Селюк: «Отправил бы „Спартак“ на сайт „Безнадёга точка ру“»

Футбольный менеджер Дмитрий Селюк высказался относительно выступления клубов из России в еврокубках:

Пока не будет серьёзных перемен, которые анонсировал РФС , больших изменений в выступлениях наших клубов не предвидится. «Зенит» провёл более-менее неплохую игру, но мы настолько привыкли, что начинаем считать минимальный проигрыш неплохим результатом.

У «Спартака» большие проблемы. У красно-белых, когда они победили «Химки», была надежда, что как минимум воспрянут духом против «Легии» — но этого не произошло. Я бы отправил их на сайт «Безнадега точка ру».

Что касается «Локомотива»: перед матчем Николич говорит о том, что «мы знаем, как играет Сампаоли, изучили их стратегию игры, всё сделали — мы будем действовать „умно“». Играть у себя на поле с 28 процентами владения мячом — это грустно. Не вижу в этом никакого «ума».