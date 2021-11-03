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Мозес — о возможной покупке акций «Спартака» шейхами: «Звучит интересно»

вчера, 22:30

Хавбек «Спартака» Виктор Мозес отреагировал на новость о возможном приобретении 20% акций «Спартака» холдингом City Football Group (CFG), владеющим «Манчестер Сити».

Первый раз слышу, но звучит интересно. Может, это пойдет на пользу, если такая крупная структура вложится в клуб.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:35
Игрокам это не выгодно: этих выгонят, а наберут получше.
stachel
stachel
сегодня в 04:21
Я только за. Чем сильнее будет конкуренция в лиге, тем сильнее будет и РПЛ и сборная.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:57
А что уже 1 апреля?
stanichnik
stanichnik ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 00:17
Доброго Здоровья!
Тогда, что говорить про Динамо?
Ваши девятнадцать лет на фоне наших пятидесяти восьми, 1976 год не в счёт, НИЧТО!
makkie
makkie
вчера в 23:58
Слишком хорошо чтобы быть правдой.
Недавно Спартак хотели спонсировать из Ред Булла, да оказалось фейком.

Но с Федуном надо что-то делать, заигрался он во владельца. Уже девятнадцать лет терпим его прихоти и наблюдаем бездарное управление клубом.
19 лет, Карл! Одно чемпионство, зато фиаско не счесть...
Futurista
Futurista ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 23:49
Не верим)...весь отечественный футбол они вряд ли потянут...Спартак вполне могут)...
Artemon9
Artemon9 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 23:41
В Англии клубы получают в несколько раз больше денег чем в России за права на телетрансляции, поэтому там изначально условия для клубов выгоднее. В российских реалиях, гораздо лучше дать дорогу арабам. Пусть лучше ОНИ тратят деньги на содержание и развитие команд, чем народ. В конце концов, лично Спартак ничего от этого не потеряет.
stanichnik
stanichnik ответ Artemon9 (раскрыть)
вчера в 23:35
В своём предыдущем посте я заострил внимание на убыточности нашего футбола, а в Англии каждый вложенный фунт в АПЛ возвращается с прибылью, вспомните каким был МС до вливания в него арабских денег и какой он сейчас. А в Спартак сколько нефтерублей Федун не вложил, всё в пустую.
Artemon9
Artemon9 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 23:22, ред.
А чем Ньюкасл лучше Спартака?
У Спартака больше болельщиков, больше стадион, страна больше Англии и по площади, и по населению.
Если приобретут акции, будут развивать. Это и их доход тоже
stanichnik
stanichnik ответ Artemon9 (раскрыть)
вчера в 23:20
Вы действительно верите, что шейхи захотят вкладываться в долгосрочное развитие нашего убыточного, отечественного футбола?
Artemon9
Artemon9 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 23:06
Согласен наполовину. Но.
1. Арабов ещё никто и ни за что не наказал ни в Мс, ни в Псж.
2. Интерес болел вырастет, будет больше маркетинга, продаж абонементов, возможно, открытие академий в других странах, что даст дополнительные доходы
3. Даже лучшие игроки рпл будут стремиться в спартак.
4. Это даст новый толчок и больше конкуренции в РПЛ
протон
протон
вчера в 23:06
Блин неужели,надеюсь все таки не 20% акций,а 100 купят.Если правда то новость супер
Федаун не продаст, будет до гроба надеяться, что сможет сам сделать Спартак топовым клубом
Буду только рад,если появятся хорошие соперники и будут вкладыватся деньги в Российский футбол.Если у нас появятся команды с бюджетом хотя бы 300-500м мы сможем что-то показать.А с бюджетом 100-200м в лиге чемпионов делать не чего.Ну может выиграть 1 или 2 игры ,а дальше ни чего.Максимум Лига Европы ,хотя и там с такими бюджетами как у наших команд делать не чего толь ко если на шару повезёт.Вот если арабы вложат в Спартак 500-600,ЦСКА,Зенит,Локо и т.д.хотя бы 300-500 то мы может быть что то будем показывать,а так 15-20 место в рейтинге.Это реальность.Нет денег, нет рейтинга.
stanichnik
stanichnik ответ Artemon9 (раскрыть)
вчера в 23:02
Доброго Здоровья, Artemon.
Было бы не плохо, но финансовый фейр плей не позволит произвести сразу столь масштабное качественное изменение состава команды. Потребуется энная сумма для компенсации за разрыв действующих контрактов, а потом ещё более значительная сумма на покупка качественного товара, который в последствии может превратится в такую же посредственность, что и сейчас.
Artemon9
Artemon9
вчера в 22:48
А чего Мойзесу интересно? Если арабы начнут заниматься трансферами, то Мойзес в Спартаке играть не будет. Да и вообще процентов 90 состава поменяется в первые год-два
Artemon9
Artemon9
вчера в 22:47
Это единственный шанс для клубов РПЛ привезти в Россию действительно качественных легов. Я думаю, что это хорошая идея. Всё равно от Федуна толку мало. А вот арабы могли бы переломить ситуацию в лучшую сторону
beefs
beefs
вчера в 22:42
верится с трудом...
Cat01
Cat01
вчера в 22:35
Будем смотреть
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