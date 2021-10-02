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Бывший игрок «Реала» Гути: «Я бы согласился тренировать „Барселону“»

02 октября 2021, 08:53

Бывший полузащитник «Реала» Гути высказался о ситуации с возможной сменой тренера в «Барселоне».

Это сложная ситуация. Во многих случаях плохие результаты зависят не только от тренера, но именно он несёт всю ответственность. «Барселона» не в лучше форме с экономической точки зрения, и это сложное положение.

Согласился бы я тренировать «Барселону»? Конечно, а почему бы и нет? Я хочу тренировать и показывать людям, что помимо того, что я был футболистом, у меня есть всё необходимое, чтобы добиться успеха в качестве тренера.

Напомним, что Гути является воспитанником «Реала». Он выступал за мадридский клуб с 1994 по 2010 год. С 2013 по 2018 год Гути тренировал молодёжную команду «Реала». С 2018 по 2019 год испанец работал ассистентом главного тренера в «Бешикташе», а с 2019 по 2020 год возглавлял «Альмерию».

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Барселона  Гути
Перевод с as.com Фото: eurosport.com
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Все комментарии
протон
протон
02 октября в 09:52
Ну и правильно, работа есть работа
Leha-ha50
Leha-ha50
02 октября в 09:50
Одного желания тренера мало. Было бы из чего лепить команду. На данный момент есть набор и хороших , и не очень хороших игроков, и состряпать что то стоящее не каждому под силу. Нужен опытный тренер, но вот где его взять??? Да и не каждый пойдет разгребать развалины, которые оставил после себя Бартомеу.
Всем здоровья.
STVA 1
STVA 1
02 октября в 09:21, ред.
Не смотря на проблемы с финансами Барса остаётся Великим клубом и прежде всего надо взвесить сможешь ли ты нести это бремя.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
02 октября в 09:19
Хороший вариант. Будет на кого косяки спихнуть.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 октября в 08:56
И я бы тоже согдасился!
Ironigor
Ironigor
02 октября в 08:56
Ты бы ,да !!!
ОПС
ОПС
02 октября в 08:56
А может быть что нибудь и получилось.
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