В Госдуме хотят, чтобы Фернандес вернулся в сборную России

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал победу сборной России над Словенией (2:1) в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.
Наши ожидания оправдались. Игра была непростой. Очень ждал, когда закончится этот матч, потому что в концовке словенцы сильно нас придавили. Но гол Джикии и победа создали настроение. Матч для российского футбола был неплохой, хоть и далек от совершенства. Мне нравится, что много молодых на поле. Чувствуется команда. Но при этом не хватает опытных игроков. Надо поговорить с Фернандесом, подумать о Дзюбе. Не увидел цементирующих игроков. Карпин — результативный тренер. Если продолжим так и в дальнейшем, то наберемся опыта и поднимем рейтинг.
я ещё со времён чемпионата Мира в Бразилии этим вопросом задавался...
я ещё со времён чемпионата Мира в Бразилии этим вопросом задавался...
Кек :— Я ждал этого вопроса. В Сочи Дзюба действительно был моим кошмаром, но сегодня играет совершенно другая команда России. Гибкая, быстро. Это видно по таблице.
Кек :— Я ждал этого вопроса. В Сочи Дзюба действительно был моим кошмаром, но сегодня играет совершенно другая команда России. Гибкая, быстро. Это видно по таблице.
Снова депутатские ожидания, вам Аршавин уже всё ответил на ваши ожидания
Снова депутатские ожидания, вам Аршавин уже всё ответил на ваши ожидания