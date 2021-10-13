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Зюле может перейти в «Ньюкасл»

вчера, 12:42

Руководство «Ньюкасла» намерено усилить линию защиты.

«Сороки» заинтересованы в услугах игрока «Баварии» Никласа Зюле. Трансферная стоимость 26-летнего футболиста оценивается в 35 млн евро.

Впрочем, Зюле может достаться «Ньюкаслу» бесплатно, поскольку контракт немца рассчитан до лета следующего года.

Ранее слухи связывали Зюле с другим английским клубом.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 16:26, ред.
По словам Кристиана Фалька, Ньюкасл Юнайтед, возможно, планирует крупную трату денег - и это может включать защитника Баварии Никласа Зюле, который будет в центре внимания.

Структура собственности Ньюкасл Юнайтед скоро изменится, и ожидается, что в клуб будет поступать огромный приток денег. Поскольку Зюле стал свободным агентом после этого сезона, английский клуб может более чем позволить себе увеличить его зарплату - не только из-за обретенных денег в его казне, - но и потому что клуб не будет платить за трансфер игрока.

Однако ожидается, что баварцы предпримут сильный рывок, чтобы удержать талантливого и физически одаренного защитника.

Пристегните ремни для этого трансферного путешествия ... это может быть ухабистая поездка.

26-летний игрок сборной Германии недавно отказался связывать свое будущее с Баварией:

«Конечно, я думаю о своем будущем, но пока не могу сказать, что оно принесет.

«Я никогда не говорил, что мне обязательно нужно уехать, но я никогда и не говорил, что мне обязательно нужно остаться здесь».

«Я знаю, что у меня есть в клубе. Но я также знаю, что такие решения всегда основаны на доверии - доверии от меня к клубу, но особенно наоборот».

«Возможно, я скажу: "У меня бесплатный трансфер, и я хочу попробовать что-то новое" ».

«Все открыто во всех направлениях. Я могу вообразить все».

В то же время, по информации, Ньюкасл следит за другим немецким игроком в лице нападающего Челси Тимо Вернера.

Что ж, или это трансферное окно для Ньюкасла станет «черной дырой», или все будет хорошо. Главная задача найти хорошего тренера(потом обсуждать трансферы).

Я не читал об этом, но думаю что в недалеком будущем мы узнаем, что Ньюкасл хочет главного тренера Брентфорда - Томаса Франка, поскольку он с
Брентфордом впечатляет в этом сезоне, почти в каждом матче!
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:00
Мне кажется новости про Ньюкасл можно писать каждую минуту! Лео не знал про него))
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