В шорт-лист «Ливерпуля» попали три форварда

Источник со ссылкой на Mirror сообщает, что «Ливерпуль» ищет на перспективу нового нападающего.
Утверждается, что в шорт-лист английского клуба входят три игрока: Марко Асенсио из «Реала», Усман Дембеле из «Барселоны» и Кингсли Коман из «Баварии».
Ранее были слухи, что на Дембеле также претендует клуб из Серии А.
Трентом и Робертсоном мог бы творить в Ливере. Кроссы с обеих сторон и вот Коман забивает(вот как я это представляю сейчас). Кингсли Коман перенес операцию на сердце. Не знаю, может все-таки не надо. Но я бы хотел его увидеть в Ливере. Он резок, и подходит под философию игры Ливерпуля.
Трентом и Робертсоном мог бы творить в Ливере. Кроссы с обеих сторон и вот Коман забивает(вот как я это представляю сейчас). Кингсли Коман перенес операцию на сердце. Не знаю, может все-таки не надо. Но я бы хотел его увидеть в Ливере. Он резок, и подходит под философию игры Ливерпуля.