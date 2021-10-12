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В Госдуме хотят, чтобы Фернандес вернулся в сборную России

вчера, 10:06

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал победу сборной России над Словенией (2:1) в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

Наши ожидания оправдались. Игра была непростой. Очень ждал, когда закончится этот матч, потому что в концовке словенцы сильно нас придавили. Но гол Джикии и победа создали настроение. Матч для российского футбола был неплохой, хоть и далек от совершенства. Мне нравится, что много молодых на поле. Чувствуется команда. Но при этом не хватает опытных игроков. Надо поговорить с Фернандесом, подумать о Дзюбе. Не увидел цементирующих игроков. Карпин — результативный тренер. Если продолжим так и в дальнейшем, то наберемся опыта и поднимем рейтинг.

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Все комментарии
valt134
valt134
сегодня в 10:17
Лучше б вы думали как людей накормить, да страну с колен поднять.
Евгений Быстров
Евгений Быстров
вчера в 18:19
Спорт разве не внеполитики?!
Vik_ont25
Vik_ont25
вчера в 13:31
Любезный, возможно, Вы правы. Какая разница? Чемпионат мира, чемпионат Европы, чемпионат страны, чемпионат города... Главное комментарий написать. Так сказать, "блеснуть умом".
112910415
112910415
вчера в 13:09
Дума может вызвать Фернандеса и заслушать на комитете )
протон
протон
вчера в 12:58
Фернандес не помешал бы.
Землянин
Землянин ответ Vik_ont25 (раскрыть)
вчера в 12:49, ред.
Смысловая нагрузка в другом было, тoшнoтиk до мелочей 🎃 Для нашей сборной это разве так принципиально, туда ещё отобраться нужно, что уже будет за счастье попадание на любой турнир. Да и Я не претендую, для меня футбол - не номер один, больше привлекают другие виды спорта, где у России всегда есть золотые медали. Но спасибо за уточнение, рад буду участию нашей сборной в любом чемпионате 👍
Vik_ont25
Vik_ont25 ответ Землянин (раскрыть)
вчера в 12:46, ред.
Любезный, меня умиляют такие знатоки футбола как Вы. В Катаре будет проходить Чемпионат МИРА!
протон
протон
вчера в 11:47
Интересно, где нападающие?..
я ещё со времён чемпионата Мира в Бразилии этим вопросом задавался...
4RT
4RT
вчера в 11:47
Думский свистун
протон
протон
вчера в 11:46
интересно мнение милонова, что он скажет
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:42, ред.
Пусть этот Свищев встанет перед ним на колени 😀😃😄
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:58
Zimka
Zimka
вчера в 10:52
Караваев тоже хорошо играет, а Марио пусть лечится, если уж он со своим характером бойца решил что хватит значит действительно всё серьёзно.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:51
— Перед игрой вы говорили, что в Сочи кошмаром для вас стал Дзюба. Кто стал кошмаром сегодня?

Кек :— Я ждал этого вопроса. В Сочи Дзюба действительно был моим кошмаром, но сегодня играет совершенно другая команда России. Гибкая, быстро. Это видно по таблице.
Caniggia
Caniggia
вчера в 10:50
Оставьте в покое Фернандеса, на котором живого места не осталось и забудьте, наконец, высокомерное полено, которое само отказалось от сборной!
msa79
msa79
вчера в 10:39
"Наши ожидания оправдались."

Снова депутатские ожидания, вам Аршавин уже всё ответил на ваши ожидания
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:33
ПРоходимец Свищёв и весь состав Думы в тренерский штаб не входят,слава богу.Своей жене советуй,что она может себе позволить купить за твоё нехилое жалование за десятилетнее сидение в тёплом,хорошо оплачиваемом кресле.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:23
Занимались бы своими делами и не лезли с советами.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:12
Рукатому дорога в сборную закрыта как минимум пока Карпин у руля сборной, всем понятно, что этот дрочун ждал поражения наших как от словакв так и от словенцев, чтобы потом раздуть на всю страну о своём величии, но номер не прокатил, что касается Марио то возможно его просить на эти два матча особенно с хорватами а дальше у Георгиевича будет время набрать и создать команду.
LOpp
LOpp
вчера в 10:12
В думе больше заняться не чем?
Gahi
Gahi
вчера в 10:11
Для этого нужно убедить игрока что он всё ещё является важным для команды. Удачи
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:11
В Госдуме лучше бы занимались своими делами и улучшением условий жизни.
Землянин
Землянин
вчера в 10:10, ред.
На Чемпионат Мира как выйдем, так вернуться все хромые и больные и без формы 🎃 на чужом горбу и сразу в рай: на экраны всех трансляций в мире и на карандаш агентов и клубов
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 10:10
А при чем тут ГД?
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