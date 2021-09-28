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Галактионов: «Ближайший сбор молодёжной сборной России Севикян пропустит»

28 сентября 2021, 14:43

Старший тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов рассказал, на кого не сможет рассчитывать в ближайших матчах отбора на чемпионат Европы 2023 года. Ранее был оглашен состав команды на предстоящие игры.

К сожалению, ближайший сбор пропустит Эдгар Севикян, получивший травму в матче за «Леванте» и проходящий на данный момент реабилитационный этап. Ждем его в ноябре на следующем сборе. Также мы дали возможность набрать игровые кондиции Александру Черникову, который только-только восстановился после повреждения и провел несколько матчей за «Краснодар», чтобы не форсировать его уровень подготовленности.

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Все комментарии
протон
протон
28 сентября в 20:55
Зря Агаларова дёрнули в основную, он там на лавке будет гнить, а в молодёжке в старте играл бы
shlomo2
shlomo2
28 сентября в 14:59
Печально, когда травма не во время...
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