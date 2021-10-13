Зюле может перейти в «Ньюкасл»

Руководство «Ньюкасла» намерено усилить линию защиты.
«Сороки» заинтересованы в услугах игрока «Баварии» Никласа Зюле. Трансферная стоимость 26-летнего футболиста оценивается в 35 млн евро.
Впрочем, Зюле может достаться «Ньюкаслу» бесплатно, поскольку контракт немца рассчитан до лета следующего года.
Ранее слухи связывали Зюле с другим английским клубом.
Структура собственности Ньюкасл Юнайтед скоро изменится, и ожидается, что в клуб будет поступать огромный приток денег. Поскольку Зюле стал свободным агентом после этого сезона, английский клуб может более чем позволить себе увеличить его зарплату - не только из-за обретенных денег в его казне, - но и потому что клуб не будет платить за трансфер игрока.
Однако ожидается, что баварцы предпримут сильный рывок, чтобы удержать талантливого и физически одаренного защитника.
Пристегните ремни для этого трансферного путешествия ... это может быть ухабистая поездка.
26-летний игрок сборной Германии недавно отказался связывать свое будущее с Баварией:
«Конечно, я думаю о своем будущем, но пока не могу сказать, что оно принесет.
«Я никогда не говорил, что мне обязательно нужно уехать, но я никогда и не говорил, что мне обязательно нужно остаться здесь».
«Я знаю, что у меня есть в клубе. Но я также знаю, что такие решения всегда основаны на доверии - доверии от меня к клубу, но особенно наоборот».
«Возможно, я скажу: "У меня бесплатный трансфер, и я хочу попробовать что-то новое" ».
«Все открыто во всех направлениях. Я могу вообразить все».
В то же время, по информации, Ньюкасл следит за другим немецким игроком в лице нападающего Челси Тимо Вернера.
Что ж, или это трансферное окно для Ньюкасла станет «черной дырой», или все будет хорошо. Главная задача найти хорошего тренера(потом обсуждать трансферы).
Я не читал об этом, но думаю что в недалеком будущем мы узнаем, что Ньюкасл хочет главного тренера Брентфорда - Томаса Франка, поскольку он с
Брентфордом впечатляет в этом сезоне, почти в каждом матче!
Структура собственности Ньюкасл Юнайтед скоро изменится, и ожидается, что в клуб будет поступать огромный приток денег. Поскольку Зюле стал свободным агентом после этого сезона, английский клуб может более чем позволить себе увеличить его зарплату - не только из-за обретенных денег в его казне, - но и потому что клуб не будет платить за трансфер игрока.
Однако ожидается, что баварцы предпримут сильный рывок, чтобы удержать талантливого и физически одаренного защитника.
Пристегните ремни для этого трансферного путешествия ... это может быть ухабистая поездка.
26-летний игрок сборной Германии недавно отказался связывать свое будущее с Баварией:
«Конечно, я думаю о своем будущем, но пока не могу сказать, что оно принесет.
«Я никогда не говорил, что мне обязательно нужно уехать, но я никогда и не говорил, что мне обязательно нужно остаться здесь».
«Я знаю, что у меня есть в клубе. Но я также знаю, что такие решения всегда основаны на доверии - доверии от меня к клубу, но особенно наоборот».
«Возможно, я скажу: "У меня бесплатный трансфер, и я хочу попробовать что-то новое" ».
«Все открыто во всех направлениях. Я могу вообразить все».
В то же время, по информации, Ньюкасл следит за другим немецким игроком в лице нападающего Челси Тимо Вернера.
Что ж, или это трансферное окно для Ньюкасла станет «черной дырой», или все будет хорошо. Главная задача найти хорошего тренера(потом обсуждать трансферы).
Я не читал об этом, но думаю что в недалеком будущем мы узнаем, что Ньюкасл хочет главного тренера Брентфорда - Томаса Франка, поскольку он с
Брентфордом впечатляет в этом сезоне, почти в каждом матче!