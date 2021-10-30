Аршавин — о «Спартаке»: «Только игрой и желанием можно вернуть фанатов»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России оценил игру «Спартака» в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ростова» (1:1).

К сожалению, смена вратаря не помогла в этом матче «Спартаку». Глебов не стал бы бить, если бы не позиция вратаря. Мне непонятно, почему так верят в Рассказова. Неужели не попробовать поставить вместо него Гапонова или Кутепова. Но и Джикия выглядит не очень. У них у всех состояние разобранное.

Важно, чтобы все в «Спартаке» стали единым целым. Только игрой и желанием можно вернуть болельщиков. На заре моей молодости наш автобус закидывали помидорами, яйцами болельщики «Зенита». Перед стадионом водитель выходил и счищал это. Это было и стыдно и горько, но я тогда был молодой. И был случай, еще раз нас закидывали. Болельщики «Спартака» тоже много терпели, переживали, рано или поздно всё вернется на круги своя. Игроки должны дать струйку надежды.