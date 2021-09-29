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Геркус: «Неужели в академии „Шерифа“ все бездари или лентяи?»

29 сентября 2021, 11:34
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 2Логотип футбольный клуб Шериф (Тирасполь)ШерифМатч завершен

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на победу «Шерифа» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом» (2:1).

По теме «Шерифа». Неужели, неужели в академии «Шерифа» за годы не вырос ни один игрок, достойный стартового состава?! Вот прямо ни одного? Все бездари сплошные или лентяи?

После матча с «Реалом» на инстаграм «Шерифа» подписались 40 тысяч человек.

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Все комментарии
протон
протон
29 сентября в 17:29
Наши менеджеры всегда найдут ведро гна в ведре мёда. Стыдно за наш россйиский футбол....
Ironigor
Ironigor
29 сентября в 12:13
Геркус: «Неужели в академии „Шерифа“ все бездари или лентяи?»
А Какой толк с Наших ???
mihaluch
mihaluch
29 сентября в 12:09
Бездари и лентяи в академиях Зенита и Спартака.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
29 сентября в 12:01
Да при чём тут академии....

Какая разница кто был в составе....

Дело в том что команда на 12 млн....не из топ чемпионата.... может выходить победителем в противостояниях с Црвенами Звездами...Динамо Загребами...Шахтерами и мадридскими Реалами...

Акцент на самоотдачу и подготовку....
И по-боку с какими паспортами они это делают...
Vintaje
Vintaje
29 сентября в 11:59
Почти все леги и это приносит результат
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт ответ ЮЗИК (раскрыть)
29 сентября в 11:50
Там нет ни одного не то, что выпускника академии. Тан нет ни одного гражданина Молдовы.
Garrincha58
Garrincha58
29 сентября в 11:42
глу...ый чел, а что с гекуса взять
Союзник противников
Союзник противников
29 сентября в 11:41
Просто шерифа никогда проблемы индейцев не волновали.Пусть хоть они с Иберийского полуочтрова.
ЮЗИК
ЮЗИК
29 сентября в 11:38
Судя по результатам этого не скажешь
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