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«Барселона» собирается вернуться к кандидатуре Кавани в январе

27 сентября 2021, 15:48

По данным Daily Mail, «Барселона» рассчитывает подписать нападающего «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани в январе, когда откроется трансферное окно.

Каталонский клуб пытался подписать уругвайского футболиста минувшим летом.

Сам футболист уже выразил свое желание покинуть «Ман Юнайтед». Такое решение связано с приходом форварда Криштиану Роналду.

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........ ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
29 сентября в 16:36
Да кто его теперь не знает?)
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Agamaga........ (раскрыть)
29 сентября в 11:43
Оказывается ты тоже знаешь Мурада.
Agamaga........
Agamaga........ ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
28 сентября в 22:58
Бизнесмены из Дубая должны ах......но сделать Барселоне
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Agamaga........ (раскрыть)
28 сентября в 21:35
Эта хорошая новость,если правда.Для миллиардеров Дубая эта легко сделать,скорее всего помогут.Так надо было брат.
Agamaga........
Agamaga........ ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
28 сентября в 12:27
Компания из Дубая, название которой не упоминается, готова выкупить долг каталонской «Барселоны» в размере € 1,5 млрд, информирует Sport.es со ссылкой на телепрограмму El Curubito.
По сведениям источника, дубайская компания готова предложить «Барселоне» мораторий как минимум на два года. Таким образом, долг футбольного клуба будет погашен уже сейчас бизнесменами из Дубая, а «Барселона» останется должна этой компании, но при этом получит отсрочку платежа. Такой вариант позволит клубу вернуться к нормальному функционированию и сконцентрироваться на спортивных целях.

Данное предложение является очень выгодным для «Барселоны», ведь срок моратория может быть установлен на период от 2 до 12 лет. При этом партнёрские требования компании из Дубая, которая готова выкупить долг «Барселоны», достаточно низкие.
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Если это действительно произойдёт, то Барса быстро вернётся на вершину, и сможет позволить купить сильных игроков и пригласить сильного тренера!!!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Agamaga........ (раскрыть)
28 сентября в 00:15
Таких тренеров,как Симеоне нет,который может дать бой любому даже слабым составом.
Agamaga........
Agamaga........ ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
27 сентября в 21:23
Симеоне обычно с такими игроками выигрывает Ла Лигу и выходит в финал ЛЧ. Кавани намного лучше, чем Люк Де Йонг. Для понта и Барса может включиться в гонку за Холандом, да и смысла нет покупать игроков за космические деньги.
1bear
1bear
27 сентября в 20:26
Барса всё чудесатее и чудесатие,веет какой то безнадёгой,отчаянием....
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
27 сентября в 19:53
Отработанный материал скупают
сын_марка_аврелия
сын_марка_аврелия
27 сентября в 18:58
Главным тренером хотят взять
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
27 сентября в 18:40
Прям как китайские,охотиться начали за бывшими старыми грандами,а Реал нацелен на молодых дорогих Мбапе,Халанда и для прикола Дзюбы.
Перес на самом деле красавчик
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Jeck Denielse (раскрыть)
27 сентября в 18:07
Ну ЦСКА не купил , а бесплатно подписал, ну бонус какой то был в любом случае, как таранный форвард Заба неплох и помогает в защите , работоспособный
Leha-ha50
Leha-ha50
27 сентября в 17:26
Очень сомнительное желание.
A.S.A
A.S.A
27 сентября в 17:16
Кавани конечно опытный форвард, и будет забивать свои 10-15 голов за сезон, но такой ход со стороны Барселоны нелогичен....есть Агуэро, есть Мемфис, Фати вернулся в строй, Брейтуэйт, для чего им еще и возрастной 35 летний нап?!
протон
протон
27 сентября в 17:08
Матадор однозначно лучше голландского полена.Даже в 34.
ЮЗИК
ЮЗИК
27 сентября в 16:39
Кавани ещё рано списывать
nikoladolgov
nikoladolgov
27 сентября в 16:39
А играть кто будет ? Барса берега потеряла ....
Вoлхв
Вoлхв
27 сентября в 16:35
А деньги откуда Барса возьмет
Caniggia
Caniggia
27 сентября в 16:13
Странное желание! Избавившись от возрастных Суареса и Месси, хотят почти 35-ти летнего Кавани!
STVA 1
STVA 1 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
27 сентября в 16:11
Ну Кавани больше вратаря забивает.)))) Да и финансовая ситуевина даёт знать. Зато Суареса продали. Вот этого я не понял (((
Jeck Denielse
Jeck Denielse
27 сентября в 16:01, ред.
Второй раз за год такое чувство......абсолютного непонимания...
Первое когда ЦСКА купил нападающего который забивает в сезон меньше чем вратарь....
И вот опять...Барса усиляется 35-летним напом....

Зачем...почему...???
dok66
dok66
27 сентября в 15:59
Ну не знам , не знам . Не потянете однако .
Василий 50
Василий 50
27 сентября в 15:51
Это от безысходности
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