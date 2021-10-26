«Манчестер Сити» стал ещё одним претендентом на форварда «Аякса» Антони

Нападающий «Аякса» Антони Матеус дос Сантос попал в сферу интересов «Манчестер Сити».
«Горожане» следят за бразильцем и готовы осуществить трансфер игрока. Однако для этого манчестерскому клубу нужно выиграть конкуренцию у «Барселоны» и «Баварии», которые также заинтересованы в переходе Антони.
В нынешнем сезоне Антони провёл 10 матчей за «Аякс» во всех турнирах, записав на свой счёт 4 гола и 2 результативные передачи. Его трансферная стоимость оценивается в 25 млн евро.
По данным, «Сити» заинтересован в нападающем «Аякса» Антони Матеусе дос Сантосе, который забил 11 голов и сделал 12 голевых передач в прошлом и нынешнем сезоне.
В отчете говорится, что Сити, Барселона, Челси, Бавария Мюнхен, Боруссия Дортмунд и Реал Мадрид заинтересованы в бразильце, которого Аякс оценивает в 25 миллионов евро. Но, Юрген Клопп и Ливерпуль также заинтересовались. Согласно отчету, Юрген Клопп и Ливерпуль увлечены бразильским нападающим «Аякса». В этом сезоне футболист был в хорошей форме для голландского клуба и привлек внимание немецкого тренера «Ливерпуля». Антони рассматривают вместе с Каримом Адейеми и Эрлингом Холандом, причем последнее маловероятно из-за его причастности к агенту Мино Райолы.
Игрок прошел через молодежные ряды в Сан-Паулу, прежде чем подписать контракт с Аяксом в июле 2020 года за 14 миллионов фунтов стерлингов.
Вингер трижды играл за сборную Бразилии из-за его впечатляющих выступлений за голландский клуб. Не знаю куда пойдет, но в Аяксе такой игрок не останется.
По данным, «Сити» заинтересован в нападающем «Аякса» Антони Матеусе дос Сантосе, который забил 11 голов и сделал 12 голевых передач в прошлом и нынешнем сезоне.
В отчете говорится, что Сити, Барселона, Челси, Бавария Мюнхен, Боруссия Дортмунд и Реал Мадрид заинтересованы в бразильце, которого Аякс оценивает в 25 миллионов евро. Но, Юрген Клопп и Ливерпуль также заинтересовались. Согласно отчету, Юрген Клопп и Ливерпуль увлечены бразильским нападающим «Аякса». В этом сезоне футболист был в хорошей форме для голландского клуба и привлек внимание немецкого тренера «Ливерпуля». Антони рассматривают вместе с Каримом Адейеми и Эрлингом Холандом, причем последнее маловероятно из-за его причастности к агенту Мино Райолы.
Игрок прошел через молодежные ряды в Сан-Паулу, прежде чем подписать контракт с Аяксом в июле 2020 года за 14 миллионов фунтов стерлингов.
Вингер трижды играл за сборную Бразилии из-за его впечатляющих выступлений за голландский клуб. Не знаю куда пойдет, но в Аяксе такой игрок не останется.