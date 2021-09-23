В трансфере Госенса из «Аталанты» заинтересованы четыре топ-клуба Европы

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23 сентября 2021, 16:44

Защитник «Аталанты» может перейти в один из европейских топ-клубов.

По информации Calcio Mercato, в трансфере 27-летнего немецкого игрока заинтересованы «Манчестер Сити», «Ювентус», «Барселона», «Интер», а также «Лестер».

Контракт Робина с бергамасками истекает летом 2023 года. Ранее «Аталанта» определилась с ценой за игрока.