Агент Тиля: «Гус останется в „Фейеноорде“ до конца нынешнего сезона»

1635247063

вчера, 14:17

Фулько ван Куперен, агент полузащитника «Спартака» , который выступает на правах аренды за «Фейеноорд», заявил, что возвращение игрока в московский клуб по ходу сезона невозможно.

Гус останется в «Фейеноорде» до конца нынешнего сезона. Есть ли вероятность, что «Фейеноорд» захочет продлить аренду? Ответа на этот вопрос я не знаю.

В нынешнем сезоне Тиль провёл 18 матчей за «Фейеноорд» во всех турнирах, записав на свой счёт 13 голов и 3 результативные передачи. Полузащитник был признан лучшим игроком Эредивизие по итогам сентября.