Агент Тиля: «Гус останется в „Фейеноорде“ до конца нынешнего сезона»

Фулько ван Куперен, агент полузащитника «Спартака» Гуса Тиля, который выступает на правах аренды за «Фейеноорд», заявил, что возвращение игрока в московский клуб по ходу сезона невозможно.
Гус останется в «Фейеноорде» до конца нынешнего сезона.
Есть ли вероятность, что «Фейеноорд» захочет продлить аренду? Ответа на этот вопрос я не знаю.
В нынешнем сезоне Тиль провёл 18 матчей за «Фейеноорд» во всех турнирах, записав на свой счёт 13 голов и 3 результативные передачи. Полузащитник был признан лучшим игроком Эредивизие по итогам сентября.
Представляешь как Руй должен быть уверен в себе коль может себе позволить их "ненужность"...??..))))
Представляешь как Руй должен быть уверен в себе коль может себе позволить их "ненужность"...??..))))
статистика лучше чем у мбаппе гораздо
статистика лучше чем у мбаппе гораздо