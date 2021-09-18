Римский проект Моуриньо: Абрахам и Шомуродов в атаке, пицца в поезде и лучший старт в карьере

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сегодня, 20:00

Жозе говорит, что в тысячной игре помолодел на 44 года.

Португалец в хорошем настроении – шутит, празднует победный гол на последней минуте впечатляющим забегом к футболистам, награждает себя пиццей после успешного матча прямо в вагоне поезда. Моуриньо провел тысячный поединок в карьере, теперь рядом с другими легендами, прошедшими юбилейную отметку. И поскольку календарь подарил «Роме» комфортный старт, новый тренер познакомился с командой, подстроил ее под себя, и опирается на поддержку важного соратника.

Тиагу Пинту – свой человек в «Роме»

Мендеш обманул ожидания Моуриньо, когда предложил связаться с «Тоттенхэмом». Там клуб со сложным руководителем и такой же непростой судьбой. Теперь Жорже подстраховался, ведь с первого января этого года исполнительным директором «Ромы» стал бывший начальник «Бенфики» — Тиаго Пинту. А поскольку жена Моуриньо является фанаткой Италии, то перебрались в центр Рима. Старшая дочь, похоже, будет заниматься ювелирным бизнесом в Лондоне – училась на факультете дизайна, а португалец снова в Серии А.

Моуриньо ставит атакующий футбол

Базовая схема «Ромы» — «4-2-3-1». И в шести матчах с Моуриньо команда забила 19 мячей. Лучший старт португальца в карьере в новом клубе. Разумеется, уровень соперников учитываем – дважды сыграли против «Трабзонсора», обыгрывали «Фиорентину», «Салернитану», «Сассуоло» и ЦСКА из Софии. Но и в поединках, когда пришлось показать характер, как против «Сассуоло», находилось правильное голевое решение. По владению мяча «Рому» превосходит пока лишь еще одна победная команда – «Наполи» Спаллетти. Но по ударам в целом, выстрелам в створ и качеству моментов «волки» первые в Италии. Для «Ромы» такая серия служит источником вдохновения.

Жозе подписал тройку форвардов

Джеко хотел в «Интер» — ушел. Там Эдину предложили нужные условия и ЛЧ . Шомуродова для Моуриньо присмотрели в «Дженоа» загодя, Жозе после первых недель совместной работы описал узбекского форварда коротко и понятно – «топ». Но с одним нападающим сложно воевать за четвертое место. Выбирали между Исаком из «Реал Сосьедада» и Абрахамом из «Челси». Трансфер последнего напрямую был завязан на сделку с Лукаку. А та, в свою очередь, отправила Эдина в Милан. Круговорот форвардов в природе состоялся. И хотя Шомуродову будет сложно пробиться на поле, раз Абрахам удачно стартовал – 2 гола и 2 ассиста в 5 матчах, у «Ромы» теперь два рослых форварда. Еще пришел из «Реала» Борха Майораль, но лишь третий в списке. Или четвертый, хотя Эль-Шаарави, который тоже в заявке, может играть на позиции Мхитаряна.

«Рома» сразу выбрала низкий прессинг

Тенденция сезона для бывших и нынешних лидеров. Только «Наполи» и «Аталанта» кусаются высоко, остальные итальянцы с именем и статусом работают хитрее. У «Ромы» получается, ведь чемпион Европы Кристанте при поддержке универсального француза Верету при атаке успевают обеспечить плацдарм для смещений Мхитаряна и Переса (или Дзаньоло, если итальянец здоров) в центр. А вот когда команда без мяча, то атакующие хавбеки опускаются ниже, центральный нападающий мешает защитникам соперника построить атаку через короткий пас, а латерали «Ромы» страхуют центрбеков. И те крайне редко ошибаются.

У «волков» в лазарете скрытое оружие

Голландец Карсдорп и уругваец Винья неплохо справляются на флангах на старте сезона. Но ключевой латераль «Ромы» — Леонардо Спинаццола, в лазарете. Разрыв ахиллова сухожилья выбил его до конца года, но во второй части сезона Моуриньо обязательно использует чемпиона Европы. А пока хороший объем выдают названные выше игроки. Но Винья уже успел получить травму. Состав не самый глубокий, тот же Фасио отказался стать частью большой чистки состава. «Рома» освобождала миллионы для новых сделок, а возрастной аргентинец собирается подать в суд на клуб, который решил от него избавиться. Травмы, как у Мхитаряна сейчас, могут стать помехой на пути Моуриньо к успеху в Риме.

Пеллегрини – капитан и лидер команды

Жозе любит вожаков, как и «Рома», где капитанские традиции ассоциируются с Тотти и Де Росси. Воспитанник клуба Пеллегрини, хотя и вынужден был набираться опыта в «Сассуоло», готов сиять в столице. Увы, из-за мышечной травмы хавбек пропустил Евро-2020 – мог стать чемпионом Европы, как Кристанте. Зато набрался сил, стал первым футболистом, который забил во всех трех еврокубках – Лигах чемпионов, Европы и конференций. Капитан придумал четыре мяча в новом сезоне и отдал голевую передачу. Умение Лоренцо располагаться между линиями выручает в обеих фазах игры. Не удивительно, что «Рома» готовит ему новый контракт, цель которого – исключить пункт о выкупе за 30 млн евро. Такие футболисты стоят дороже.

Жозе нравится в «Роме», и это важно

У Моуриньо вряд ли есть бонусы за вежливость, как у Неймара в Париже. Но с португальцем явно провели воспитательную беседу еще в «Тоттенхэме». Попрощались с тренером спорно, а раньше Жозе во время пандемии помогал раздавать продукты, и вел себя спокойно, особенно по собственным меркам. При этом забег после победного гола Эль-Шаарави в ворота «Сассуоло» на 91-й минуте (голевую передачу сделал Шомуродов) – напоминание, с кем имеем дело. Моуриньо, если ему нравится в клубе, если его обеспечивают необходимыми кадрами, всегда выжмет максимум. МЮ много тратил и не всегда правильно играл с Жозе, но с ним хотя бы Лигу Европы выиграли, а без него уступили «Вильярреалу».

Вот и «Рома» надеется, что теперь с мастером сбора кубков зацепятся за первый в истории финал Лиги конференций. Или же сумеют выйти в финал Кубка Италии, чего с «Ромой» не случалось с 2013-го. При всем уважении с Гарсии, Спаллетти, Ди Франческо, Раньери или Фонсеке, но у «Ромы» со времен Луиса Энрике не было наставника, который играл бы в финале Лиги чемпионов. Причем испанец попал в Рим до победы с «Барселоной». А когда на огонек заходят такие, как Капелло, то «Рома» становится серьезным соперником для всех и каждого.