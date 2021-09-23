Бензема забил 200-й гол в Примере

Нападающий «Реала» Карим Бензема сделал дубль в матче 6-го тура чемпионата Испании против «Мальорки» (6:1).
Второй гол француза стал для него 200-м в рамках испанской Примеры.
Карим занимает 10-е место в истории турнира по голам. Лидер — Лионель Месси с 473 голами.
Всем здоровья.
Всем здоровья.
А результативности Бензема я не удивляюсь, т.к. верил в него всегда. Даже тогда когда хаяли его все кому не лень, в том числе и большинство болел Реала.
Желаю Кариму только лишь чтобы травмы обходили его стороной, а остальное он сам сделает!
А результативности Бензема я не удивляюсь, т.к. верил в него всегда. Даже тогда когда хаяли его все кому не лень, в том числе и большинство болел Реала.
Желаю Кариму только лишь чтобы травмы обходили его стороной, а остальное он сам сделает!