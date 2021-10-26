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Агент Тиля: «Гус останется в „Фейеноорде“ до конца нынешнего сезона»

вчера, 14:17

Фулько ван Куперен, агент полузащитника «Спартака» Гуса Тиля, который выступает на правах аренды за «Фейеноорд», заявил, что возвращение игрока в московский клуб по ходу сезона невозможно.

Гус останется в «Фейеноорде» до конца нынешнего сезона.

Есть ли вероятность, что «Фейеноорд» захочет продлить аренду? Ответа на этот вопрос я не знаю.

В нынешнем сезоне Тиль провёл 18 матчей за «Фейеноорд» во всех турнирах, записав на свой счёт 13 голов и 3 результативные передачи. Полузащитник был признан лучшим игроком Эредивизие по итогам сентября.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:03
До сих пор не понятно, как такому игроку, не нашлось места в нынешнем Спартаке?))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:31
смотри статистику... ни одного пенальти, и ни одной уфы на пути и ни одного сочи
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 20:21
"Лучший игрок Европы" навряд ли будет играть в 4-й команде 11-го по рейтингу чемпионата...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 17:39
Руй лишился лучшего игрока европы....
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 15:34
34 млн евро - в виде Тиля и Роши - в арендах....

Представляешь как Руй должен быть уверен в себе коль может себе позволить их "ненужность"...??..))))
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:13
Ему там хорошо
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:25
Пусть играет пока ...и нечего загадывать на будущее...
alexgurzan
alexgurzan ответ sbk (раскрыть)
вчера в 14:24
Какой игрок?
Валерий Фролов
Валерий Фролов
вчера в 14:19
Заработало.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:18, ред.
Гусу удачи, он лучший в Европе
статистика лучше чем у мбаппе гораздо
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