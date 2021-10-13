Фофана может перейти в «Ньюкасл» в январе

По данным RMC, защитник «Лестера» Уэсли Фофана может сменить клубную прописку в январе.
Как сообщает источник, «Ньюкасл» заинтересован в подписании 20-летнего футболиста.
Однако уточняется, что Фофана не сможет играть как минимум до 2022 года. Недавно игрок сломал ногу.
Январское трансферное окно откроется в субботу, 1 января, и закроется в понедельник, 31 января.
Сообщается, что Ньюкасл Юнайтед вступил в контакт с окружением защитника Уэсли Фофана и в ближайшее время может сделать предложение Лестер Сити.
Согласно сообщениям, Ньюкасл определил Уэсли Фофана в качестве приоритетного подписчика в январском окне, уже связавшись с окружением игрока. Новое "владение" клуба хочет привлечь несколько известных имен и сделать привлекательное предложение для защитника Лестер Сити.
Не прошло и недели с тех пор, как саудовская PIF взяла под свой контроль Ньюкасл Юнайтед, и из-за их богатого владения клуб уже связан с множеством имен для следующего окна. Предположительно, в январе, как ожидается, потратят на рынке много денег, чтобы усилить свою команду, в то время как Стив Брюс также будет уволен.
Клуб уже связан со многими звездными именами, включая Рахима Стерлинга, Пьера-Эмерика Обамеянга и Аарона Рэмси. Есть и другие игроки, связанные с переходом в клуб.
Последнее имя, связанное с этим ходом, - 20-летний защитник Уэсли Фофана, поскольку ожидается, что «Сороки» в ближайшее время сделают предложение. Согласно отчету, клуб может убедить их, что такой ход будет лучшим решением на будущее.
Фофана, подписанный из Сент-Этьена летом 2020 года, стал настоящим откровением при Брендане Роджерсе, и многие ожидали, что он сыграет ключевую роль для «лис» в этом сезоне. Однако серьезная травма в предсезонке исключила его на долгое время, хотя в некоторых сообщениях утверждается, что он может вернуться в игру уже в январе 2022 года.
На самом деле, учитывая такую травму, которую получил Фофана, он мог бы отсутствовать в этом сезоне и быть доступен только в следующем сезоне. В любом случае, похоже, есть некоторая серьезность в преследовании Ньюкасла , хотя в любом случае переговоры о передаче могут быть непростыми.
У Фофана есть долгосрочный контракт с Лестер до 2025 года, и, как показывают недавние сделки, «лисы», вероятно, потребуют премию за перевод. Хотя ожидается, что Ньюкасл не откажется ни при какой запрашиваемой цене.
В качестве альтернативы Лестер мог предложить Фофане новую сделку, чтобы продлить его условия в клубе, по крайней мере, отложив интерес Ньюкасла. В любом случае, у французского защитника есть долгосрочное будущее в любом клубе, после того как выступления 20-летнего футболиста в прошлом сезоне были многообещающими.
Январское трансферное окно откроется в субботу, 1 января, и закроется в понедельник, 31 января.
Сообщается, что Ньюкасл Юнайтед вступил в контакт с окружением защитника Уэсли Фофана и в ближайшее время может сделать предложение Лестер Сити.
Согласно сообщениям, Ньюкасл определил Уэсли Фофана в качестве приоритетного подписчика в январском окне, уже связавшись с окружением игрока. Новое "владение" клуба хочет привлечь несколько известных имен и сделать привлекательное предложение для защитника Лестер Сити.
Не прошло и недели с тех пор, как саудовская PIF взяла под свой контроль Ньюкасл Юнайтед, и из-за их богатого владения клуб уже связан с множеством имен для следующего окна. Предположительно, в январе, как ожидается, потратят на рынке много денег, чтобы усилить свою команду, в то время как Стив Брюс также будет уволен.
Клуб уже связан со многими звездными именами, включая Рахима Стерлинга, Пьера-Эмерика Обамеянга и Аарона Рэмси. Есть и другие игроки, связанные с переходом в клуб.
Последнее имя, связанное с этим ходом, - 20-летний защитник Уэсли Фофана, поскольку ожидается, что «Сороки» в ближайшее время сделают предложение. Согласно отчету, клуб может убедить их, что такой ход будет лучшим решением на будущее.
Фофана, подписанный из Сент-Этьена летом 2020 года, стал настоящим откровением при Брендане Роджерсе, и многие ожидали, что он сыграет ключевую роль для «лис» в этом сезоне. Однако серьезная травма в предсезонке исключила его на долгое время, хотя в некоторых сообщениях утверждается, что он может вернуться в игру уже в январе 2022 года.
На самом деле, учитывая такую травму, которую получил Фофана, он мог бы отсутствовать в этом сезоне и быть доступен только в следующем сезоне. В любом случае, похоже, есть некоторая серьезность в преследовании Ньюкасла , хотя в любом случае переговоры о передаче могут быть непростыми.
У Фофана есть долгосрочный контракт с Лестер до 2025 года, и, как показывают недавние сделки, «лисы», вероятно, потребуют премию за перевод. Хотя ожидается, что Ньюкасл не откажется ни при какой запрашиваемой цене.
В качестве альтернативы Лестер мог предложить Фофане новую сделку, чтобы продлить его условия в клубе, по крайней мере, отложив интерес Ньюкасла. В любом случае, у французского защитника есть долгосрочное будущее в любом клубе, после того как выступления 20-летнего футболиста в прошлом сезоне были многообещающими.