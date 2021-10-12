В Госдуме хотят, чтобы Фернандес вернулся в сборную России

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал победу сборной России над Словенией (2:1) в рамках отборочного турнира ЧМ -2022.

Наши ожидания оправдались. Игра была непростой. Очень ждал, когда закончится этот матч, потому что в концовке словенцы сильно нас придавили. Но гол Джикии и победа создали настроение. Матч для российского футбола был неплохой, хоть и далек от совершенства. Мне нравится, что много молодых на поле. Чувствуется команда. Но при этом не хватает опытных игроков. Надо поговорить с Фернандесом, подумать о Дзюбе. Не увидел цементирующих игроков. Карпин — результативный тренер. Если продолжим так и в дальнейшем, то наберемся опыта и поднимем рейтинг.