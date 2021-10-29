Газизов: «Задолженностей по зарплате в „Уфе“ нет»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о финансовом состоянии клуба.

Насколько серьезно с деньгами у футбольного клуба? Мы работаем. Задолженностей по зарплате в «Уфе» нет. Ждем, что история со спонсором, о котором мы говорили летом, приобретет завершенный вид. Пока мы не можем себе позволить какие-то вещи, но, надеюсь, это временный фактор.

Клуб живет своей жизнью, всё в порядке: летаем, проживаем в отелях, тренируемся, люди работают, футбольная школа функционирует, дети на соревнования ездят. Во всем этом проблем нет. Да, мы ужались по многим направлениям, но на жизнедеятельности клуба это серьезно не сказалось.

Контракты футболистов в сторону уменьшения пошли? У нас они такие, что ниже и некуда идти.

Стоит ли ждать продажи лидеров этой зимой? Позиция клуба не меняется: если поступит предложение, которое устроит нас и футболиста, и которое позволит этому футболисту развиваться, то мы жмем друг другу руки и отпускаем.