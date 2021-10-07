Билялетдинов: «Не стоит недооценивать Словакию. Всё время портят нам жизнь»

Заслуженный тренер России порассуждал о предстоящем матче Россия — Словакия в рамках отбора к ЧМ -2022.

Конечно, определенное напряжение по травмированным игрокам возникает. Не хочу сказать, что соперник позволяет, но бывают такие моменты, когда с определенными оппонентами вдруг кто-то раскроется с такой стороны, с которой мы и ждали, но не сейчас, а чуть позже. Думаю, кто-то стрельнет, должен же кто-нибудь обеспечивать результат, это относится больше к молодым ребятам. Травмированность всегда плохо, нужно как-то менять исполнителей, которые менее опытны в той или иной позиции, или что-то менять, например, количество центральных защитников, но это уже дело тренерского штаба. От травм никто не застрахован.