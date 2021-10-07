Карпин отметил сильные стороны сборной Словакии

Наставник сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от отборочного поединка к чемпионату мира 2022 года со Словакией:
Разбирали ли мы мартовское поражение от Словакии? Да. И у них, и у нас есть изменения. Что выделил из этого? Не скажу. Это важный матч для нас. В чем сила сборной Словакии? Добротная команда, по каждому игроку говорить не стану. Сильные стороны — стандарты. Это, наверное, самое опасное. К этому надо отнестись серьёзно.
Сборная России в отборочной группе H набрала 13 очков и занимает второе место, уступая сборной Хорватии. Словаки имеют 9 очков и располагаются на третьей строчке.
Встреча между Россией и Словакией пройдет 8 октября.
но результат совершенно непредсказуем
но результат совершенно непредсказуем
Перестройка же команды -дело длительное и болезненное,она скорее всего начнется после окончания отбора и очень хотелось бы,чтобы Карпин продолжил начатое дело.Удачи,Георгич! Как говорил Маэстро-будем жить!
И будем болеть за нашу сборную!
Перестройка же команды -дело длительное и болезненное,она скорее всего начнется после окончания отбора и очень хотелось бы,чтобы Карпин продолжил начатое дело.Удачи,Георгич! Как говорил Маэстро-будем жить!
И будем болеть за нашу сборную!
То детектор лжи, то интервью, то шуточки, непонятно, когда со сборной в активном режиме готовятся к ответственному матчу, с непростыми соперниками...
То детектор лжи, то интервью, то шуточки, непонятно, когда со сборной в активном режиме готовятся к ответственному матчу, с непростыми соперниками...