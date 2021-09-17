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Гаджиев: «„Локомотиву“ очень повезло в матче с „Марселем“»

17 сентября 2021, 14:52
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб МарсельМарсельМатч завершен

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев высказался об игре «Локомотива» в матче Лиги Европы против «Марселя» (1:1).

«Локомотив» играл с очень приличной командой, но они уступили во всех компонентах. Старались, бились, но при этом безобразно теряли мяч на своей половине поля, не могли убежать в контратаку. «Локомотиву» очень повезло, нельзя дома так играть.

То, что «железнодорожники» не пропустили с игры – это заслуга соперника и хорошая игра Гильерме. «Марсель» плохо использовал свои моменты, но они играли на две головы выше нашей команды.

Ранее Марко Николич отреагировал на критику главного тренера «Марселя».

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Все комментарии
протон
протон
17 сентября в 18:16
Везёт тому, кто везёт
альсато
альсато
17 сентября в 15:10
ВЕЗЕТ. это когда соперник забивает в СВОИ ворота!....в остальных же случаях-это ЗАСЛУГА команды!
swed27
swed27
17 сентября в 15:04
Таких отскоков я ещё не видел
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
17 сентября в 15:02
Локомотиву повезло, а Марселю понесло.
Ванечка
Ванечка
17 сентября в 14:53
Да повезло, но как их по полу возили....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 сентября в 14:52
Отскочили по полной программе...
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