Матч «Спартак» – «Лестер» начнётся с минуты молчания

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вчера, 20:15

Поединок группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Лестером» начнется с минуты молчания.

Минута молчания будет посвящена 39-й годовщине трагедии, которая произошла в «Лужниках» во время матча против «Харлема». Также на футболки игроков «Спартака» нанесут дату – 20 октября 1982.

Во время игры 1/16 финала Кубка УЕФА между «Спартаком» и «Харлемом» на «Лужниках» произошла давка. По официальным данным, в ней погибли 66 человек.