - это загадка.
Всем здоровья.
Реформы !!! Слово то какое красивое, а вот что оно означает в понимании наших чиновников - это загадка.
Всем здоровья.
Спартак обеспечил себе хлопоты с точки зрения репутации перед болельщиками, поскольку у каждого болельщика есть предел терпения этого всего безумия, когда команда используется, очевидно, как денежная прачечная, а сама команда и ее история попросту унижены непрофессиональным, базарным и беззубым руководством, скупающим Хендриксов, Кофрие (не в обиду этим спортсменам).
Спартак то, о чем я ностальгирую.... Имена Цымбаларя, Титова, Онопко, Хлестова - те о ком я прежде всего думаю, когда слышу Спартак.
Спартак сейчас - это красивый герб, который его хозяин уронил в грязь и топчется на нем, кичась своей вседозволенностью.
Говорите с ним, спрашивайте его, умоляйте - он глух и не изменит своего поведения...Спартак - бренд, который прямо сейчас хоронят живьем, думая что делают благо....Забери свой стадион, забери свои деньги и уходи...
Спартак обеспечил себе хлопоты с точки зрения репутации перед болельщиками, поскольку у каждого болельщика есть предел терпения этого всего безумия, когда команда используется, очевидно, как денежная прачечная, а сама команда и ее история попросту унижены непрофессиональным, базарным и беззубым руководством, скупающим Хендриксов, Кофрие (не в обиду этим спортсменам).
Спартак то, о чем я ностальгирую.... Имена Цымбаларя, Титова, Онопко, Хлестова - те о ком я прежде всего думаю, когда слышу Спартак.
Спартак сейчас - это красивый герб, который его хозяин уронил в грязь и топчется на нем, кичась своей вседозволенностью.
Говорите с ним, спрашивайте его, умоляйте - он глух и не изменит своего поведения...Спартак - бренд, который прямо сейчас хоронят живьем, думая что делают благо....Забери свой стадион, забери свои деньги и уходи...