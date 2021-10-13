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Умяров пропустит около месяца из-за травмы

вчера, 18:38

В «Спартаке» рассказали о сроках восстановления полузащитника команды Наиля Умярова.

«Полузащитник „Спартака“ Наиль Умяров получил травму во вчерашнем матче молодежной сборной России против Литвы.

У нашего игрока диагностировано повреждение латеральной группы капсульно-связочного аппарата голени.

На восстановление уйдет до четырех недель. Желаем Наилю здоровья!» — говорится в сообщении.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 20:42
Здоровья ! Ждём на поле .
makkie
makkie
вчера в 20:40
Здоровья Наилю, очень невовремя эта травма!

Хорошо что Зобнин с Хендриксом вернулись в строй. Иначе в центре поля вообще бы никого не осталось. Травмы идут одна за другой - это вызывает вопросы.
протон
протон
вчера в 19:23
Вовремя вернулся Зобнин с Хендриксом. Теперь надеюсь увидим связку Ромы с Русланом, голландец пусть сидит на лавке.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 19:21
Скорейшего выздоровления.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:43
Скорейшего ему восстановления...
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