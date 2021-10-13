Умяров пропустит около месяца из-за травмы

В «Спартаке» рассказали о сроках восстановления полузащитника команды Наиля Умярова.
«Полузащитник „Спартака“ Наиль Умяров получил травму во вчерашнем матче молодежной сборной России против Литвы.
У нашего игрока диагностировано повреждение латеральной группы капсульно-связочного аппарата голени.
На восстановление уйдет до четырех недель. Желаем Наилю здоровья!» — говорится в сообщении.
Хорошо что Зобнин с Хендриксом вернулись в строй. Иначе в центре поля вообще бы никого не осталось. Травмы идут одна за другой - это вызывает вопросы.
Хорошо что Зобнин с Хендриксом вернулись в строй. Иначе в центре поля вообще бы никого не осталось. Травмы идут одна за другой - это вызывает вопросы.