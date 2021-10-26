ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Эден Азар может перейти в «Ньюкасл»

вчера, 11:38

Форвард «Реала» Эден Азар может вернуться в Англию, утверждает OK Diario.

К 30-летнему футболисту проявляет интерес «Ньюкасл». Трансферная стоимость бывшего игрока «Челси» оценивается в 25 млн евро.

Ранее слухи связывали Азара с другим клубом из АПЛ.

Все новости
СлухиИкарди может перейти в «Челси»
Сегодня, 10:54 Комментарии13
Слухи«Бавария» интересуется полузащитником «Лестера»
Сегодня, 08:30 Комментарии6
СлухиМарсело не собирается возвращаться в Бразилию
Вчера, 23:32 Комментарии7
СлухиМбаппе принял решение о переходе в «Реал». У него уже есть контракт
Вчера, 22:12 Комментарии36
Слухи«Арсенал» может продать Салиба. Игрок считает, что его недооценивают
Вчера, 19:22 Комментарии5
СлухиБерешиньски может перебраться в «Интер»
Вчера, 16:40 Комментарии2
Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 15:12
«Синие» вернулись на вершину таблицы Премьер-Лиги после победы над «Брентфордом» со счетом 0:1 в субботу вечером. Удар Бе́на Чи́луэлла вывел «Челси» вперед незадолго до перерыва, но именно героизм вратаря Эдуара Менди помог команде Томаса Тухеля взять все три очка.

Вне поля разговоры о трансфере продолжаются, поскольку Эден Азар связан с возвращением на «Стэмфорд Бридж», а летняя цель Жюль Кунде также может быть на пути в западный Лондон, если верить сообщениям.

Азар может вернуться в Англию? - да, но в Ньюкасл? Я больше верю, что он вернется в «Стэмфорд Бридж» обратно, поскольку в Реале его игра не срослась, и вероятно так будет в дальнейшем. Конечно в Ньюкасл отправляют всех «ранимых» и «раненых», но в этом случае Роман Абрамович сам заинтересован в возвращении бывшей звезды Челси. Понятно, что потом все может изменится, но больше вероятно, что он снова наденет «синюю футболку», чем впервые «полосатую». Хотя есть еще одна «полосатая форма», которую он может надеть в следующем году - это форма Юве.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:42
Он и там по большей части на больничном будет.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100