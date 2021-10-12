«Локомотив» анонсировал пресс-конференцию с участием руководства клуба

Пресс-служба «Локомотива» сообщила, что через неделю состоится пресс-конференция с участием руководства клуба.
Уважаемые представители средств массовой информации!
Приглашаем вас на пресс-конференцию руководства футбольного клуба «Локомотив», которая состоится в пресс-центре стадиона «РЖД Арена» 19 октября, начало в 12:00. На встрече с журналистами будет представлена стратегия спортивного развития клуба.
В пресс-конференции примут участие председатель совета директоров ФК «Локомотив» Александр Плутник, генеральный директор клуба Владимир Леонченко и руководитель по спорту и развитию Ральф Рангник.