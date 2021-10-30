Аршавин — о «Спартаке»: «Только игрой и желанием можно вернуть фанатов»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин оценил игру «Спартака» в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ростова» (1:1).
К сожалению, смена вратаря не помогла в этом матче «Спартаку». Глебов не стал бы бить, если бы не позиция вратаря. Мне непонятно, почему так верят в Рассказова. Неужели не попробовать поставить вместо него Гапонова или Кутепова. Но и Джикия выглядит не очень. У них у всех состояние разобранное.
Важно, чтобы все в «Спартаке» стали единым целым. Только игрой и желанием можно вернуть болельщиков. На заре моей молодости наш автобус закидывали помидорами, яйцами болельщики «Зенита». Перед стадионом водитель выходил и счищал это. Это было и стыдно и горько, но я тогда был молодой. И был случай, еще раз нас закидывали. Болельщики «Спартака» тоже много терпели, переживали, рано или поздно всё вернется на круги своя. Игроки должны дать струйку надежды.
хорошие времена вернутся, однозначно
хорошие времена вернутся, однозначно
https://www.youtube.com/watch?v=b-JuOS6-4aE
Андрюха помнит...ну и молодец...только некоторые фаны Зенита забыли...некоторые и не знали)...в каждом клубе бывает чёрная полоса...периодически)...
Андрюха помнит...ну и молодец...только некоторые фаны Зенита забыли...некоторые и не знали)...в каждом клубе бывает чёрная полоса...периодически)...