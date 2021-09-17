Гаджиев: «„Локомотиву“ очень повезло в матче с „Марселем“»

Известный российский тренер высказался об игре «Локомотива» в матче Лиги Европы против «Марселя» (1:1).

«Локомотив» играл с очень приличной командой, но они уступили во всех компонентах. Старались, бились, но при этом безобразно теряли мяч на своей половине поля, не могли убежать в контратаку. «Локомотиву» очень повезло, нельзя дома так играть.

То, что «железнодорожники» не пропустили с игры – это заслуга соперника и хорошая игра Гильерме. «Марсель» плохо использовал свои моменты, но они играли на две головы выше нашей команды.