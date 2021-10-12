Дебют Рамоса за ПСЖ может состояться уже в эту пятницу

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вчера, 15:47

Защитник «Пари Сен-Жермен» может в ближайшем туре Лиги 1 дебютировать за свою новую команду. 35-летний испанец восстановился от травмы икроножной мышцы и готов сыграть в эту пятницу против «Анже».

Напомним, Серхио Рамос, чей рекорд на уровне сборных был побит, перешёл в ПСЖ минувшим летом. Контракт подписан до 2023 года. Защитник пришёл в новую команду свободным агентом.