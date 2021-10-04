ГлавнаяНовостиРасизм: борьба и паранойяИталия. Серия А 2021/2022

Кулибали пожаловался на расистские выкрики в матче с «Фиорентиной»

вчера, 10:51
ФиорентинаЛоготип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)1 : 2Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали заявил, что столкнулся с расистскими оскорблениями в матче 7-го тура Серии А против «Фиорентины» (2:1).

Гребаная обезьяна. Так меня называли. Эти люди не имеют ничего общего со спортом. Они должны быть идентифицированы и никогда не допущены на стадионы. Нет расизму.

Недавно в Италии «Ювентус» запретил посещать стадион болельщику из-за расовых оскорблений.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:30
так вот чем занимается Кокорин в Фиорентине
повезло, что еще табуреткой не огрели
sv_1969
sv_1969 ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 13:17
Да да!Вспомнил!Ну попутал! Дани красава! И оба Великие!
Mekail
Mekail
вчера в 13:13
Не обращай внимание....и играй в свое удовольствие
Q-J-G
Q-J-G ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 13:07, ред.
Q-J-G
Q-J-G ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 13:00
sv_1969
sv_1969 ответ youtomee (раскрыть)
вчера в 12:53
Вы знаете я может и попутал! Все может быть!
112910415
112910415
вчера в 12:50
есть такая работа - сильно обижаться !
youtomee
youtomee ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 12:44
помню такой момент с Дани Алвесом, а с Роберто Карлосом что то не припомню, он как раз тоже распсиховался, когда был момент с расистским оскорблением во время Анжи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:42
Им уже мерещится!
Alice Tracy
Alice Tracy
вчера в 12:25
Даже странно, что ни один негр не додумался услышать что-то расистское в матче со Спартаком. Ну ничего, у них будет еще полтора часа в Москве, чтобы как следует обидеться и оскорбиться до глубины своей черной души.
v8h73f53yr8t
v8h73f53yr8t
вчера в 11:42
А что грёбаным козлом было бы лучше?
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:23
Помню как один из Величайших левых защитников Роберто Карлос просто съел банан который бросили в него!! Великий велик во всем!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 11:13
Лучший способ борьбы с расизмом, это не обращать внимания на вот такие единичные случаи, который произошёл с Кулибали в матче с "Фиорентиной", вряд ли, все болельщики, которые присутствовали на этом матче скандировали в его адрес" грёбанная обезьяна, не надо обращать внимание на одиночные выкрики глупых, неадекватных людей, и тогда они будут выглядеть ещё глупее...
Вот зачем надо было Кулибали акцентировать на этом внимание, сообщая миллионам и миллионам людей о том, что в его адрес выкрикивали, слышали немногие, узнали миллионы.... И что от этого изменится.... Честно говоря, странно, когда вот такие выкрики в чьей-то адрес, человек, которому эти выкрики адресовались, афиширует это для многомиллионной публики... Или ему нравится привлекать внимание к своей персоне, даже вот таким образом, или он не понимает, что ничего не изменится, а видя вот такую его реакцию, другие глупые люди, на другом стадионе будут снова кричать в его адрес подобные оскорбление...
Главная проблема в том, этой проблемы, что люди, которых оскорбляют вот такими одиночными оскорблениями, сами делают из "мухи" - "слона" там, где лучше было бы, не только не акцентировать на этом внимание, а и вообще, "не заметить"....
mihaluch
mihaluch
вчера в 11:11
Это Кокоша матерился игра не получалась.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 11:06
Слух избирательного действия что ли у загорелого? Осветлись).
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:00
Плаксивые,как спиричуэлс...
6aqgy854fxjq
6aqgy854fxjq
вчера в 10:53
Вечно неграм чего-то мерещится
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