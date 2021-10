Форвард «Ювентуса» с первых минут появился на поле в матче 5-го тура Серии А против «Специи».

Любопытно, что аргентинец, на которого недавно претендовала «Барселона», попал в стартовый состав команды в юбилейный (200) раз.

200 — Paulo Dybala plays as a starter for the 200th time with Juventus, in all the competitions. Column.