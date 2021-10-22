Ушёл из жизни экс-футболист ЦСКА Сергей Морозов

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вчера, 11:38

Сегодня, 22 октября, бывший футболист московского ЦСКА ушёл из жизни в возрасте 72 лет. Об этом сообщает официальный сайт украинского футбольного клуба «Ворскла».

«Печальная новость для футбольной общественности нашей страны. Скончался заслуженный тренер Украины, футбольный эксперт Сергей Морозов», — сообщает пресс-служба «Ворсклы».