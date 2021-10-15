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Матч «Спартак» – «Лестер» начнётся с минуты молчания

вчера, 20:15
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити20.10.2021 в 17:30 Не начался

Поединок группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Лестером» начнется с минуты молчания.

Минута молчания будет посвящена 39-й годовщине трагедии, которая произошла в «Лужниках» во время матча против «Харлема». Также на футболки игроков «Спартака» нанесут дату – 20 октября 1982.

Во время игры 1/16 финала Кубка УЕФА между «Спартаком» и «Харлемом» на «Лужниках» произошла давка. По официальным данным, в ней погибли 66 человек.

Московский клуб согласовал с УЕФА проведение минуты молчания перед игрой.

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Все комментарии
Ravshan878
Ravshan878 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
сегодня в 12:13
Аж побежали мурашки😱.
Царство небесное.
Ravshan878
Ravshan878 ответ МапС (раскрыть)
сегодня в 12:01
Ёшкина кот, это кошмар.😱.Тогда такие вещи строго не объявляли не прессе и телевидение.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Ravshan878 (раскрыть)
сегодня в 11:38
Жуть ! Я вышел с нижнего сектора к главной лестнице ,на которой увидел кучу раздавленных толпой тел . На перилах этой лестницы висели уже мёртвые болельщики .Менты вместе с фанатами пытались из этой лавины народа вытащить ещё живых . При мне менты вытащили одну девицу ,у которой был открытый перелом ноги из которой торчала кость ,но в состоянии шока она продолжала кричать " Спартак -чемпион " ! Потом в таком же шоке я поторопился к ст. Спортивная . Мой отец работал в МВД и в эту ночь дежурил ,и всё знал об этой ситуации на стадионе и знал ,что я был на этом матче .Представляю себе что он пережил в тот момент !!! Ни дай Бог такое каждому !
МапС
МапС
сегодня в 10:09, ред.
Список погибших:

1 Абдулаев Эльдар 15 лет
2 Абдулин Анвер 29 лет
3 Аникин Володя 14 лет
4 Багаев Сергей 14 лет
5 Баранов Игорь 17 лет
6 Беженцева Виктория 17 лет
7 Березань Александр 15 лет
8 Бокутенкова Надежда 15 лет
9 Борисов Олег 16 лет
10 Буданов Михаил 17 лет
11 Викторов Олег 17 лет
12 Волков Дмитрий 16 лет
13 Воронов Николай 19 лет
14 Голубев Владимир 33 года
15 Гришаков Александр 15 лет
16 Дерюгин Игорь 17 лет
17 Евсеев Анатолий 16 лет
18 Егоров Владимир 16 лет
19 Ермаков Анатолий 43 года
20 Жидецкий Владимир 45 лет
21 Завертяев Владимир 23 лет
22 Заев Алексей 17 лет
23 Зарембо Владимир 28 лет
24 Зисман Евгений 16 лет
25 Зозуленко Вячеслав 18 лет
26 Калайджян Вартан ?
27 Калинин Николай ?
28 Карпасов Максим 17 лет
29 Кербс Эгберт 23 года
30 Киселёв Владимир 40 лет
31 Клименко Александр 18 лет
32 Королёва Елена 16 лет
33 Костылёв Алексей 18 лет
34 Кустиков Владислав 16 лет
35 Куцев Николай 27 лет
36 Ларионов Юрий 19 лет
37 Лебедь Сергей 16 лет
38 Лисаев Владимир 24 года
39 Личкун Николай 30 лет
40 Лузанова Светлана 15 лет
41 Мартынов Александр 22 года
42 Мильков Алексей 17 лет
43 Мосичкин Олег 17 лет
44 Муратов Александр 39 лет
45 Новоструев Михаил 15 лет
46 Панес Михаил 37 лет
47 Политико Сергей 14 лет
48 Попков Александр 15 лет
49 Пятницын Николай 23 года
50 Радионов Константин 16 лет
51 Родин Сергей 16 лет
52 Самоварова Елена 15 лет
53 Сергованцев Валерий 19 лет
54 Скотников Станислав 16 лет
55 Сударкина Зинаида 37 лет
56 Тамамян Левон 19 лет
57 Уваров Михаил 14 лет
58 Усманов Дмитрий 17 лет
59 Усов Сергей 17 лет
60 Федин Константин 16 лет
61 Фунтиков Владимир 24 года
62 Хлевчук Игорь 18 лет
63 Чеботарёв Олег 20 лет
64 Чернышёв Виктор 42 года
65 Шабашов Игорь 19 лет
66 Шагин Игорь 19 лет
МапС
МапС ответ Ravshan878 (раскрыть)
сегодня в 09:50
Накануне матча в Москве выпал первый снег. А сам день игры — среда, 20 октября 1982 года — выдался на редкость морозным (−10 °С) для середины октября. Поэтому из 82 000 билетов на матч удалось распродать лишь 16 643. В 1982 году стадион ещё не был оборудован крышей над трибунами. К началу игры успели очистить от снега и открыть для болельщиков только две трибуны: «С» (восточную) и «А» (западную). Обе трибуны вмещали по 23 000 зрителей, что было значительно больше, чем количество проданных билетов. Во время матча на трибуне «А» находилось лишь около 4 тысяч зрителей, большинство болельщиков (около 12 тысяч) предпочло трибуну «С», которая расположена ближе к метро. Подавляющее большинство болельщиков пришло поддержать «Спартак», голландских болельщиков было всего около сотни. От каждой трибуны к выходам со стадиона вели по две лестницы, находящиеся в разных концах подтрибунного коридора.

