Бензема забил 200-й гол в Примере

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23 сентября 2021, 08:34

Нападающий «Реала» сделал дубль в матче 6-го тура чемпионата Испании против «Мальорки» (6:1).

Второй гол француза стал для него 200-м в рамках испанской Примеры.

Карим занимает 10-е место в истории турнира по голам. Лидер — Лионель Месси с 473 голами.