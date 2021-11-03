Мозес — о возможной покупке акций «Спартака» шейхами: «Звучит интересно»

Хавбек «Спартака» отреагировал на новость о возможном приобретении 20% акций «Спартака» холдингом City Football Group (CFG), владеющим «Манчестер Сити».

Первый раз слышу, но звучит интересно. Может, это пойдет на пользу, если такая крупная структура вложится в клуб.