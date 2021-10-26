Эден Азар может перейти в «Ньюкасл»

Форвард «Реала» Эден Азар может вернуться в Англию, утверждает OK Diario.
К 30-летнему футболисту проявляет интерес «Ньюкасл». Трансферная стоимость бывшего игрока «Челси» оценивается в 25 млн евро.
Ранее слухи связывали Азара с другим клубом из АПЛ.
Вне поля разговоры о трансфере продолжаются, поскольку Эден Азар связан с возвращением на «Стэмфорд Бридж», а летняя цель Жюль Кунде также может быть на пути в западный Лондон, если верить сообщениям.
Азар может вернуться в Англию? - да, но в Ньюкасл? Я больше верю, что он вернется в «Стэмфорд Бридж» обратно, поскольку в Реале его игра не срослась, и вероятно так будет в дальнейшем. Конечно в Ньюкасл отправляют всех «ранимых» и «раненых», но в этом случае Роман Абрамович сам заинтересован в возвращении бывшей звезды Челси. Понятно, что потом все может изменится, но больше вероятно, что он снова наденет «синюю футболку», чем впервые «полосатую». Хотя есть еще одна «полосатая форма», которую он может надеть в следующем году - это форма Юве.
Вне поля разговоры о трансфере продолжаются, поскольку Эден Азар связан с возвращением на «Стэмфорд Бридж», а летняя цель Жюль Кунде также может быть на пути в западный Лондон, если верить сообщениям.
Азар может вернуться в Англию? - да, но в Ньюкасл? Я больше верю, что он вернется в «Стэмфорд Бридж» обратно, поскольку в Реале его игра не срослась, и вероятно так будет в дальнейшем. Конечно в Ньюкасл отправляют всех «ранимых» и «раненых», но в этом случае Роман Абрамович сам заинтересован в возвращении бывшей звезды Челси. Понятно, что потом все может изменится, но больше вероятно, что он снова наденет «синюю футболку», чем впервые «полосатую». Хотя есть еще одна «полосатая форма», которую он может надеть в следующем году - это форма Юве.