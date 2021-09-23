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В шорт-лист «Ливерпуля» попали три форварда

23 сентября 2021, 14:16

Источник со ссылкой на Mirror сообщает, что «Ливерпуль» ищет на перспективу нового нападающего.

Утверждается, что в шорт-лист английского клуба входят три игрока: Марко Асенсио из «Реала», Усман Дембеле из «Барселоны» и Кингсли Коман из «Баварии».

Ранее были слухи, что на Дембеле также претендует клуб из Серии А.

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Все комментарии
Brooklyn888
Brooklyn888
23 сентября в 16:45
Комана вроде подписать должны ,где-то читал про это !
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
23 сентября в 15:44
Из этих нападающих, в Ливерпуле заигрался бы только Коман. Усман Дембеле нам не нужен, Марко конечно хорош, но его характеристики не подходят Ливерпулю. В финале Лиги чемпионов Коман забил, и Бавария победила ПСЖ со счетом 0-1. Флик подготовил сюрприз. Коман вместо Перишича – точечное решение под соперника. Дриблер Коман вышел персонально против Керера, который слабо играет один в один (есть яркие кадры с матчей Бундеслиги, в которых Коман разрывает Керера на дриблинге). На контрасте с Гнабри, который постоянно смещался в центр, Коман держал ширину. Фактически его пытались изолировать один в один с Керером. Уже на первых минутах Коман заработал штрафной, а в концовке тайма был спорный эпизод, когда Керер сзади слегка подтолкнул его в спину, но судья не назначил пенальти. Коман вместе с
Трентом и Робертсоном мог бы творить в Ливере. Кроссы с обеих сторон и вот Коман забивает(вот как я это представляю сейчас). Кингсли Коман перенес операцию на сердце. Не знаю, может все-таки не надо. Но я бы хотел его увидеть в Ливере. Он резок, и подходит под философию игры Ливерпуля.
GooSe25
GooSe25
23 сентября в 15:17
Дзюба, Погребняк и Заболотный
Baggio R.
Baggio R.
23 сентября в 14:52
Если судить по перечисленным, то ищут вингера.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 сентября в 14:19
Пусть берут Дембеле!
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