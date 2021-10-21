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Агаларов приступил к тренировкам по индивидуальной программе

вчера, 13:48

Пресс-служба «Уфы» сообщает, что нападающий Гамид Агаларов приступил к тренировкам по индивидуальной программе.

Форвард получил травму в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги против «Краснодара» (1:1). Его восстановление займёт около двух недель.

В нынешнем сезоне Агаларов провёл 12 матчей во всех турнирах за «Уфу», записав на свой счёт 11 голов и 1 результативную передачу.

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Все комментарии
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 17:30
Хорошая новость.... давай быстрее в строй
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:02
Поправляйся и начни наконец играть!
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:16, ред.
Ждём тебя на поле и больше забитых мячей !
Будь здоров и без травм !
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 14:13
Скорейшего возвращения на поле.
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:54
Скорейшего выздоровления
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:52
Выздоровления и новых забитых мячей.
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