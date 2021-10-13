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«Ювентус» в январе попробует подписать Бернарду Силву

вчера, 13:11

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва в январе может перебраться в Серию А, об этом сообщает The Sun.

Как утверждает источник, «Ювентус» готовится оформить переход хавбека зимой, когда откроется трансферное окно.

Однако туринцы рискуют столкнуться с конкуренцией, ранее на Силву претендовали и другие клубы.

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Все комментарии
shlifen
shlifen
вчера в 20:40
Ага, вот так вот сразу Сити возьмёт и отпустит одного из лучших хавбеков команды?? Или может в Юве тоже Саудиты зашли и у них есть 100-120 свободных лимонов (а дешевле МС его не отдаст)?? Новость из разряда "уточных" да и Сан - тот ещё источник)))
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 16:52
Звезда Манчестер Сити Бернарду Силва, как сообщается, привлекает интерес итальянского гиганта Ювентуса. По сообщениям, Ювентус планирует в январе подписать звезду Манчестер Сити Бернарду Силву.

Итальянские гиганты медленно начали сезон в Серии А и в настоящее время занимают 7-е место(от 6-ого до 9-ого 11 очк.) после победы всего в трех из семи первых матчей.

Ювентус будет стремиться остановить спад, улучшив свою команду, как только откроется трансферное окно, и, очень любят Бернарду.

Сообщается, что "Старушка" уже связалась с Сити, чтобы узнать о намерениях «синих» в отношении 27-летнего игрока, поскольку они рассчитывают подписать таких полузащитников, как Аарон Рэмси и Уэстон МакКенни.

В отчете говорится, что «Ювентус» попытается предоставить Бернарду в аренду в январе либо до конца сезона, либо с возможностью выкупа, и что «переговоры активизируются» после того, как они сделают некоторые продажи.

Однако никакого движения не произошло, и Бернарду отлично начал сезон. Он восстановил свою лучшую форму и снова стал решающим для Пепа Гвардиолы, начав восемь последних матчей Премьер-Лиги и Лиги чемпионов.

Поскольку до конца его контракта осталось четыре года, «Сити» не находится под давлением, и маловероятно, что они позволят одному из своих лучших игроков уйти в аренду.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:43
Не самый плохой для него вариант.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:42
Надо конечно.
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