Кокорин впервые в сезоне появился на поле в составе «Фиорентины»

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18 сентября 2021, 17:58

«Фиорентина» в гостях играет против «Дженоа» в рамках 4-го тура Серии А.

На 81-й минуте встречи российский нападающий вышел на поле вместо Душана Влаховича. Это первое появление Александра в новом сезоне.

Стоит отметить, что руководство «Фиорентины» верит в Кокорина. Ему готовы дать ещё один шанс.