Матч начался в 19:00. Уже на 16-й минуте игры Эдгар Гесс забил со штрафного первый гол в ворота «Хаарлема». Ближе к концу матча, не ожидая больше голов, значительная часть к тому времени довольно замёрзших болельщиков стала покидать свои места на трибунах и направилась к выходам. Большинство болельщиков трибуны «С» двинулось к лестнице № 1, которая находилась ближе к метро. Всего за 20 секунд до финального свистка Сергей Швецов забил в ворота «Хаарлема» второй гол. Приблизительно в это же время на лестнице № 1 трибуны «С» в подтрибунном пространстве стадиона началась давка, которая привела к гибели 66 болельщиков.
МапС
МапС
сегодня в 09:12, ред.
Скорбим. На этом матче погиб мой друг Сергей Усов. Ему было 17 лет. Дружили с детства, жили в одном доме, учились в одной школе в параллельных классах. Вместе впервые стали ходить на Спартак. Если бы не армия, я бы тоже был на том матче. Впоследствии я познакомился с Сергеем Швецовым. Несколько раз был у него в гостях, когда он жил в Гольяново. Он очень сожалел, что забил тот злосчастный гол...
Ravshan878
Ravshan878 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
сегодня в 09:02
Как там было? После матча !!!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 06:47
Давка началась после гола Швецова, который потом сожалел об этом голе.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 06:37
Нелепейшая трагедия , очень жаль болельщиков.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 03:45
Это правильное решение.
ABir
ABir
сегодня в 00:10
Светлая память погибшим
kotmyshka
kotmyshka
сегодня в 00:04
Помнить...
санек002
санек002 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 00:02
ДА ТЫ ПРАВ!НИКТО И НЕ ПОДУМАЛ ЧТО ТАМ ТАКОЕ!
1bear
1bear
вчера в 23:47
такую трагедию забывать нельзя...
...Спартаку пожелаю не проиграть !
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:46
Печальная дата.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 22:37
А я смотрел по ТВ и помню как тщательно все замалчивали.
Absinthe2
Absinthe2
вчера в 22:08
Руководителей Спартака за эту акцию можно только похвалить. Этот день действительно трагичный для многих семей. Около семидесяти погибших. Какая то глупая и нелепая ситуация на последних секундах матча привела к гибели болельщиков. Вечная память!
Владимир Прокопчук
Владимир Прокопчук
вчера в 21:56, ред.
Через 20 дней после
этого помер ГЕНСЕК ЛЕОНИД
zsb1961
zsb1961
вчера в 21:45
Удачи Спартаку! Соболезнование родным и близким погибших на матче с Хаарлемом.
goalaktika
goalaktika
вчера в 21:44, ред.
Помню про эту давку, по рассказам моего бати. Ему 73 и он всё ещё болеет за красных! У него это в крови
протон
протон
вчера в 21:39
Трагедия о которой молчали, а первые заметки в газете спустя годы ..
Gahi
Gahi
вчера в 21:34
Эта большая трагедия которую нельзя забывать из которой нужно сделать правильные выводы, чтобы такого никогда не повторялось впредь. В память тех трагических событий установили памятник эта огромная конструкция – памятник на шесть метров уходит под землю, чтобы стоял крепко, как дуб, который нельзя вырвать. Устанавливали к 10 годовщине той трагедии в тот день проходил матч между командами Спартак и Ливерпуль в турнире Кука Кубков УЕФА футболисты помня о трагедии приложили все усилия умения и своё мастерство смогли победить своего соперника со счётом 4-2 и таким образом посвятили эту победу всем погибшим и пострадавшим в тот трагический день в истории футбола. Будем надеяться что и в этой игре Лиги Европы между командами Спартак и Лестер Сити футболисты хозяев постараются сыграть достойно и самоотверженно, чтобы поддержать всех своих болельщиков которые болели и болеют за команду Спартак. Удачи
Сп62
Сп62
вчера в 21:23
Если бы не напомнили, сам бы не вспомнил. Очень печальный день.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:22
Народ "жил серо и скучно" и ломился на футбол. СЕйчас у телевизора можно пострадать только от разбившейся рюмки со спиртным.
Память важна,но "Спартак" исключительно плохо играет в дни любых знаменательных дат-"во дни торжеств и бед народных".
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 21:17
Правильно ,долг надо отдать умершим!!!
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 21:03
Хорошо что Спартак добился от УЕФА возможность почтить память погибших болельщиков
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:55
Удачи, Спартак, славной охоты.
нечитайло
нечитайло
вчера в 20:55
Надо чтить
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 20:51
Был на этом матче .Повезло ,что сидел на нижнем секторе . Этот ужас не забуду никогда .
drug01
drug01
вчера в 20:44
Да были времена....
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