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Бензема забил 200-й гол в Примере

23 сентября 2021, 08:34
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)6 : 1Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)МальоркаМатч завершен

Нападающий «Реала» Карим Бензема сделал дубль в матче 6-го тура чемпионата Испании против «Мальорки» (6:1).

Второй гол француза стал для него 200-м в рамках испанской Примеры.

Карим занимает 10-е место в истории турнира по голам. Лидер — Лионель Месси с 473 голами.

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Все комментарии
Brooklyn888
Brooklyn888
23 сентября в 16:43
Молодец Бензема!
Бак5
Бак5
23 сентября в 15:17
Если не Роналду он забил бы больше раньше приходилось ему отдавать пасы на роналду, а теперь он свободен может и сам забивать.
Hamman
Hamman ответ Beka_byaka (раскрыть)
23 сентября в 14:34
Всё верно говоришь. Статус Ла Лиги сильно просел после ухода главных звёзд. Новых на данный момент подписать крайне проблематично из-за малых доходов в условиях которых оказались клубы во время антиковидных ограничений, + к этому ещё и Барсу вогнало в финансовую яму предыдущее руководство.
Трансферный рынок подмяли под себя шейхи в угоду своим ,,игрушкам" на что закрывает глаза УЕФА.
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Hamman (раскрыть)
23 сентября в 12:10
В основном кто хаял Карима, былы персофанами Роналду... К Реалу не имели никакого отношения.

Реал просыпается, 29 голов за 6 туров это что-то с чем-то, да и результаты Бензема очень впечатляют. Удачи.
Сильным будет Реал сильными будут Барселона, Атлетико и так дале. Ла лига должна вернуть себе гегемонию.
протон
протон
23 сентября в 11:22
Карим даже Холланда усадит на банку, если тот перейдёт в Реал).
Самый непотопляемый форвард Реала. Просто вспомните сколько конкурентов он оставил на банке и сколько тонн хейта было в его сторону.
Ну надо же, теперь многие видят не только его голы, но и технику, а так же огромный объем работы.
Бензема ещё и рекорд КР побил: 15 результативных действий в первых 6 турах. КР - 14; Месси - 13
Hamman
Hamman
23 сентября в 10:44
Команда играла вчера с задором. Обилие голов всегда добавляет зрелищности игре. Если бы не невезение Винисиуса, то счёт вообще превратился бы в неприличный.
А результативности Бензема я не удивляюсь, т.к. верил в него всегда. Даже тогда когда хаяли его все кому не лень, в том числе и большинство болел Реала.
Желаю Кариму только лишь чтобы травмы обходили его стороной, а остальное он сам сделает!
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
23 сентября в 09:41
Мои поздравления.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
23 сентября в 09:39
Карима с юбилейным голом.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
23 сентября в 09:12
Бензема! Красавец! Молодец!
STVA 1
STVA 1
23 сентября в 09:04
Красава Бенз!
нечитайло
нечитайло
23 сентября в 08:46
Ох шампанское 🍾 рекой польётся
Leha-ha50
Leha-ha50
23 сентября в 08:45
С уходом Роналду , Карим взял на себя бремя лидера команды, он и сам забивает и много отдает. Вызов в сборную тому яркое подтверждение. Несмотря на возраст, Карим выглядит очень свежо, многим молодым еще и фору даст. Думаю , что количество его голов будет еще увеличиваться, если травмы не помешают.
Всем здоровья.
Leha-ha50
Leha-ha50
23 сентября в 08:38
Достойное достижение вполне.
ДСА
ДСА
23 сентября в 08:36
Юбилей поддержала вся команда.
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