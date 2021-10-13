«Ювентус» в январе попробует подписать Бернарду Силву

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва в январе может перебраться в Серию А, об этом сообщает The Sun.
Как утверждает источник, «Ювентус» готовится оформить переход хавбека зимой, когда откроется трансферное окно.
Однако туринцы рискуют столкнуться с конкуренцией, ранее на Силву претендовали и другие клубы.
Итальянские гиганты медленно начали сезон в Серии А и в настоящее время занимают 7-е место(от 6-ого до 9-ого 11 очк.) после победы всего в трех из семи первых матчей.
Ювентус будет стремиться остановить спад, улучшив свою команду, как только откроется трансферное окно, и, очень любят Бернарду.
Сообщается, что "Старушка" уже связалась с Сити, чтобы узнать о намерениях «синих» в отношении 27-летнего игрока, поскольку они рассчитывают подписать таких полузащитников, как Аарон Рэмси и Уэстон МакКенни.
В отчете говорится, что «Ювентус» попытается предоставить Бернарду в аренду в январе либо до конца сезона, либо с возможностью выкупа, и что «переговоры активизируются» после того, как они сделают некоторые продажи.
Однако никакого движения не произошло, и Бернарду отлично начал сезон. Он восстановил свою лучшую форму и снова стал решающим для Пепа Гвардиолы, начав восемь последних матчей Премьер-Лиги и Лиги чемпионов.
Поскольку до конца его контракта осталось четыре года, «Сити» не находится под давлением, и маловероятно, что они позволят одному из своих лучших игроков уйти в аренду.
Итальянские гиганты медленно начали сезон в Серии А и в настоящее время занимают 7-е место(от 6-ого до 9-ого 11 очк.) после победы всего в трех из семи первых матчей.
Ювентус будет стремиться остановить спад, улучшив свою команду, как только откроется трансферное окно, и, очень любят Бернарду.
Сообщается, что "Старушка" уже связалась с Сити, чтобы узнать о намерениях «синих» в отношении 27-летнего игрока, поскольку они рассчитывают подписать таких полузащитников, как Аарон Рэмси и Уэстон МакКенни.
В отчете говорится, что «Ювентус» попытается предоставить Бернарду в аренду в январе либо до конца сезона, либо с возможностью выкупа, и что «переговоры активизируются» после того, как они сделают некоторые продажи.
Однако никакого движения не произошло, и Бернарду отлично начал сезон. Он восстановил свою лучшую форму и снова стал решающим для Пепа Гвардиолы, начав восемь последних матчей Премьер-Лиги и Лиги чемпионов.
Поскольку до конца его контракта осталось четыре года, «Сити» не находится под давлением, и маловероятно, что они позволят одному из своих лучших игроков уйти в аренду.