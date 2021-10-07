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Карпин отметил сильные стороны сборной Словакии

вчера, 20:42
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб СловакияСловакия21:45 Не начался

Наставник сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от отборочного поединка к чемпионату мира 2022 года со Словакией:

Разбирали ли мы мартовское поражение от Словакии? Да. И у них, и у нас есть изменения. Что выделил из этого? Не скажу. Это важный матч для нас. В чем сила сборной Словакии? Добротная команда, по каждому игроку говорить не стану. Сильные стороны — стандарты. Это, наверное, самое опасное. К этому надо отнестись серьёзно.

Сборная России в отборочной группе H набрала 13 очков и занимает второе место, уступая сборной Хорватии. Словаки имеют 9 очков и располагаются на третьей строчке.

Встреча между Россией и Словакией пройдет 8 октября.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 12:48
Какие бы словаки не были сильные, нам надо побеждать. Другого не дано. Удачи Валере и сборной.
rey_luka
rey_luka
сегодня в 09:16
Будем болеть в Татарстане за словаков!!!! Ура!!!
Doping87
Doping87
сегодня в 09:14
Крепкая оборона, отличный центр полузащиты, не уступчивые словаки будут терпеть и выжимать макстмум из каждого момента. Сбалансированная команда. Надеюсь Валера подберёт нужные ключики.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:48
Слабые стороны есть у каждой команды.
112910415
112910415
сегодня в 06:04
наши, конечно, посильнее
но результат совершенно непредсказуем
протон
протон
сегодня в 04:34
У Карпина сейчас задача (как и контракт) скоротечная и ,,проста,, до зубовного скрежета-вывести сборную на ЧМ в Катар.Тут не до экспериментов,важен результат,тем не менее Валера готов ,,за неимением гербовой,писать на простой,,
Перестройка же команды -дело длительное и болезненное,она скорее всего начнется после окончания отбора и очень хотелось бы,чтобы Карпин продолжил начатое дело.Удачи,Георгич! Как говорил Маэстро-будем жить!
И будем болеть за нашу сборную!
es6x6ejgku86
es6x6ejgku86
сегодня в 04:34
Слишком много у них сильных сторон
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 03:46
Во время игры узнаем у кого сильных сторон больше.
1bear
1bear
сегодня в 01:16
верю в победу России с крупным счётом
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 23:25
Лишь бы словаки не увидили слабые стороны сборной России...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:51, ред.
Для такой невзрачной команды, как наша, у любой сборной, даже Мальты и Андорры, можно найти сильные стороны. Особенно после неудачных матчей с указанными сборными в прошедших отборочных играх.
pomor45
pomor45
вчера в 22:32
Не скажу, посмотрим, поглядим, увидим. Шесть месяцев хвостом повиляю, а там чему быть, того не миновать.
minai
minai
вчера в 22:04
Остаётся найти: слабые стороны наших Словацких друзей и как ими воспользоваться. Чем, надеюсь, сейчас Валера и занят .
Q-J-G
Q-J-G ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
вчера в 21:40
Как бы со словаками не было две случайности подряд...

То детектор лжи, то интервью, то шуточки, непонятно, когда со сборной в активном режиме готовятся к ответственному матчу, с непростыми соперниками...
nubom
nubom
вчера в 21:22, ред.
Хотелось бы после игры понять, в чем сила сборной России...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 21:07
Нам вполне по силам обыгрывать словаков, доказав, что поражение в предыдущей встрече было случайностью.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:52
Ждём только победы!
particular
particular
вчера в 20:50
Валера, как старые еврей, отвечает вопросами на вопрос, поэтому малопонятно как Валерон собрался нагибать словаков.
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