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Ибрагимович восстановится от травмы после перерыва на матчи сборных

27 сентября 2021, 09:49

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович продолжает восстанавливаться после травмы ахилла, которую он получил в матче 3-го тура Серии А против «Лацио» (2:0).

Шведский форвард находится вне игры с 12 сентября, он тренируется по индивидуальной программе. Златан не хочет форсировать своё возвращение на поле, он намерен полностью залечить повреждение. Ибрагимович уже заявлял прессе, что хочет находиться в хорошей форме весь сезон, а не играть через боль.

Ожидается, что Златан пропустит матчи сборной Швеции в отборе к чемпионату мира 2022 года против Косово и Греции. Ибра может снова вернуться на поле 16 октября в игре Серии А против «Вероны».

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Все комментарии
протон
протон
27 сентября в 18:09
Чего я и опасался перед началом сезона: Ибрагимович и Жиру два возрастных форварда и оба пока в 5 раз больше лечатся, чем играют
Caniggia
Caniggia
27 сентября в 10:10
Здоровья Ибре! Если он опять и в сборную вернётся, то это будет феноменально!
Cat01
Cat01
27 сентября в 09:54
Зачем спешить на поле
ОПС
ОПС
27 сентября в 09:52
Здоровья и скорого возвращения.
5fe222xkjdvj
5fe222xkjdvj
27 сентября в 09:51
Это очень хорошо
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