Дебют Рамоса за ПСЖ может состояться уже в эту пятницу

Защитник «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос может в ближайшем туре Лиги 1 дебютировать за свою новую команду. 35-летний испанец восстановился от травмы икроножной мышцы и готов сыграть в эту пятницу против «Анже».
Напомним, Серхио Рамос, чей рекорд на уровне сборных был побит, перешёл в ПСЖ минувшим летом. Контракт подписан до 2023 года. Защитник пришёл в новую команду свободным агентом.
ПСЖ в девяти турах набрал 24 очка и занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1.
Долго ломался в переговорах с Пересом, жаль. Вот представьте его вместо Милитао... Уровень.
Минус - привыкать к новой команде, хотя за время болезни мог просмотреть все игры и сделать выводы, на опыте.
Плюс - во Франции нападающие, на полуровня в среднем хуже, чем в ЛаЛиге.
Долго ломался в переговорах с Пересом, жаль. Вот представьте его вместо Милитао... Уровень.
Минус - привыкать к новой команде, хотя за время болезни мог просмотреть все игры и сделать выводы, на опыте.
Плюс - во Франции нападающие, на полуровня в среднем хуже, чем в ЛаЛиге.