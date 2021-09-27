«Барселона» собирается вернуться к кандидатуре Кавани в январе

По данным Daily Mail, «Барселона» рассчитывает подписать нападающего «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани в январе, когда откроется трансферное окно.
Каталонский клуб пытался подписать уругвайского футболиста минувшим летом.
Сам футболист уже выразил свое желание покинуть «Ман Юнайтед». Такое решение связано с приходом форварда Криштиану Роналду.
По сведениям источника, дубайская компания готова предложить «Барселоне» мораторий как минимум на два года. Таким образом, долг футбольного клуба будет погашен уже сейчас бизнесменами из Дубая, а «Барселона» останется должна этой компании, но при этом получит отсрочку платежа. Такой вариант позволит клубу вернуться к нормальному функционированию и сконцентрироваться на спортивных целях.
Данное предложение является очень выгодным для «Барселоны», ведь срок моратория может быть установлен на период от 2 до 12 лет. При этом партнёрские требования компании из Дубая, которая готова выкупить долг «Барселоны», достаточно низкие.
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Если это действительно произойдёт, то Барса быстро вернётся на вершину, и сможет позволить купить сильных игроков и пригласить сильного тренера!!!
По сведениям источника, дубайская компания готова предложить «Барселоне» мораторий как минимум на два года. Таким образом, долг футбольного клуба будет погашен уже сейчас бизнесменами из Дубая, а «Барселона» останется должна этой компании, но при этом получит отсрочку платежа. Такой вариант позволит клубу вернуться к нормальному функционированию и сконцентрироваться на спортивных целях.
Данное предложение является очень выгодным для «Барселоны», ведь срок моратория может быть установлен на период от 2 до 12 лет. При этом партнёрские требования компании из Дубая, которая готова выкупить долг «Барселоны», достаточно низкие.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Если это действительно произойдёт, то Барса быстро вернётся на вершину, и сможет позволить купить сильных игроков и пригласить сильного тренера!!!
Перес на самом деле красавчик
Перес на самом деле красавчик
Первое когда ЦСКА купил нападающего который забивает в сезон меньше чем вратарь....
И вот опять...Барса усиляется 35-летним напом....
Зачем...почему...???
Первое когда ЦСКА купил нападающего который забивает в сезон меньше чем вратарь....
И вот опять...Барса усиляется 35-летним напом....
Зачем...почему...???