Кирьяков: «„Спартаку“ сейчас больше название ФК „Голливуд“ подходит»

Бывший форвард сборной России поделился мыслями о ситуации в «Спартаке».

«Спартак» сейчас идет девятым в чемпионате России и неудачно выступает в еврокубках. Сегодняшнему «Спартаку» больше всего подходит название ФК «Голливуд». До тех пор, пока у них наверху происходит весь этот театр, говорить о футбольных делах не имеет никакого смысла.

Необходимы кардинальные решения, направленные на то, чтобы успокоить общественность, прекратить провокации. Ведь все это передается и игрокам. Сейчас главное – навести порядок и дисциплину наверху.