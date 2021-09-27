Ибрагимович восстановится от травмы после перерыва на матчи сборных

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27 сентября 2021, 09:49

Нападающий «Милана» продолжает восстанавливаться после травмы ахилла, которую он получил в матче 3-го тура Серии А против «Лацио» (2:0).

Шведский форвард находится вне игры с 12 сентября, он тренируется по индивидуальной программе. Златан не хочет форсировать своё возвращение на поле, он намерен полностью залечить повреждение. Ибрагимович уже заявлял прессе, что хочет находиться в хорошей форме весь сезон, а не играть через боль.

Ожидается, что Златан пропустит матчи сборной Швеции в отборе к чемпионату мира 2022 года против Косово и Греции. Ибра может снова вернуться на поле 16 октября в игре Серии А против «Вероны».