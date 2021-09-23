В трансфере Госенса из «Аталанты» заинтересованы четыре топ-клуба Европы

Защитник «Аталанты» Робин Госенс может перейти в один из европейских топ-клубов.
По информации Calcio Mercato, в трансфере 27-летнего немецкого игрока заинтересованы «Манчестер Сити», «Ювентус», «Барселона», «Интер», а также «Лестер».
Контракт Робина с бергамасками истекает летом 2023 года. Ранее «Аталанта» определилась с ценой за игрока.
> «Манчестер Сити», «Ювентус», «Барселона», «Интер», а также «Лестер»
Кто же тут не топ-клуб?
> «Манчестер Сити», «Ювентус», «Барселона», «Интер», а также «Лестер»
Кто же тут не топ-клуб?