Кокорин впервые в сезоне появился на поле в составе «Фиорентины»

«Фиорентина» в гостях играет против «Дженоа» в рамках 4-го тура Серии А.
На 81-й минуте встречи российский нападающий Александр Кокорин вышел на поле вместо Душана Влаховича. Это первое появление Александра в новом сезоне.
Стоит отметить, что руководство «Фиорентины» верит в Кокорина. Ему готовы дать ещё один шанс.
Да еще сразу желтую охватил, хорошо что стула не было рядом, мог бы и стулом заколотить прям на поле..
Да еще сразу желтую охватил, хорошо что стула не было рядом, мог бы и стулом заколотить прям на поле..