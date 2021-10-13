«Ювентус» в январе попробует подписать Бернарду Силву

1634119888

вчера, 13:11

Полузащитник «Манчестер Сити» в январе может перебраться в Серию А, об этом сообщает The Sun.

Как утверждает источник, «Ювентус» готовится оформить переход хавбека зимой, когда откроется трансферное окно.

Однако туринцы рискуют столкнуться с конкуренцией, ранее на Силву претендовали и другие клубы.