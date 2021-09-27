«Барселона» собирается вернуться к кандидатуре Кавани в январе

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27 сентября 2021, 15:48

По данным Daily Mail, «Барселона» рассчитывает подписать нападающего «Манчестер Юнайтед» в январе, когда откроется трансферное окно.

Каталонский клуб пытался подписать уругвайского футболиста минувшим летом.

Сам футболист уже выразил свое желание покинуть «Ман Юнайтед». Такое решение связано с приходом форварда Криштиану Роналду.