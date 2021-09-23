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В трансфере Госенса из «Аталанты» заинтересованы четыре топ-клуба Европы

23 сентября 2021, 16:44

Защитник «Аталанты» Робин Госенс может перейти в один из европейских топ-клубов.

По информации Calcio Mercato, в трансфере 27-летнего немецкого игрока заинтересованы «Манчестер Сити», «Ювентус», «Барселона», «Интер», а также «Лестер».

Контракт Робина с бергамасками истекает летом 2023 года. Ранее «Аталанта» определилась с ценой за игрока.

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Все комментарии
Zhgoon
Zhgoon
23 сентября в 19:51
> Четыре топ-клуба Европы
> «Манчестер Сити», «Ювентус», «Барселона», «Интер», а также «Лестер»
Кто же тут не топ-клуб?
Djebrael
Djebrael
23 сентября в 17:18
Хороший выбор, однако
vgctwxfw5t6e
vgctwxfw5t6e
23 сентября в 17:18
Хорошо зарекомендовал себя на Евро
allemz
allemz
23 сентября в 17:11
Вместо нашего черного педофила отлично зашел бы: короткий пас, кроссы, тонкое понимание игры и забеги - на топ-уровне.
Ironigor
Ironigor
23 сентября в 16:48
Ну конечно, пора на повышение ! Удачи !
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