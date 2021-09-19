Гений Шварца и самоотдача динамовцев сделали результат. «Динамо» увозит 3 очка из Сочи

1632080138

вчера, 22:35

«Динамо» обыграло «Сочи» на выезде и возвращается в гонку за лидерство. «Соккер.ру» — о непростой победе бело-голубых.

Интенсивная работа

Футбол «Сочи» достаточно ровный и интенсивный, поэтому для «Динамо» в этом матче важно было с первых минут показывать хорошее движение, самоотдачу и внимательность. Шварц даже своими возгласами на бровке постоянно об этом напоминал и заставлял команду более цепко и жестко работать, поднимая повыше линию прессинга.

Именно это и срабатывало в ключевых эпизодах. Наиболее показательным стал момент с голом Захаряна. Он получил мяч перед чужой штрафной, когда его отвоевал у Нобоа Шиманьски. Себастьян накрыл Кристиана высоким агрессивным прессингом, не дал развернуться и выкатил мяч точно на Захаряна, а дальше – дело техники атакующего игрока, который известен поставленным ударом.

Захарян положил мяч в нижний угол и яростно это отпраздновал вместе с тем же Шиманьски. Первый забил впервые со стартового тура чемпионата России, сбросив груз со своих плеч, а второй выполнил установку главного тренера идеально, накрыв оппонента в центре поля.

Уже во втором тайме «Динамо» забило еще один гол, который был отменен ВАР из-за небольшого офсайда у Бальбуэна. Но если разобрать его структуру, то можно заметить сходство с первым голом. Только теперь в центре поля не Шиманьски накрыл противника, а вышедший на замену Игбун, бросившийся в отчаянный подкат и начавший результативную комбинацию.

Вот в этих деталях динамовцы и преуспели, добившись победы. Другой важный аспект – игра у своей штрафной и в ней. Ни одного подбора «Сочи» легко не далось, ни одного прострела и удара со средней или дальней дистанции. Игроки «Динамо» бросались под мяч и блокировали почти все. Хотя порой давление сочинцев оказывалось слишком серьезным.

Гибкий подход

Как раз о давлении. «Динамо» не проводило этот матч в доминирующем стиле. Москвичи интенсивно боролись в центре поля, на чужой половине и перед своей штрафной. Однако такой энергозатратный подход не мог давать результат все время и требовал корректировки. Шварц в очередной раз показал способность гибко мыслить и принимать решения об изменении картины по ходу матча. Он видел, где потенциальные места просадки его команды, как можно компенсировать игровые недостатки.

И не просто делал замены ради замен, чтобы освежить состав, а внедрял игроков новых амплуа и характеристик, проводя перестановки. Например, выпустил за полчаса до конца матча Евгеньева вместо Шиманьски. Для укрепления центральной зоны обороны. Федотов отрабатывал четко по позициям, рассчитывая на усиление давления, которое у «Сочи» и так было. Но достаточной остроты из-за самоотверженности динамовцев и их цепкости оно не давало.

Использование шансов

Чувствуется и работа Шварца в области создания здоровой конкуренции и поддержания морального духа игроков. В стартовом составе тренер провел три перестановки. Получивший слишком большой эмоциональный и психологический груз Тюкавин уступил место в атаке Грулеву, получил возможность перезагрузиться, а потом появился на поле в середине второго тайма.

А вратарь Лещук и левый защитник Скопинцев вышли вместо Шунина и Лаксальта соответственно, поскольку последние получили травмы. И, надо заметить, что все «вышедшие вместо» очень старались себя проявить. Скопинцев даже слишком старался, из-за чего порой принимал поспешные решения в части нанесения ударов. Это вызывало бурную реакцию Шварца, но он должен был понимать природу таких решений Дмитрия, который очень здорово в целом поддерживал атаки и выглядел заметным.

У Лещука же достаточно долго не было работы. Полевые игроки так отчаянно бросались под все и все блокировали, что до вратаря мяч практически не доходил. Либо доходил уже без должной энергии и опасности. Но когда команда стала проседать, Лещук себя проявил во всей красе, несколько раз великолепно выручил, принимал четкие уверенные решения, действуя на выходах, что подчеркивает: разговор о том, кто должен быть первым номером «Динамо», все еще актуален.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 23 (7) – 10 (5)

Если опираться только на эту статистику, можно подумать, что «Сочи» разрывал соперника и обложил его ворота ударами. Но заметное нарастание статистики по ударам у сочинцев произошло ближе к концу игры, когда «Динамо» присело в оборону. При этом надо обратить внимание на точность.

По точным попаданиям «Сочи» лишь на два удара впереди москвичей, которые половину своих попыток направили в створ, а у южан показатель точности – около 30 процентов. Здесь было больше отчаяния, суеты и спешки – такие удары оказываются неточными, либо блокируются. А самыми бьющими стали Ивелин Попов и Ибрагим Цаллагов – у них шесть и четыре удара соответственно. У «Динамо» никто больше двух не наносил.

Владение мячом (точность передач): 67,7% (75%) — 32,3% (56%)

Очень низкий показатель качества работы с мячом у «Динамо», но и это скорее обусловлено тем, что команде Шварца пришлось большую часть времени действовать вторым номером, опираясь на преимущество в счете. Динамовцы много терпели и боролись, но мало разыгрывали мяч, что отражено в данных цифрах.

Переходить в атаку получалось за пару-тройку передач, а дальше следовала потеря или какое-то решение о завершении. Сочинцы работали с мячом гораздо больше, но для такого высокого процента владения недостаточно высока точность, что тоже говорит о некоем сумбуре в действиях. Особенно во втором тайме. Ведь в первом точность пасов переваливала за 80 процентов.

Возвращение в гонку

Для «Динамо» игра с «Сочи» имела принципиальное значение. Она должна была ответить на вопрос: «А что это было?» Вопрос возник после матча против «Нижнего Новгорода», в котором динамовцы проиграли, отпустив очень плотную и разношерстную группу лидеров в отрыв. Если бы с «Сочи» случилась новая осечка, то разговоры о возможной борьбе «Динамо» за чемпионство или хотя бы место в квалификации Лиги чемпионов заметно поутихли.

К тому же сочинцы стали одними из прямых конкурентов динамовцев в этой гонке. Любой результат, кроме победы, для подопечных Сандро Шварца расценивался бы как значительный шаг назад и привел бы к тотальному разочарованию как среди болельщиков, так и среди футболистов, а это чревато новыми осечками и провалом – психологический фактор отметать нельзя.

Теперь же, после победы над «Сочи», динамовцы взлетели наверх, уже опередили команду Владимира Федотова и ждут результатов других конкурентов. Но в любом случае остается психологическое ощущение, что «Динамо» вернулось в гонку за самые высокие места.