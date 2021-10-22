Ушёл из жизни экс-футболист ЦСКА Сергей Морозов

Сегодня, 22 октября, бывший футболист московского ЦСКА Сергей Морозов ушёл из жизни в возрасте 72 лет. Об этом сообщает официальный сайт украинского футбольного клуба «Ворскла».
«Печальная новость для футбольной общественности нашей страны. Скончался заслуженный тренер Украины, футбольный эксперт Сергей Морозов», — сообщает пресс-служба «Ворсклы».
Морозов выступал на профессиональном уровне с 1969 по 1985 год. С украинской «Зарей» стал чемпионом СССР в 1972 году. С 1974-го по 1977 год Морозов играл за московский ЦСКА, а также дебютировал за сборную СССР.