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Ломаев — о возможном вызове в сборную: «Считаю, нужно больше работать»

вчера, 23:33
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар0 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев прокомментировал победу своей команды в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги против «Краснодара» (0:1).

Выдалась очень тяжелая игра, но мы на такую и рассчитывали. Мы играли против хорошей команды, которая отлично контролирует мяч, на ее стадионе. У нас было не так много времени, чтобы подготовиться, неделя была тяжелой в плане графика, но наш тренерский штаб выполнил отличную работу. Мы установку выполнили. В первом тайме неплохо контролировали мяч, потом немного подсели. Это была наша ошибка. Потом забили гол, нам наконец-то повезло. Потом уже показали свою игру. Считаю, что наиграли на победу, поздравляю всю команду. Наш тренерский штаб хочу поздравить с Днем тренера!

Если ли ожидания получить вызов в сборную России? Не знаю, что будет в будущем. Повторюсь, моя задача – работать, показывать хорошую, стабильную игру. Если буду достоин, то думаю, тренерский штаб примет решение. Пока считаю, что нужно больше работать.

Ломаев был признан лучшим игроком матча против «Краснодара».

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:02
В этом матче он герой.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 07:00
Хорошо отстоял матч - "Краснодар" много бил по воротам. Если будет пытаться развиваться, то и в сборную вполне себе попадет.
ОПС
ОПС
сегодня в 06:32
Все правильно.
Kuvkil
Kuvkil
сегодня в 04:36
Главное стабильность, без ляпов. И будет вызов. Класс есть.
1bear
1bear
сегодня в 01:21
всё впереди !!!
Cat01
Cat01
сегодня в 00:05
Надо больше работать
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:39
Хороший паренёк растёт. Удачи тебе !!!
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