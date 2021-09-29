Геркус: «Неужели в академии „Шерифа“ все бездари или лентяи?»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на победу «Шерифа» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом» (2:1).
По теме «Шерифа». Неужели, неужели в академии «Шерифа» за годы не вырос ни один игрок, достойный стартового состава?! Вот прямо ни одного? Все бездари сплошные или лентяи?
После матча с «Реалом» на инстаграм «Шерифа» подписались 40 тысяч человек.
А Какой толк с Наших ???
А Какой толк с Наших ???
Какая разница кто был в составе....
Дело в том что команда на 12 млн....не из топ чемпионата.... может выходить победителем в противостояниях с Црвенами Звездами...Динамо Загребами...Шахтерами и мадридскими Реалами...
Акцент на самоотдачу и подготовку....
И по-боку с какими паспортами они это делают...
Какая разница кто был в составе....
Дело в том что команда на 12 млн....не из топ чемпионата.... может выходить победителем в противостояниях с Црвенами Звездами...Динамо Загребами...Шахтерами и мадридскими Реалами...
Акцент на самоотдачу и подготовку....
И по-боку с какими паспортами они это делают...