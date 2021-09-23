В шорт-лист «Ливерпуля» попали три форварда

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23 сентября 2021, 14:16

Источник со ссылкой на Mirror сообщает, что «Ливерпуль» ищет на перспективу нового нападающего.

Утверждается, что в шорт-лист английского клуба входят три игрока: из «Реала», из «Барселоны» и из «Баварии».

Ранее были слухи, что на Дембеле также претендует клуб из Серии А.