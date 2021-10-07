Карпин отметил сильные стороны сборной Словакии

Наставник сборной России поделился ожиданиями от отборочного поединка к чемпионату мира 2022 года со Словакией:

Разбирали ли мы мартовское поражение от Словакии? Да. И у них, и у нас есть изменения. Что выделил из этого? Не скажу. Это важный матч для нас. В чем сила сборной Словакии? Добротная команда, по каждому игроку говорить не стану. Сильные стороны — стандарты. Это, наверное, самое опасное. К этому надо отнестись серьёзно.