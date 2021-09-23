«Ювентус» запретил посещать стадион болельщику из-за расовых оскорблений

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23 сентября 2021, 21:05

Туринский «Ювентус» не разрешит посещать стадион клуба одному из своих болельщиков из-за расовых оскорблений в адрес вратаря «Милана» , который продемонстрировал впечатляющую статистику в прошлом сезоне. Фанат был идентифицирован по видео из социальных сетей, где отчётливо запечатлён факт оскорбления голкипера. Срок бана болельщика не называется.