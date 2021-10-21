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вчера, 13:48

Пресс-служба «Уфы» сообщает, что нападающий приступил к тренировкам по индивидуальной программе.

Форвард получил травму в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги против «Краснодара» (1:1). Его восстановление займёт около двух недель.

Хорошие новости 🗞



Гамид Агаларов приступил к тренировкам по индивидуальной программе 💪🏼 pic.twitter.com/xIdppzEBsg — ФК УФА (@UfaFc) October 21, 2021

В нынешнем сезоне Агаларов провёл 12 матчей во всех турнирах за «Уфу», записав на свой счёт 11 голов и 1 результативную передачу.