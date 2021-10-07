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Билялетдинов: «Не стоит недооценивать Словакию. Всё время портят нам жизнь»

вчера, 21:27
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб СловакияСловакия21:45 Не начался

Заслуженный тренер России Ринат Билялетдинов порассуждал о предстоящем матче Россия — Словакия в рамках отбора к ЧМ-2022.

Конечно, определенное напряжение по травмированным игрокам возникает. Не хочу сказать, что соперник позволяет, но бывают такие моменты, когда с определенными оппонентами вдруг кто-то раскроется с такой стороны, с которой мы и ждали, но не сейчас, а чуть позже. Думаю, кто-то стрельнет, должен же кто-нибудь обеспечивать результат, это относится больше к молодым ребятам. Травмированность всегда плохо, нужно как-то менять исполнителей, которые менее опытны в той или иной позиции, или что-то менять, например, количество центральных защитников, но это уже дело тренерского штаба. От травм никто не застрахован.

Мы всегда рассчитываем на победу, даже с более сильным соперником. Не стоит их недооценивать, вспомним тот же весенний матч (1:2). Словаки неудобны: к отбору ЧМ-2006 сыграли с ними вничью (1:1), а потом, когда Сёмин возглавил сборную, сыграли 0:0, тот же 1:2 на Евро-2016… Они, скажем так, всё время портят нам жизнь в плане игры. Не знаю, как в этот раз будет, но если играть в удобном для них режиме, то обыгрывать будет очень непросто. Можно, конечно, вынуждать их совершать ошибки, игра покажет.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 04:57, ред.
Россия в сентябре месяце провела первый блок матчей с новым главным тренером, оценку Карпин получил за те матчи неплохую. Ничего выдающегося сборная не показала, но и ляпов не допустила. 2-0 обыграли киприотов, 2-0 обыграли сборную Мальты, и 0-0 скатали с хорватами. Предстоящая игра для россиян крайне важна, собственно как и для словаков. Если россияне помышляют о первом месте в этой квалификации, то победа им необходима в этом поединке. Если же задача занять хотя бы вторую строку, то ничья с словаками смотрится хорошим стратегическим результатом. У россиян с словаками проблемы возникают всегда. В 6-ти официальных очных матчах этих команд, 3 раза побеждали словаки, 2 ничьи было, и только однажды россияне еле-еле 1-0 обыграли словацкую дружину в далеком 2011 году. Вряд ли у кого-то сейчас повернется язык сказать , что у россиян хорошо получаются матчи против крепких команд... Такие вот коллективы типа Словакии - это и есть главная головная боль российской дружины, так как они скорее топ-команды обыграют, чем крепкого середняка. Так что статус фаворита у россиян в этом матче очень натянутый за уши...Поединок очень важный, и команда наверняка будут играть очень осторожно. Для россиян будут главной ошибкой то, если они будут думать о ничьей которая их скорее устраивает чем нет. Словакам нужно рисковать так как их ничья никак не устроит, но сломя голову гости вперед явно не побегут. Вот собственно поэтому игра скорее всего получится скупая на моменты, и очень осторожная. Я решил остановить свой выбор тут на варианте ставки : фора(+1) на словаков. Россияне никогда не обыгрывали словаков уверенно, вот пожалуй что и в данном поединке от россиян уверенную победу ждать не приходится. Вот фора (+1) на гостей и смотрится тут вполне перспективно.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:01
Пора их проучить,если повезёт
drug01
drug01
вчера в 21:36
Надо быть на чеку
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:31
А что кто-то сомневается ?!?
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