Ломаев — о возможном вызове в сборную: «Считаю, нужно больше работать»

Голкипер «Крыльев Советов» прокомментировал победу своей команды в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги против «Краснодара» (0:1).

Выдалась очень тяжелая игра, но мы на такую и рассчитывали. Мы играли против хорошей команды, которая отлично контролирует мяч, на ее стадионе. У нас было не так много времени, чтобы подготовиться, неделя была тяжелой в плане графика, но наш тренерский штаб выполнил отличную работу. Мы установку выполнили. В первом тайме неплохо контролировали мяч, потом немного подсели. Это была наша ошибка. Потом забили гол, нам наконец-то повезло. Потом уже показали свою игру. Считаю, что наиграли на победу, поздравляю всю команду. Наш тренерский штаб хочу поздравить с Днем тренера!

Если ли ожидания получить вызов в сборную России? Не знаю, что будет в будущем. Повторюсь, моя задача – работать, показывать хорошую, стабильную игру. Если буду достоин, то думаю, тренерский штаб примет решение. Пока считаю, что нужно больше работать.