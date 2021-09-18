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Кокорин впервые в сезоне появился на поле в составе «Фиорентины»

18 сентября 2021, 17:58
ДженоаЛоготип футбольный клуб Дженоа (Генуя)1 : 2Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)ФиорентинаМатч завершен

«Фиорентина» в гостях играет против «Дженоа» в рамках 4-го тура Серии А.

На 81-й минуте встречи российский нападающий Александр Кокорин вышел на поле вместо Душана Влаховича. Это первое появление Александра в новом сезоне.

Стоит отметить, что руководство «Фиорентины» верит в Кокорина. Ему готовы дать ещё один шанс.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
19 сентября в 09:35
Все что надо знать об игре российского футболиста, так это прочитать этот заголовок. Главное хороший контракт, а остальное как получится.
протон
протон
18 сентября в 19:00, ред.
Последил немного за нашим талантом... Какой же он всё-таки никакущий! Скорости нет, техники нет, позицию выбирает плохо, двигается плохо, даже тупо пас назад отдавал - и тот перехватили! Закончился наш Кокоша. Фиорентина пьянку устроит, когда его спихнут куда-нибудь.
Да еще сразу желтую охватил, хорошо что стула не было рядом, мог бы и стулом заколотить прям на поле..
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
18 сентября в 18:59
Пожалуй, последний шанс для Кокоры, не оправдает себя - бутсы на гвоздь!.. ну или в какой-нибудь Луч энергия вэлкам
протон
протон
18 сентября в 18:58
Чувствовал что его выпустят... но он мёртвый совсем
О, вот это событие! Нужно отметить.
Агенту Кокорина надо памятник ставить
Так впарить на хороший контракт-это надо уметь
David Young
David Young ответ LOpp (раскрыть)
18 сентября в 18:55
Вроде да (не пристально следил за ходом встречи), и чуть было не получил красную карточку.
Ванечка
Ванечка
18 сентября в 18:35
Ну хоть так пусть контракт отрабатывает
mihaluch
mihaluch
18 сентября в 18:21
Кокорина выпустили и забыли впустить.
LOpp
LOpp
18 сентября в 18:11
Хоть мяча коснулся?
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
18 сентября в 18:10
И сразу пропустила фиорентина.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
18 сентября в 18:10
Руководство Фиорентины продолжает верить в бабайку, Деда Мороза и футболиста Сашу Кокорина.
Накир
Накир
18 сентября в 18:08
Ну а что, вложил свой вклад и выигрыш...
Союзник противников
Союзник противников
18 сентября в 18:07
Ждём извержения Везувия...
radone
radone
18 сентября в 18:04
При счёте 2 : 0 поберегли игрока основы просто
Антон Белянкин
Антон Белянкин
18 сентября в 18:04
Рад за Сашу. Наконец-то пивка бахнет!
Mekail
Mekail
18 сентября в 18:00
Офигеть....наверное для усиления игры....
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