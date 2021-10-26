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«Манчестер Сити» стал ещё одним претендентом на форварда «Аякса» Антони

вчера, 11:42

Нападающий «Аякса» Антони Матеус дос Сантос попал в сферу интересов «Манчестер Сити».

«Горожане» следят за бразильцем и готовы осуществить трансфер игрока. Однако для этого манчестерскому клубу нужно выиграть конкуренцию у «Барселоны» и «Баварии», которые также заинтересованы в переходе Антони.

В нынешнем сезоне Антони провёл 10 матчей за «Аякс» во всех турнирах, записав на свой счёт 4 гола и 2 результативные передачи. Его трансферная стоимость оценивается в 25 млн евро.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 15:54, ред.
Наконец-то появилось новое имя, связанное с Ман Сити!

По данным, «Сити» заинтересован в нападающем «Аякса» Антони Матеусе дос Сантосе, который забил 11 голов и сделал 12 голевых передач в прошлом и нынешнем сезоне.

В отчете говорится, что Сити, Барселона, Челси, Бавария Мюнхен, Боруссия Дортмунд и Реал Мадрид заинтересованы в бразильце, которого Аякс оценивает в 25 миллионов евро. Но, Юрген Клопп и Ливерпуль также заинтересовались. Согласно отчету, Юрген Клопп и Ливерпуль увлечены бразильским нападающим «Аякса». В этом сезоне футболист был в хорошей форме для голландского клуба и привлек внимание немецкого тренера «Ливерпуля». Антони рассматривают вместе с Каримом Адейеми и Эрлингом Холандом, причем последнее маловероятно из-за его причастности к агенту Мино Райолы.

Игрок прошел через молодежные ряды в Сан-Паулу, прежде чем подписать контракт с Аяксом в июле 2020 года за 14 миллионов фунтов стерлингов.
Вингер трижды играл за сборную Бразилии из-за его впечатляющих выступлений за голландский клуб. Не знаю куда пойдет, но в Аяксе такой игрок не останется.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:47
Тут Аякс не продешевит.
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