«Спартак» объявил о трансфере Хлусевича

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вчера, 12:23

Пресс-служба «Спартака» объявила о переходе полузащитника тульского «Арсенала» .

Контракт футболиста с московским клубом вступит в силу с 1 января 2022 года. Соглашение рассчитано до лета 2026 года. По данным СМИ , зарплата полузащитника составит около 2 млн евро за сезон.

В нынешнем сезоне Хлусевич провёл 15 матчей за тульский «Арсенал» во всех турнирах, записав на свой счёт 3 гола и 1 результативную передачу.