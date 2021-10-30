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Аршавин — о «Спартаке»: «Только игрой и желанием можно вернуть фанатов»

вчера, 23:48
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин оценил игру «Спартака» в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ростова» (1:1).

К сожалению, смена вратаря не помогла в этом матче «Спартаку». Глебов не стал бы бить, если бы не позиция вратаря. Мне непонятно, почему так верят в Рассказова. Неужели не попробовать поставить вместо него Гапонова или Кутепова. Но и Джикия выглядит не очень. У них у всех состояние разобранное.

Важно, чтобы все в «Спартаке» стали единым целым. Только игрой и желанием можно вернуть болельщиков. На заре моей молодости наш автобус закидывали помидорами, яйцами болельщики «Зенита». Перед стадионом водитель выходил и счищал это. Это было и стыдно и горько, но я тогда был молодой. И был случай, еще раз нас закидывали. Болельщики «Спартака» тоже много терпели, переживали, рано или поздно всё вернется на круги своя. Игроки должны дать струйку надежды.

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Все комментарии
n272nm
n272nm
сегодня в 13:13
"Струйку надежды"(С) Шава - тролль 80-го уровня:)))))
112910415
112910415
сегодня в 10:57
спасибо, Андрей !
хорошие времена вернутся, однозначно
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:00
Ни игры, ни желания пока нет
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 04:32
Селихов лучше, просто Глебов попал
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 02:49
Шава с геной взяли шевство над спартаком, каждый день новые советы.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 02:14
Андрей сказал все правильно
beefs
beefs
сегодня в 01:00
Играть нужно с полной отдачей и болелы это увидят...
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:36, ред.
Закидывали. И перед концертами пока еще живого Егора Летова какая-то козлотень в зенитовских шарфах вылезала перед метро. Тогда концерты проходили в Юбилейном.Такие отхватывали, и обратно спать улезали.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ ZIBO rock (раскрыть)
сегодня в 00:28
    ZIBO rock
    ZIBO rock
    сегодня в 00:13
    Аршавин не прав в одном: болельщиков Спартака возвращать не надо, они никуда не уходили!
    drug01
    drug01
    сегодня в 00:03
    Он прав нужна игра
    Futurista
    Futurista
    сегодня в 00:00, ред.
    "...наш автобус закидывали помидорами, яйцами болельщики «Зенита»...
    Андрюха помнит...ну и молодец...только некоторые фаны Зенита забыли...некоторые и не знали)...в каждом клубе бывает чёрная полоса...периодически)...
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 23:51
    Желание есть,игры нет!
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