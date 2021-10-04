Кулибали пожаловался на расистские выкрики в матче с «Фиорентиной»

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали заявил, что столкнулся с расистскими оскорблениями в матче 7-го тура Серии А против «Фиорентины» (2:1).
Гребаная обезьяна. Так меня называли. Эти люди не имеют ничего общего со спортом. Они должны быть идентифицированы и никогда не допущены на стадионы. Нет расизму.
Недавно в Италии «Ювентус» запретил посещать стадион болельщику из-за расовых оскорблений.
Вот зачем надо было Кулибали акцентировать на этом внимание, сообщая миллионам и миллионам людей о том, что в его адрес выкрикивали, слышали немногие, узнали миллионы.... И что от этого изменится.... Честно говоря, странно, когда вот такие выкрики в чьей-то адрес, человек, которому эти выкрики адресовались, афиширует это для многомиллионной публики... Или ему нравится привлекать внимание к своей персоне, даже вот таким образом, или он не понимает, что ничего не изменится, а видя вот такую его реакцию, другие глупые люди, на другом стадионе будут снова кричать в его адрес подобные оскорбление...
Главная проблема в том, этой проблемы, что люди, которых оскорбляют вот такими одиночными оскорблениями, сами делают из "мухи" - "слона" там, где лучше было бы, не только не акцентировать на этом внимание, а и вообще, "не заметить"....
Вот зачем надо было Кулибали акцентировать на этом внимание, сообщая миллионам и миллионам людей о том, что в его адрес выкрикивали, слышали немногие, узнали миллионы.... И что от этого изменится.... Честно говоря, странно, когда вот такие выкрики в чьей-то адрес, человек, которому эти выкрики адресовались, афиширует это для многомиллионной публики... Или ему нравится привлекать внимание к своей персоне, даже вот таким образом, или он не понимает, что ничего не изменится, а видя вот такую его реакцию, другие глупые люди, на другом стадионе будут снова кричать в его адрес подобные оскорбление...
Главная проблема в том, этой проблемы, что люди, которых оскорбляют вот такими одиночными оскорблениями, сами делают из "мухи" - "слона" там, где лучше было бы, не только не акцентировать на этом внимание, а и вообще, "не заметить"....