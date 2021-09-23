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«Ювентус» запретил посещать стадион болельщику из-за расовых оскорблений

23 сентября 2021, 21:05
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)1 : 1Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Туринский «Ювентус» не разрешит посещать стадион клуба одному из своих болельщиков из-за расовых оскорблений в адрес вратаря «Милана» Мика Меньяна, который продемонстрировал впечатляющую статистику в прошлом сезоне. Фанат был идентифицирован по видео из социальных сетей, где отчётливо запечатлён факт оскорбления голкипера. Срок бана болельщика не называется.

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Все комментарии
Антон Белянкин
Антон Белянкин
24 сентября в 03:56
Расизм - это зло.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
24 сентября в 03:55
Правильное решение.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
24 сентября в 01:23
Не надо оскорблять никого, особенно на расовой почве.
1bear
1bear
23 сентября в 22:05
так и надо поступать с нехорошими болельщиками...
протон
протон
23 сентября в 21:41
я помню в чечне один чувак в метро хотел поиздеваться, так его вычислили, заставили работать на стройке. то ли он прикалывался как горит часовня башни ... принудительные работы. как в фильме
протон
протон ответ Futurista (раскрыть)
23 сентября в 21:33, ред.
и пусть всю жизнь как раз таки он стоит на коленях.. надеть электронный браслет позора, и дать лопату в руки. 200 деревьев
Futurista
Futurista
23 сентября в 21:22
Надо еще запретить ему футбол по телевизору смотреть...и проконтролировать)...
протон
протон
23 сентября в 21:15
как же надоели эти расисты.
mihaluch
mihaluch
23 сентября в 21:14
Давно так надо.
протон
протон
23 сентября в 21:12
Дурачки везде есть.Правильно забанили.
Ironigor
Ironigor
23 сентября в 21:06, ред.
Нашли хулигана и отправили в бан !)))
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