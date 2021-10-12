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«Локомотив» анонсировал пресс-конференцию с участием руководства клуба

вчера, 18:23

Пресс-служба «Локомотива» сообщила, что через неделю состоится пресс-конференция с участием руководства клуба.

Уважаемые представители средств массовой информации!

Приглашаем вас на пресс-конференцию руководства футбольного клуба «Локомотив», которая состоится в пресс-центре стадиона «РЖД Арена» 19 октября, начало в 12:00. На встрече с журналистами будет представлена стратегия спортивного развития клуба.

В пресс-конференции примут участие председатель совета директоров ФК «Локомотив» Александр Плутник, генеральный директор клуба Владимир Леонченко и руководитель по спорту и развитию Ральф Рангник.

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Все комментарии
Конь 666
Конь 666
вчера в 20:34
Больше вопросов будет к немцу по спортивной части.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:24
Всем расскажут как нужно деньги мыть.
112910415
112910415
вчера в 19:12
в любом случае - важное событие !
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:09
Каяться будут??? Или оправдываться???
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:06
Карпин выиграл, Дзюба проиграл.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:04
Врать будут нещадно.
shlomo
shlomo
вчера в 18:49
Давно пора объяснить что понаделали....
beefs
beefs
вчера в 18:41
говорят всегда красиво и правильно, а вот делают...
протон
протон
вчера в 18:37, ред.
Очень сложно понять их стратегию, непонятные замены как в руководстве, так и в клубе.
kepyp4v8ztg8
kepyp4v8ztg8
вчера в 18:30
Там многое прояснится.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 18:26
Что они скажут?
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