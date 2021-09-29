Геркус: «Неужели в академии „Шерифа“ все бездари или лентяи?»

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29 сентября 2021, 11:34

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на победу «Шерифа» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом» (2:1).

По теме «Шерифа». Неужели, неужели в академии «Шерифа» за годы не вырос ни один игрок, достойный стартового состава?! Вот прямо ни одного? Все бездари сплошные или лентяи?

После матча с «Реалом» на инстаграм «Шерифа» подписались 40 тысяч человек.