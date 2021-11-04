«Это может случиться в карьере каждого». Тренер вратарей ЦСКА о Максименко

Тренер вратарей ЦСКА поддержал голкипера «Спартака» , который в последнее время столкнулся с критикой со стороны болельщиков и экспертов.

На мой взгляд, Александр — перспективный вратарь. Да, «Зенит» был силен и в целом «Спартак» смотрелся слабо, поэтому говорить, что Максименко проиграл этот матч, неправильно. Да, он не выручил, где-то допустил ошибки, что может случиться с каждым, но это история. Не мне давать рекомендации, потому что там есть свои тренеры, но следует хорошенько забыть эту игру. Дружеский и отцовский совет — забыть, перейти к работе и прогрессировать дальше. Он по-настоящему талантливый парень, имеющий прекрасные данные. Такое может случиться в карьере каждого.

Помню, как Адамас Голодец рассказал мне историю про Льва Ивановича Яшина. Когда после чемпионата Европы переполненные трибуны начинали освистывать нашего вратаря. Он действительно сильно переживал и уходил в себя. Даже такой великий человек, как Лев Иванович, имел период в своей карьере, но он прошел. И все в этой жизни проходит. Сейчас я полностью на стороне Максименко. Хочется пожелать ему удачи, терпения, чтобы он не обращал внимание на все разговоры и перепалки. Все у него получится.