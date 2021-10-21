Пресс-служба «Уфы» сообщает, что нападающий Гамид Агаларов приступил к тренировкам по индивидуальной программе.
Форвард получил травму в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги против «Краснодара» (1:1). Его восстановление займёт около двух недель.
Хорошие новости 🗞— ФК УФА (@UfaFc) October 21, 2021
Гамид Агаларов приступил к тренировкам по индивидуальной программе 💪🏼 pic.twitter.com/xIdppzEBsg
В нынешнем сезоне Агаларов провёл 12 матчей во всех турнирах за «Уфу», записав на свой счёт 11 голов и 1 результативную передачу.
Будь здоров и без травм !
Будь здоров и без травм !