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Лаксальт объяснил, почему решил перейти из «Милана» в «Динамо»

17 сентября 2021, 13:47

Уругвайский защитник «Динамо» Диего Лаксальт объяснил, почему решил перейти этим летом из «Милана» в московский клуб.

«Динамо» мною плотно интересовалось, вело меня три месяца, и я увидел клуб и проект, который хочет развиваться и побеждать, мне понравились люди в команде и их мысли о футболе. Мой будущий одноклубник Варела рассказывал, что тут все – спортивный директор, тренер, партнёры – примут меня и мне будет отлично. Поговорив со всеми, я понял, что «Динамо» – моё.

Пока я живу на базе «Динамо», в свободное время играю в Fortnite, выезжаю с Бальбуэной на ужин в Москву. Уже видел Москва-Сити, ходил в торговый центр рядом с Красной площадью, но в сам город пока не углублялся – жду семью. Какое-то время они поживут в отеле, а потом мы все вместе будем жить в доме.

Также недавно Лаксальт оценил уровень чемпионата России.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL ответ Stormtrooper-26 (раскрыть)
18 сентября в 14:49
    galem72
    galem72
    18 сентября в 11:26
    Потому что в Милане он н**й никому не нужен был со своей пустотой. Для унылой рпл вполне себе годный игрок.
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26 ответ SHMEL (раскрыть)
    18 сентября в 10:02
    Возможно, вам просто трудно себе представить что кто-то может руководствоваться не только лишь финансовыми вопросами, не всё покупается и не всё продаётся... Хотя, это не ваша вина, нас вынуждают так мыслить...)
    SHMEL
    SHMEL
    17 сентября в 20:05
    Деньги , конечно же , не играли никакой роли, чисто спортивный интерес и любовь с детства к Динамо.
    ОПС
    ОПС
    17 сентября в 18:32
    Ну и правильно.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    17 сентября в 17:14
    Просто Милану он не нужен, а в Динамо готово платить раза в два больше.
    Zhgoon
    Zhgoon
    17 сентября в 16:54
    Потому что больше нигде не тянул.
    Для обороны в Серии А слишком щуплый и легкий. Даже «Селтику» оказался не нужен, хотя цена за него была более чем доступная. Для МЛС и арабстанов слишком неизвестный игрок. А в России норм — платят хорошо, играть дают регулярно, цели и ожидания реализуемые. Ну, и девки красивые. В этом с Москвой мало какой европейский город может потягаться.
    1bear
    1bear
    17 сентября в 16:13
    хороший контракт,семья,дом...
    Ravshan878
    Ravshan878
    17 сентября в 16:07
    Если игрок по делу дайте ему гражданство.
    sihafazatron
    sihafazatron ответ stanichnik (раскрыть)
    17 сентября в 16:06
    Приветствую мой динамовский друг!)) надеюсь не обидел, просто шутка и не более!)
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    17 сентября в 15:58
    Все это хорошо и трогательно. Немного смущает информация о том, что в Динамо 8 легионеров (не дешевых), а ВТБ - это государственная, т.е. бюджетная структура. А так все хорошо, прекрасная маркиза!!!
    Capral
    Capral ответ stanichnik (раскрыть)
    17 сентября в 15:23
    И снова не прохожу мимо, и снова плюсую!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    +10000000000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    stanichnik
    stanichnik ответ Capral (раскрыть)
    17 сентября в 15:18
    Просто парень из рабоче-крестьянской многодетной семьи, где больше ценят не пустое словоблудие, а конкретные дела, что парень и доказывает своей игрой на поле.
    stanichnik
    stanichnik ответ sihafazatron (раскрыть)
    17 сентября в 15:13
    Доброго Здоровья, Артм!
    У Диего есть хобби реставрировать и прокачивать ретро-автомобили.
    Capral
    Capral ответ stanichnik (раскрыть)
    17 сентября в 15:10
    И снова не могу пройти мимо, Дорогой Друг Иван Иванович, и снова не могу не плюсануть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Единственное, что хочу спросить Лаксальта: а где громкие слова про историю Динамо, его легенд, ну, и тд. по списку??? Вероятно, текст не успел заучить....
    +100000000000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    idres
    idres
    17 сентября в 15:02
    Лукавит чертяка....
    sihafazatron
    sihafazatron
    17 сентября в 14:59
    С детства хотел стать полицейским)
    stanichnik
    stanichnik
    17 сентября в 14:54
    Почему-то у большинства болельщиков сложилось мнение, что Лаксальт перешёл из Милана в московское Динамо исключительно из-за заманчивого предложения по зарплате. Но в первую очередь итальянский клуб был сам не прочь расстаться с уругвайцем, переставшим попадать в основной состав команды, а постоянная сдача игрока в аренду тоже не устраивала обе стороны, вот тогда и стал вопрос его продажи и надо признать, что предложение от москвичей для Милана и для Диего оказалось во всех смыслах наиболее привлекательным. И похоже Лаксальт пока ни капли не жалеет, что выбрал Москву, его сразу тепло приняли и в команде и болельщики, а футбольные специалисты уже даже признали лучшим игроком в одном из матчей с участием Динамо. Удачи ему в играх за столичный клуб и без травм.
    particular
    particular
    17 сентября в 14:21
    Да все поняли цель перехода..:))
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    17 сентября в 14:11
    Хорошо если это правда и искренне.
    berda2003
    berda2003
    17 сентября в 14:11, ред.
    значит милан не хотел развиваться, тобой не интересовался, не хотел побеждать, люди в команде тебе не нравились, и поговорил ты не со всеми - в таком случае понятно, что милан для тебя "не моё".
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    17 сентября в 13:56
    Кабы не пожалел!
    Диванные войска
    Диванные войска
    17 сентября в 13:55
    Лаксальт объяснил, почему решил перейти из «Милана» в «Динамо»

    Название интересное. Наверное потому что Милан его готов был уже продать даже в Уфу лишь бы заплатили.
    ДСА
    ДСА
    17 сентября в 13:49
    Всё дело в сумме контракта.
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