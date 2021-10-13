Фофана может перейти в «Ньюкасл» в январе

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вчера, 12:16

По данным RMC, защитник «Лестера» может сменить клубную прописку в январе.

Как сообщает источник, «Ньюкасл» заинтересован в подписании 20-летнего футболиста.

Однако уточняется, что Фофана не сможет играть как минимум до 2022 года. Недавно игрок сломал ногу.