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«Спартак» объявил о трансфере Хлусевича

вчера, 12:23

Пресс-служба «Спартака» объявила о переходе полузащитника тульского «Арсенала» Даниила Хлусевича.

Контракт футболиста с московским клубом вступит в силу с 1 января 2022 года. Соглашение рассчитано до лета 2026 года. По данным СМИ, зарплата полузащитника составит около 2 млн евро за сезон.

В нынешнем сезоне Хлусевич провёл 15 матчей за тульский «Арсенал» во всех турнирах, записав на свой счёт 3 гола и 1 результативную передачу.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:32
Через год будет стоить 25 млн...и уедет..в Англию...
протон
протон
вчера в 20:57
Я просто очень сомневаюсь, что купить Хлусевича - это именно просьба Руя. Он наверняка просто сказал, что ему нужен игрок на эту позицию, а ответственные за поиск и подписание игроков в спартаке быстро нашли вариант якобы подешевле для глаз Федуна, но где можно срубить откат или условно войти с агентом в долю.
Пока Федун не найдет нормальных спецов - спартак так и будет лихорадить и не один тренер ему не поможет.
Просто к примеру - Клаудиньо стоил 15 млн.
Роша - 12,5 (причём его цена на ТМ была 2,5! Это точно ради чьего-то навара трансфер). Тиль - 18 (вообще с командой его нет).
Вернули растерявшего всю форму Промеса просто, что бы сгладить негатив от болельщиков. (Хотя даже такой Промес на фоне остальных игроков спартака - нормально смотрится).
Опорника нет. Зобнин это наверное чуть больше про атакующие действия, чем про оборонительные.
Справа в защите дыра, слева дыра. Латать нечем. Аиртон игрок с самоотдачей, но какого-то класса там не проглядывается. Пробежать - навесить/упасть его максимум. В защите нулёвый.
В спартаке по сути сейчас 2 нормальных игрока - это Сдавший после травмы Жиго и Джикия. Всё. Всё остальное можно смело под замену.
Ну ладно, если Ларрсона реанимировать ещё - то можно оставить. Но видно, что ему до фонаря. Он после первого сезона понял, что если 90% игроков кб так относятся к работе - то и он рвать *опу не будет.
Но как обычно во всем обвинят тренера и назначат нового.
С игроками такой низкой квалификации можно только играть на эмоциях и самоотдаче, как это делали Каррера и Тедеско. Во что-то продуктивное, в виде поставленного и отлаженного футбола с ними играть нельзя. Они просто не потянут это по своему уровню.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 20:20, ред.
Соглашусь. Бешеные и не заработанные деньги - это большущее зло для нашего футбола. Если у владельцев клуба ( Федун, Галицкий) и распорядителей госденьгами ( Миллер, Белозеров, Костин) избыток денег, то этот вопрос легко исправить введением налога на сверхдоходы, как в Европе. Не должен условный Хлусевич иметь контракт на 2млн евро ни при каких обстоятельствах.
За адекватность
За адекватность ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:42
Я Вас приветствую! В принципе Хлусевич может и правого защитника сыграть, и ежели не ошибаюсь и память не изменяет, то в Туле он на этой позиции иногда играл. А это проблемная позиция у "Спартака". Лучше или хуже Рассказова он будет на данной позиции мне конечно не ведомо. Я к тому, что как-то неправильно это в нашем футболе на мой взгляд. 20-летнему футболисту, по сути еще ничего не показавшему и не добившемуся, условно агент выбивает космический контракт, а потом опять же условно мы с Вами через год-два будем удивляться, а где же эта восходящая звезда мирового футбола? И дело не в "Спартаке", "ЦСКА", "Зените" или других. Мы с друзьями в оффтопе намедни маленько обсуждали данную тему, так я вообще предложил возможно бредовую идею, чтобы клубы РПЛ заключили какое-то джентльменское соглашение, согласно которому никто бы не давал нашим кудесникам мяча, подающим надежды, грубо до 23 лет контракты превышающие условно 100-150 тыс у.е в год. А то как-то резко у них после подписания вкусных контрактов интерес к выбранной профессии угасает и сходит на нет. В общем как-то так.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 16:31, ред.
А чем Хлусевич отличается от Ташаева, которого недавно брали в статусе кандидата в сб. России. Хлусевич правый полузащитник. Но там есть Мозес, который на порядок лучше. Может на лавку берут, нот тогда дороговато 2млн евро в год и на лавку: ? Как обычно трансферная политика Спартака - это цирк.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:23
Вряд ли заиграет. Скорее всего будет в Спартаке лавку полировать.
Верг
Верг ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 15:09
Он по знаку зодиака Водолей, зарема любит когда что то льется
Genosse Schulman
Genosse Schulman
вчера в 14:51, ред.
Хлусевич уже и чемодан для евро-долларов купил, не каждому в жизни такая пруха идет.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ ABir (раскрыть)
вчера в 14:50
А они ,успехи ,никому и не нужны . Корме нас с вами ,конечно .
YVG
YVG
вчера в 14:47
Судя по его последней игре, это то, что нужно спартаку для пердива.
mat73
mat73
вчера в 14:33
Кто это, за что это? Ктото подписывает Клаудиньо, а ктото Хлусевича..
ABir
ABir
вчера в 14:05
Вот почему гимнастки, фигуристки, синхронистки получают в десятки раз меньше, а занимают на чемпионатах мира и олимпиадах все пьедесталы? А футболисты при зарплатах десятки миллионов рублей в месяц даже просто за выход из отборочной группы считаются героями России? Пока эта дискриминационная диспропорция не будет устранена, не будет у нас успехов в футболе
ABir
ABir
вчера в 13:59, ред.
Красная его цена - столько же, но в рублях. Да и не только его, а большинства отечественных футболистов
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:51
Очередной аттракцион неслыханной щедрости от Лукойла. (((
За адекватность
За адекватность ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 13:33
Я Вас приветствую! На мой сугубо субъективный взгляд всё традиционно. Молодой и перспективный, а главное паспорт нужный имеется. Поэтому нужно брать, независимо от того нужен или не нужен. Вдруг другие возьмут и вдруг он у этих других заиграет, потом локти кусать придется. Правда получив контракт с зарплатой 2 млн. далеко не рублей в год 20-летний Хлусевич уже может особо и не напрягаться и не париться будет ли он играть или протирать штаны на лавке, да и чемпионаты топ-5 по сути ни в один сустав не стреляют, жизнь-то удалась и до лета 2026 можно ровно сидеть на одном месте в перспективных и подающих надежды, а дальше можно и в Тулу вернуться мячик пинать в свое удовольствие. Очень хочется ошибиться.
Эспиноза
Эспиноза ответ Comentarios (раскрыть)
вчера в 13:32
Эспиноза
Эспиноза ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 13:31
Вот то же самое я слышал о Ташаеве, Урунове... Да много о ком.

