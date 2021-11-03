Мозес — о возможной покупке акций «Спартака» шейхами: «Звучит интересно»

Хавбек «Спартака» Виктор Мозес отреагировал на новость о возможном приобретении 20% акций «Спартака» холдингом City Football Group (CFG), владеющим «Манчестер Сити».
Первый раз слышу, но звучит интересно. Может, это пойдет на пользу, если такая крупная структура вложится в клуб.
Федаун не продаст, будет до гроба надеяться, что сможет сам сделать Спартак топовым клубом
Буду только рад,если появятся хорошие соперники и будут вкладыватся деньги в Российский футбол.Если у нас появятся команды с бюджетом хотя бы 300-500м мы сможем что-то показать.А с бюджетом 100-200м в лиге чемпионов делать не чего.Ну может выиграть 1 или 2 игры ,а дальше ни чего.Максимум Лига Европы ,хотя и там с такими бюджетами как у наших команд делать не чего толь ко если на шару повезёт.Вот если арабы вложат в Спартак 500-600,ЦСКА,Зенит,Локо и т.д.хотя бы 300-500 то мы может быть что то будем показывать,а так 15-20 место в рейтинге.Это реальность.Нет денег, нет рейтинга.
Федаун не продаст, будет до гроба надеяться, что сможет сам сделать Спартак топовым клубом
Буду только рад,если появятся хорошие соперники и будут вкладыватся деньги в Российский футбол.Если у нас появятся команды с бюджетом хотя бы 300-500м мы сможем что-то показать.А с бюджетом 100-200м в лиге чемпионов делать не чего.Ну может выиграть 1 или 2 игры ,а дальше ни чего.Максимум Лига Европы ,хотя и там с такими бюджетами как у наших команд делать не чего толь ко если на шару повезёт.Вот если арабы вложат в Спартак 500-600,ЦСКА,Зенит,Локо и т.д.хотя бы 300-500 то мы может быть что то будем показывать,а так 15-20 место в рейтинге.Это реальность.Нет денег, нет рейтинга.