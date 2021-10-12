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Дебют Рамоса за ПСЖ может состояться уже в эту пятницу

вчера, 15:47
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб АнжеАнже15.10.2021 в 22:00 Не начался

Защитник «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос может в ближайшем туре Лиги 1 дебютировать за свою новую команду. 35-летний испанец восстановился от травмы икроножной мышцы и готов сыграть в эту пятницу против «Анже».

Напомним, Серхио Рамос, чей рекорд на уровне сборных был побит, перешёл в ПСЖ минувшим летом. Контракт подписан до 2023 года. Защитник пришёл в новую команду свободным агентом.

ПСЖ в девяти турах набрал 24 очка и занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:38
В одной команде - это очень громко сказано, вернее было бы сказать - в одном коммерческом проекте. Думаю и одного, и другого абсолютно не волнует, кто с ними играет на поле, так как для обоих ПСЖ - это не команда, за которую они будут умирать на поле, а хороший источник прибыли перед футбольной пенсией.
протон
протон
вчера в 18:43
Серхио и Лео на поле в одной команде - как долго все этого ждали. Бывшие враги будут покорять футбольные просторы!
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 17:33, ред.
Да ладно, если б не травма год минимум бы отыграл в топе.
Долго ломался в переговорах с Пересом, жаль. Вот представьте его вместо Милитао... Уровень.

Минус - привыкать к новой команде, хотя за время болезни мог просмотреть все игры и сделать выводы, на опыте.
Плюс - во Франции нападающие, на полуровня в среднем хуже, чем в ЛаЛиге.
Мaлик
Мaлик
вчера в 17:12
Посмотрим на что стал способен
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 17:12
Зря его подписали
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 17:08
Сомнение есть, что он заиграет
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:41
Если ему место найдется
ДСА
ДСА
вчера в 16:05
Похоже это будет слабое место ПСЖ.
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:01
Думаю зря Серега уходил! Хотя наверное принудили
Землянин
Землянин
вчера в 15:51, ред.
Наверняка, в последний момент снова что нибудь потянет. Вовремя от него Реал избавился, а ПСЖ, как сорока любит все блястящее с помойки тащить 🎃
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:49
Удачи в дебютном матче!!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:48
Ну всё, спасайся кто может. )
tzb26vyw4ksd
tzb26vyw4ksd
вчера в 15:48
Весьма затянулся этот дебют
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