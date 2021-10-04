Кулибали пожаловался на расистские выкрики в матче с «Фиорентиной»

Защитник «Наполи» заявил, что столкнулся с расистскими оскорблениями в матче 7-го тура Серии А против «Фиорентины» (2:1).

Гребаная обезьяна. Так меня называли. Эти люди не имеют ничего общего со спортом. Они должны быть идентифицированы и никогда не допущены на стадионы. Нет расизму.