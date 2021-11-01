«Спартак» объявил о трансфере Хлусевича

Пресс-служба «Спартака» объявила о переходе полузащитника тульского «Арсенала» Даниила Хлусевича.
Контракт футболиста с московским клубом вступит в силу с 1 января 2022 года. Соглашение рассчитано до лета 2026 года. По данным СМИ, зарплата полузащитника составит около 2 млн евро за сезон.
В нынешнем сезоне Хлусевич провёл 15 матчей за тульский «Арсенал» во всех турнирах, записав на свой счёт 3 гола и 1 результативную передачу.
Официально: Даниил Хлусевич перейдёт в «Спартак» 🔴⚪— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 1, 2021
Контракт игрока с нашим клубом вступит в силу с 1 января 2022 года и будет рассчитан до конца сезона-2025/26.
Добро пожаловать в красно-белую семью, Даниил! ❤ pic.twitter.com/m53Ov7bM54