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«Это может случиться в карьере каждого». Тренер вратарей ЦСКА о Максименко

вчера, 09:52

Тренер вратарей ЦСКА Дмитрий Крамаренко поддержал голкипера «Спартака» Александра Максименко, который в последнее время столкнулся с критикой со стороны болельщиков и экспертов.

На мой взгляд, Александр — перспективный вратарь. Да, «Зенит» был силен и в целом «Спартак» смотрелся слабо, поэтому говорить, что Максименко проиграл этот матч, неправильно. Да, он не выручил, где-то допустил ошибки, что может случиться с каждым, но это история. Не мне давать рекомендации, потому что там есть свои тренеры, но следует хорошенько забыть эту игру. Дружеский и отцовский совет — забыть, перейти к работе и прогрессировать дальше. Он по-настоящему талантливый парень, имеющий прекрасные данные. Такое может случиться в карьере каждого.

Помню, как Адамас Голодец рассказал мне историю про Льва Ивановича Яшина. Когда после чемпионата Европы переполненные трибуны начинали освистывать нашего вратаря. Он действительно сильно переживал и уходил в себя. Даже такой великий человек, как Лев Иванович, имел период в своей карьере, но он прошел. И все в этой жизни проходит. Сейчас я полностью на стороне Максименко. Хочется пожелать ему удачи, терпения, чтобы он не обращал внимание на все разговоры и перепалки. Все у него получится.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:48
Браво! Наконец-то нашелся хоть один адекватный тренер, который публино поддержал Максименко!
Это вам не Кавазашвили.
Сп62
Сп62
вчера в 12:58, ред.
Иногда Максименко действительно показывал мощную игру в воротах. Но такие игры проводили и многие вратари других команд: Лантратов, Дюпин, Ломаев, Беленов, Гельерме и т.д. Поэтому я считаю Александра вратарём среднего уровня. Он может быть в ударе, а может выступать неудачно. Однако, всех собак на него вешать не стоит.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:36
На игру вратаря "Спартака" необходимо смотреть через призму того футбола, который показывает команда в целом и защитные порядки в частности. И тогда можно неожиданно для себя обнаружить, что Максименко надо поблагодарить за то, что он не пропустил ещё больше мячей, и что он не заслуживает той критики, которая обрушилась на него. Как-то быстро забылась его надёжная игра в предыдущих матчах, но поймите наконец, что Александр не железный, а вытаскивать игры на своём горбу можно, но не до бесконечности.
Beekeeper
Beekeeper ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 12:32
пфф, я думаю они даже твоих слов не поняли ))
makkie
makkie
вчера в 10:56
Проблема в том, что Максименко совсем перестал выручать.
50% ударов по воротам заканчиваются голами, что не есть хорошо. Забили Лестеру трижды, а сами из 5 ударов в створ пропустили 4 гола. Нельзя так!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:46
ГНапропускал на всю жизнь.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 10:35
Ну не знаю, с вратарями ЦСКА такого не случается, а со спартаковскими постоянно.
Союзник противников
Союзник противников ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 10:31
Они с таким же удовольствием топчут его,с каким превозносили до небес.Не все конечно...
112910415
112910415
вчера в 10:28
в его силах всё исправить ...
но сейчас эмоции другие
mihaluch
mihaluch
вчера в 10:15
Максименко вернётся и восстановится.
oFANATo
oFANATo
вчера в 10:06, ред.
Да же тренеры вратарей ЦСКА поддерживают Максименко.....а как смеялись мясные над Акинфеевым......как говорится почувствуй разницу. Теперь мясным не до смеха?
ОПС
ОПС
вчера в 09:58
Жизнь как зебра, белые и черные полосы.
beefs
beefs
вчера в 09:57
если не поймал звездочку то все еще станет на свои места, а что он хороший вратарь он уже доказал...
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