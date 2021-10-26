«Манчестер Сити» стал ещё одним претендентом на форварда «Аякса» Антони

1635237765

вчера, 11:42

Нападающий «Аякса» попал в сферу интересов «Манчестер Сити».

«Горожане» следят за бразильцем и готовы осуществить трансфер игрока. Однако для этого манчестерскому клубу нужно выиграть конкуренцию у «Барселоны» и «Баварии», которые также заинтересованы в переходе Антони.

В нынешнем сезоне Антони провёл 10 матчей за «Аякс» во всех турнирах, записав на свой счёт 4 гола и 2 результативные передачи. Его трансферная стоимость оценивается в 25 млн евро.