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Кирьяков: «„Спартаку“ сейчас больше название ФК „Голливуд“ подходит»

17 сентября 2021, 16:40

Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков поделился мыслями о ситуации в «Спартаке».

«Спартак» сейчас идет девятым в чемпионате России и неудачно выступает в еврокубках. Сегодняшнему «Спартаку» больше всего подходит название ФК «Голливуд». До тех пор, пока у них наверху происходит весь этот театр, говорить о футбольных делах не имеет никакого смысла.

Необходимы кардинальные решения, направленные на то, чтобы успокоить общественность, прекратить провокации. Ведь все это передается и игрокам. Сейчас главное – навести порядок и дисциплину наверху.

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Все комментарии
альсато
альсато ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
18 сентября в 08:44
Команду "Спартак"-никто не ХАЕТ!...Речь идет о ПИЯВКАХ и ПРИСОСКАХ, что присосались к НАРОДНОМУ телу!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
18 сентября в 06:45
Один "Оскар" (2017) за 20 лет - это не Голливуд....
pomor45
pomor45 ответ oFANATo (раскрыть)
17 сентября в 21:35
Ленивых нет. Все троллят в поте лица своего.
pomor45
pomor45
17 сентября в 21:32
Голливуд это знаменитая фирма. Носить её имя слишком большая честь для Спартака. За общественность тоже беспокоиться не стоит? Она не внакладе. Потехи хоть отбавляй.
pomor45
pomor45 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
17 сентября в 21:25, ред.
Петросяна лично тоже обижать не надо. Предлагаю ФК "Comedy club".
Союзник противников
Союзник противников
17 сентября в 20:31
Вот победят почтальонов и все те же запоют о возрождении былого величия прославленного клуба.
oFANATo
oFANATo
17 сентября в 19:34
Только ленивый сейчас не пинает спартак.......прям народная забава.
beefs
beefs
17 сентября в 19:06
Скорее всего весь наш футбол заслуживает этого названия...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
17 сентября в 19:04
Может ФК "Петросян" зачем же обижать Голливуд.
Байкал-38
Байкал-38
17 сентября в 18:53
В «Голливуде» фильмы хорошие снимают, а у них Назаров про птиц поёт, при этом ещё и марширует!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
17 сентября в 18:42
Ну-у-у , навалились всем скопом !!! Назовите нас ещё " бедный Фунтик " !! ))))))))))))
протон
протон
17 сентября в 18:26
Ну не повезло Спартаку с руководством ( чего уж тут поделаешь.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 сентября в 18:16
Кирьяков,хорош тролить Народную команду!
ДСА
ДСА
17 сентября в 18:12
Да хоть как называй, лишь бы толк был.
протон
протон
17 сентября в 18:06
больше подходит Болливуд, нежели Голливуд .
Aris
Aris
17 сентября в 18:03
Голливуд, театр, цирк - все это не относится к СМ, Там порядок! Здесь же совсем иное! Так что не нужно оскорблять достойные названия и их тружеников.....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
17 сентября в 17:55
Эта ситуация перманентно сохраняется уже 20 лет.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
17 сентября в 17:46
Скорее Союзмультфильм.
ermak6848
ermak6848
17 сентября в 17:44
В России любят подвешивать кликухи..
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
17 сентября в 17:31
„Голливуд“ забивает же голы, а Спартак не может, и не играл в Голливуде.
mihaluch
mihaluch
17 сентября в 17:30
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    17 сентября в 17:16
    Я бы поменял одну букву. Не Голливуд, а Болливуд. Такие же смешные драки (разборки), много песен (слов о величии Спартака), и пара-тройка хороших актёров. Остальные все для массовки...
    memphis
    memphis
    17 сентября в 17:12
      ABir
      ABir
      17 сентября в 17:10
      Ещё один эксперт высказался
      STVA 1
      STVA 1
      17 сентября в 16:56
      И этот туда!На костях КБ только ленивый не попрыгал((
      Ironigor
      Ironigor
      17 сентября в 16:49, ред.
      Спартак просто болеет.
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