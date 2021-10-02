Бывший игрок «Реала» Гути: «Я бы согласился тренировать „Барселону“»

Бывший полузащитник «Реала» Гути высказался о ситуации с возможной сменой тренера в «Барселоне».
Это сложная ситуация. Во многих случаях плохие результаты зависят не только от тренера, но именно он несёт всю ответственность. «Барселона» не в лучше форме с экономической точки зрения, и это сложное положение.
Согласился бы я тренировать «Барселону»? Конечно, а почему бы и нет? Я хочу тренировать и показывать людям, что помимо того, что я был футболистом, у меня есть всё необходимое, чтобы добиться успеха в качестве тренера.
Напомним, что Гути является воспитанником «Реала». Он выступал за мадридский клуб с 1994 по 2010 год. С 2013 по 2018 год Гути тренировал молодёжную команду «Реала». С 2018 по 2019 год испанец работал ассистентом главного тренера в «Бешикташе», а с 2019 по 2020 год возглавлял «Альмерию».
Всем здоровья.
Всем здоровья.