З.Ы. О сколько их упало в эту бездну
Zubr1
Zubr1
вчера в 13:28
Хочу сказатт свое мнение. В составе Спартака пока есть хорошие защитники,, Кутепов,Гапонов и можно пригласить со Спартака- 2 нормального защитника.Они 100раз лучше сыграли бы чем нынешние позорники Спартака. Куда смотрите руководители команды,меняйте нынешних защитников пока не поздно.Эти можно ли назвать защитников , могут Спартак выкинуть в ФНЛ.
Comentarios
Comentarios
вчера в 13:27
Опять необычное решение и не без женщины
d1metras
d1metras
вчера в 13:21
а усиления будут ?
За адекватность
За адекватность
вчера в 13:17
Лето 2026. Хлусевич, так и не раскрывший свой потенциал возвращается в Тулу...
Capral
Capral
вчера в 13:17
А где товариСЧ из Твери? Здесь же Спартак обсуждают! Не захворал ли....
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 13:16
Удачи ему в новом клубе.
shlomo
shlomo ответ makkie (раскрыть)
вчера в 13:07
Добра Вам! У Спартака селекция простая, если игрок хорошо проявил себя в матче против Спартака, то его надо брать.... остальные матчи скауты похоже не смотрят....
shlomo
shlomo
вчера в 13:05, ред.
Может я что-то не понимаю, но на кой ........ подписывать ещё одного вингера, когда у тебя и так их шесть...? .... или будут играть одними крайними полузащитниками!?..... ни одного нормального опорника в данный момент нет, кроме Литвинова (Зобнин не в форме после травмы, Хендрикс вообще непонятно что, у Умярова травма) , да и у Литвинова есть спады и ошибки в силу молодости.... да и крайнего защитника нормального нет! ( Рассказов и Аиртон каждый матч привозят, и у обоих в каждой игре постоянно позиционные ошибки...).. скоро Жиго уйдёт, и тогда вообще игра окончена... так зачем брать ещё одного вингера, когда у тебя в обороне полный аут!!!?
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 13:00
Опыт Урунова никого ничему не учит
batog
batog ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 12:58
Не всё! Ещё Глебов!
B.Y.O.B.
B.Y.O.B.
вчера в 12:57, ред.
Был пацан, и нет пацана... Впрочем, это личный выбор каждого: развиваться или стагнировать (а то и деградировать). Тот же Селихов - нагляднейший пример.
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 12:50
Пацаны просветите чем особенным отличился Хлусевич? Отбор передачи удар-что у него? Я не в курсе просто. И почему в центр Игнатова не выпускать? В чем фишка?
makkie
makkie
вчера в 12:50
Отлично, добро пожаловать!

Парень запомнился по играм Арсенала. Явно выделялся в атаке и крутил позвонки Рассказову в недавнем матче. А до этого вытеснил Рассказова из основы в тульском Арсенале. Значит что-то да умеет )))

Жаль, что Хлусевич приходит в разобранную команду. Будет тяжелее себя проявить. Зато если проявит, будет молодцом! Ташаев, например, не справился.
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